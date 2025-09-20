【秋のＧ義澗里鮴蠅Ε好謄奪廛譟璽后

９月21日（日）、中山競馬場で３歳以上馬によるＧ競ールカマー（芝2200ｍ）が行なわれる。

このレースは、11月２日に行なわれるＧ掬傾直沺秋（東京・芝2000ｍ）の重要なステップレース。2018年のレイデオロはオールカマーと天皇賞・秋を連勝している。



今後に飛躍を期すホーエリート photo by Sankei Visual





近年は天皇賞・秋に限らず、秋のＧ祇鐇全体のステップレースになっている感があり、2022年の勝ち馬ジェラルディーナは続くＧ汽┘螢競戰構王杯（阪神・芝2200ｍ）を勝利し、Ｇ詰馬記念（中山・芝2500ｍ）で３着に入っている。秋のＧ祇鐇を占う上でも必見のレースだ。

それでは、血統的視点からこのレースを占ってみよう。先週のＧ競札鵐肇薀ぅ筏念でも触れたように、この「中山・2200ｍ」は特殊な条件で、実力馬が取りこぼすことも多い。2023年はＧ毅馨，離織ぅ肇襯曠襯澄爾２着。2022年も、同じくＧ毅馨，離妊▲螢鵐哀織トが６着と敗れており、人気馬の実績に惑わされないようにしたい。

この条件で成績が上がる種牡馬は何頭かいるが、今回の出走馬の父で注目したいのがルーラーシップだ。現在、JRAサイアーランキングで７位のルーラーシップだが、過去10年の中山・芝2200ｍ成績では勝利数３位の11勝。勝率も11.8％と高い数字を残している。

重賞では、2018年Ｇ競▲瓮螢JCCを勝ったダンビュライト、2019年Ｇ競札鵐肇薀ぅ筏念を勝ったリオンリオンで２勝。オールカマーでは、2022年にロバートソンキーが６番人気で２着に入っている。

今年出走するルーラーシップ産駒は２頭いるが、筆者が上に見たいのはホーエリート（牝４歳、美浦・田島俊明厩舎）だ。同馬の母の父ステイゴールド産駒も中山・芝2200ｍが得意で、重賞はセントライト記念で３勝、オールカマーでも2012年ナカヤマナイト、2019年スティッフェリオと２勝を挙げている。

ホーエリート自身も中山は得意だ。今年１月、芝2200ｍの迎春Ｓを１馬身１／４差で快勝したほか、今年のＧ恵羯殻毒錬咫兵1800ｍ）で２着、昨年のＧ轡侫薀錙治叩兵1800ｍ）で２着と、４戦して１着２回、２着２回と好成績を収めている。

今回は、Ｇ玉楾記念（東京・芝2500ｍ）２着から約３カ月半ぶりの出走。４歳を迎えた今年は牡馬混合の同レースでも２着に入るなど力をつけており、秋を迎えさらなる飛躍が期待される。

【もう１頭のルーラーシップ産駒は実績は劣るが......】

もう１頭もルーラーシップ産駒のワイドエンペラー（牡７歳、栗東・藤岡健一厩舎）を推す。

同馬のいとこヴェルデグリーン（父ジャングルポケット）は、2013年のこのレースを９番人気で勝利したほか、アメリカJCCも勝利した「中山・芝2200ｍ」のスペシャリスト。さらに全兄サンリヴァルは、Ｇ技月賞（中山・芝2000ｍ）を９番人気で２着と、中山で穴をあける血統だ。

ワイドエンペラーは、５月のメトロポリタンＳ10着から約４カ月ぶりの実戦。重賞では３戦して６着が最高で、中山でも３戦未勝利と、ここに入るとやや厳しい感もあるが、この血統の背景からは狙いたくなる存在だ。

以上、今年のオールカマーはルーラーシップ産駒の２頭、ホーエリートとワイドエンペラーに期待する。