◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

男子4×100mリレーの予選が20日に行われます。前日19日にはスタートリストが発表され、2019年のドーハ大会以来のメダルを目指す日本は、2組目に入りました。

同組には、イタリア、南アフリカ、イギリスら昨年のパリオリンピック2位、3位、4位の強豪がそろいます。1組には100mでワンツーフィニッシュのジャマイカやアメリカが入りました。

予選は各組上位3チームが着順で突破。4着以下はタイム上位2チームが21日の決勝に進みます。

日本は昨年のパリオリンピックで5位。世界選手権では前回は5位、前々回は予選で失格となっており、2019年のドーハ大会以来、3大会ぶりのメダルを目指します。

▽男子4×100mリレー予選

〈1組目〉

2）ケニア

3）ジャマイカ

4）フランス

5）カナダ

6）ポーランド

7）ドイツ

8）アメリカ

9）ベルギー

〈2組目〉2）ガーナ3）オランダ4）中国5）イタリア6）南アフリカ7）イギリス8）日本9）オーストラリア