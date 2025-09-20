東京世界陸上

陸上の世界選手権東京大会は連日、国立競技場で超人たちが熱戦を繰り広げている。第7日の19日に行われた女子200メートル決勝は9人で行われるはずだったが、決勝でアンソニーク・ストラチャン（バハマ）がフライング失格。結局8人でのレースとなり、メリッサ・ジェファーソンウッデン（米国）が21秒69で制し、100メートルとの2冠を達成した。

通常なら8人が争う女子200メートル決勝は、1〜9レーンを使って9人のスプリンターがスタートラインに立った。

18日の準決勝は計3組で、各組上位2人が自動的に通過。残り選手からタイム上位2人が決勝に進む流れだったが、8番手で1組4着ストラチャンと、3組3着のマッケンジー・ロング（米国）が22秒48で並んだ。

1000分の1秒単位の計測でも22秒478と同タイムの2人はともにファイナルへ。準決勝のレース終盤に左大腿裏を痛めていたストラチャンは、患部に痛々しいテーピングを巻いていた。

運命の号砲が鳴る前に、ストラチャンは痛恨のフライング。走ることなく決勝の舞台を去った。「私は切り替えが本当に速い女。仕方ないと受け入れて前を向いているわ。こぼしたミルクを嘆いていてもしょうがないもの」と前を向いていた。



（THE ANSWER編集部）