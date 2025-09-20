日本赤十字社は１９日、九州ブロック血液センター（福岡県）で搬送時に温度管理を誤るミスがあり、献血者３３人分の血液製剤が使えなくなったと発表した。

献血を巡っては今年度、採取した血液などが使用不能になる問題が相次いでおり、日赤は「血液事業は善意の献血で成り立っており、国民の皆様に深くおわび申し上げる」と謝罪した。

発表によると、今月５日、同センターから他施設に３３人分の血液製剤を運ぶ際、輸送用容器に規定量の保冷剤を入れるのを怠った。同センターは、保管温度が不適切だったとして血液製剤を使用不能と判断した。

また、北海道赤十字血液センターでは今月２日、献血会場で一度使用した採血針を別の人に誤って刺したほか、兵庫県赤十字血液センターでも今月１日、保管上の不備で血小板製剤５本が使用不能になった。

日赤の献血事業を巡っては、東京都赤十字血液センターで５月、血液製剤を保管中の冷凍庫の電源が落ち、血液製剤約１万３７００本が使えなくなる問題が発生。８月にも同センターの献血バスで採取した３９人分の血液が不適切に管理され、使用不能になっていた。

１９日に記者会見を開いた日赤の紀野修一・血液事業本部長は「再発防止策を徹底し、国民の皆様に信頼される血液事業を責任をもって遂行していく」と話した。今後、各都道府県の血液センターで一斉点検を実施するほか、トラブル発生時に対応する「血液事業安全管理室」（仮称）を新設し、再発防止を図るという。