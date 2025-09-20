福岡県久留米市で、370年以上の歴史がある伝統の花火が行われました。4500発が「巣」から飛び出す「花火動乱蜂（はなびどうらんばち）」です。そこには、伝統を守っていく人々の思いと新たな取り組みがありました。

蜂がびっくりして巣から飛び出すような様子から名付けられたとされる「花火動乱蜂」。疫病退散と五穀豊穣を祈願します。



久留米市の本村地区で370年以上前から続くと伝えられていて、福岡県の無形民俗文化財に指定されています。

■花火動乱蜂保存会・豊福哲治さん

「これは見ての通り、動乱蜂。スズメバチの巣の形。」



保存会のメンバーは、花火を詰めた筒を「蜂の巣」に見たてたやぐらに取り付けていきます。花火の数は4500発です。



ほかにはない迫力のある花火を見ようと、近年、来場者が増える傾向にある「花火動乱蜂」ですが、実は存続の危機に直面しています。



■豊福さん

「お金です。足りません。協賛金だけでは花火代がせいぜい。」



伝統の花火を守っていくには、来場者の安全対策や、担い手不足の解消に向けた費用がかかります。協賛金だけでは、物価高などに対応できなくなってきていました。

そこで保存会は去年から、新たな取り組みを始めました。



■花火動乱蜂保存会・豊福秀徳 会長

「クラウドファンディングを始めました。」



去年10月からクラウドファンディングを始めたのです。寄せられたお金で、薄暗かった山道にLEDライトを設置しました。

また、やぐらの組み立てや花火を設置する足場を導入し、若い世代が伝統の花火を安全に準備できる環境を整えました。



■豊福会長

「自分たちは、いつまでもできるわけではない。世代交代していかなければならない。普通の花火大会なら、資金が集まらなかったのでやめようでいいけれど、そういうわけにはいかない。この花火は。」



すべては、伝統の花火を後世に残していくためです。

本番当日の15日午後8時、花火が始まりました。



■訪れた人

「とてもきれいで、すてきでした。蜂のように素早かった。もう病気にならない。」

「ことしは良かった。迫力があった。若い人につながって、ずっと続けてもらいたいですね。」



■豊福会長

「風向きも、ちょうどよかった。ことしは良いほうだと思う。100年でも、あと1世紀でも続けばいいなと思います。」



「花火動乱蜂」が終わると、地区には実りの秋がやってきます。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年9月16日午後5時すぎ放送