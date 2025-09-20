新潟医療福祉大のFW吉田晃盛「2つの考え方を4年間通して持ちながらやれた」

9月3日に開幕し、東洋大学の優勝で幕を閉じた、大学サッカーの夏の全国大会である第49回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント。

全国各地域の激戦を勝ち抜いてきた32大学が、1回戦から3回戦までシードなしの中1日の一発勝負という過酷なスケジュールの中で、東北の地を熱くする激しい戦いを演じた。ここでは王者にたどり着けなかった破れし者たちのコラムを展開していく。

第8回は初戦で流通経済大学、2回戦で筑波大学と関東の強豪を撃破するも、準々決勝で関西大の前に延長戦の末に2-3で涙を呑んだ新潟医療福祉大のエースストライカー・吉田晃盛について。J3のギラヴァンツ北九州に内定している屈強なストライカーは、大型の相手にもオフ・ザ・ボールの動きと俊敏性を磨いて、ラインブレイクの達人としてプロの世界に挑もうとしている。

176センチとFWとしては大きくはないが、外から見てもはっきりと分かる屈強なフィジカルと、爆発的なスピード、そしてそのスピードに緩急を入れて、最前線で豊富な運動量を駆使して強度の高いスプリントを繰り返す。

この大会でも流通経済大、筑波大、関西大という関東と関西の強豪を相手に、吉田は「少ないチャンスをいかにものにできるか。チームのために身体を張って、全体のベクトルを前に向けるかを考えた」と、1トップとして最前線で起点を作り出した。

彼がボールを収めたり、裏抜けを繰り返してDFラインを下げさせたりしたことで、相手の守備バランスを崩し、持ち味である左のMF田澤夢積と右のMF上之平暉羅の両サイドアタッカーの突破力、アジリティーと決定力を持つ高足龍と村田楓太のインサイドハーフの攻撃力を引き出した。

「僕らは関東や関西などと比べると、日頃のリーグ戦が強度という面で少し劣ってしまう。だからこそ、僕らは総理大臣杯やインカレで掴んだ『全国基準』を4年間、絶対に忘れてはいけないんです。普段の練習、紅白戦でこの基準を維持したり、引き上げたりすることで、僕らは全国でも戦えるチームになるし、個人としても上のステージを狙えるようになる。当然、毎日の練習はめちゃくちゃきついのですが、こうして全国の舞台に出ると、その成果を本当に感じます」

吉田が言うように北信越リーグは所属チーム数も少なく、関東や関西のリーグと比べて毎試合、難敵が相手とは限らない。しかも、戦い方も割り切った守備ブロックを敷いてくる相手もいるなど、どうしても押し込む試合が多くなる。そうした日常は強豪との戦いに大きな影響を及ぼす。

もちろん、強豪を相手にブロックを敷いて凌いで勝つと言うことはトーナメントではありうることだが、新潟医療福祉大のように昨年度の総理大臣杯準優勝、インカレ準優勝とコンスタントに全国の舞台で結果を出すには、そんな付け焼き刃ではなし得ない。

「僕らにとっては本当に日常が勝負。毎日、全力の強度を出すのが当たり前の環境なので、紅白戦で勝つことが一番難しいんです。それがあるからこそ、関東や関西とやっても動じないんです」

吉田のこの言葉はこの大会の3試合を見たら真実であることがよく分かる。そして彼自身の成長がJリーグにつながったことも、それを実証している。

「僕の中で大きいのは、2つの考え方を4年間通して持ちながらやれたこと。北信越リーグでは自分がどれだけ多くのチャンスを作って、どれだけ多く点を取れるかにフォーカスを当てています。動きのバリエーションや発想、シュートの種類や質とか、個人の成長にベクトルを向けられるんです。全国ではチームのために自分を犠牲にしてでも戦う、少ないチャンスを決めきる集中力と忍耐力を持つという、自分というよりチームのために全力を尽くすと考えてやります。

全国レベルのCBは実力だけではなく、サイズもあって、全国に来るたびに『俺って小さいな』と思うんです。でも、そんなのは言い訳にならない。プロと練習試合をすれば、さらに上がいる。だからこそ、立ち位置や身体の使い方、タイミング、アングルなど、相手CBの一瞬の隙を突けるように、いろいろ動きながら頭をフル稼働させています。こうすることで一瞬の集中力を養えるし、北信越リーグで増やした自分の引き出しと決定力を活用しながら、一瞬のチャンスをものにする力も養える。だからこそ、僕はこのサイズでも1トップでやれているのだと思います」

今大会では筑波大戦で決勝ゴールを叩き出し、ベスト8進出に貢献をした。過去3度も届かなかった全国制覇の夢は準々決勝で潰えたが、吉田は確かな手応えを掴んで東北の地を去った。

「俺が決めるというマインドと、守ってもらっているからこそ決めないといけないというマインド。この両方のマインドが僕の本能にスイッチを入れてくれます。それはプロになってからも変わらないと思います」

来年、吉田は生まれ故郷のクラブでもある北九州に加入する。実家は福岡県行橋市。小倉南FCから永井謙佑（名古屋グランパス）、山下敬大（FC東京）らを輩出した九州国際大付属高に進学し、新潟医療福祉大へとやってきた。

「北九州から出たのは、大学サッカーで全国に出たい気持ちと、大学生は結構誘惑が多いと聞いていたので、サッカーに集中できる環境で4年間やり切りたいと思ったから。先輩のつながりで紹介をしてもらった縁で新潟医療福祉大に行って、ここだと思ったんです。4年間やってきて、自信もついた状態で、プロの1年目を自分が生まれ育った場所で始めるのは本当に幸せなこと。

小学生の時にミクスタでギラヴァンツの試合を見て、めちゃくちゃいいスタジアムで観客とピッチも近いのに感動しました。友達が応援に来てくれたときにすぐ目の前で見てもらえるし、自分は応援されて燃えて乗っていくタイプなので、早くあのスタジアムでチームに貢献して、地元の声援を受けながら恩返しをしていきたいと思っています」

どこまでも熱い情熱と強い信念を持って、吉田はラスト半年間を新潟医療福祉大のエースストライカーとして結果を残してから、地元へ凱旋する。（安藤隆人 / Takahito Ando）