「TAF（燃料先端）まで1時間！」…6000人超の作業員が待避する中、福島原発・技術班の衝撃報告は見逃された―そのとき、何が起こっていたのか？

東日本壊滅はなぜ免れたのか? 取材期間13年、のべ1500人以上の関係者取材で浮かび上がった衝撃的な事故の真相。他の追随を許さない圧倒的な情報量と貴重な写真資料を収録した、単行本『福島第一原発事故の「真実」』は、2022年「科学ジャーナリスト大賞」受賞するなど、各種メディアで高く評価された。文庫版『福島第一原発事故の「真実」検証編』より、その収録内容を一部抜粋して紹介する。

『福島第一原発事故の「真実」検証編』連載第4回

原子炉水位の急激な低下という極めて重要な報告は、なぜか聞き逃されていた。イソコンが動いていないことを裏付ける重要な報告が共有されなかったことにより、事故対応は困難を極めてゆく。次から次へと情報が押し寄せる「魔の時間帯」に、一体何が起きていたのか。

『事故から５年の時を経て明らかになった「重大事実」、福島第一原発1号機の当直長は、運転員がイソコンを停止させたことを知らなかった』より続く。

埋もれた警告

免震棟の幹部が集まる円卓で、午後5時15分、技術班が重要な発言をした。

「1号機水位低下、現在のまま低下していくとTAF（燃料先端）まで1時間！」

1号機の原子炉水位が燃料の先端まで到達するのに、あと1時間の猶予しかない。事態が切迫していることを告げる極めて重要な予測だった。この予測の根拠は、午後4時45分頃に中央制御室で一時的に見えた原子炉水位が刻々と低下しているというデータだった。それを見逃さなかった運転員が有線電話で免震棟に伝え、技術班が解析した結果だった。

技術班の予測は、免震棟の円卓だけでなく、テレビ会議を通して本店にも伝えられた。イソコンが動いていないことを示す重要な警告だった。イソコンでの冷却が機能していれば、このような急激な水位低下は起きるはずがない。

しかし、この警告に対して、免震棟も東京本店も、緊急度の高さを読み取ることができず、イソコンが止まっていると気がつくことができなかったのである。

対応すべきことが次々に押し寄せる

吉田調書では、政府事故調査委員会の聞き取りを担当した検察官がこのときの経緯を取り上げ、「TAFまで1時間」という報告をどう受け止めたのか吉田に尋ねている。

これに対して、吉田の第一声は、なんと「聞いていない」だった。そして、報告があったこと自体に疑問を示し、こう語っている。「今の水位の話も、誰がそんな計算したのか知らないけれども、多分、本部の中で発話していないと思いますよ」

いぶかる吉田に、検察官は、免震棟の発話内容を記録した情報班のメモを見せている。この段階で、ようやく吉田は「発話しているんでしょうね」と自らの認識を改めたうえで、当時の対応を振り返って、次のように語っている。

「今、おっしゃった情報班の話は、私のそのときの記憶から欠落している。何で欠落しているのか、本店といろいろやっていた際に発話されているのか。逆に言うと、こんなことは班長がもっと強く言うべきですね」

吉田が認識を改めるきっかけとなった情報班の記録。その一枚のコピーを取材班は長期にわたる検証取材の中で入手した。そこには、「TAFまで1時間」という発言の前後に、午後5時10分から午後5時28分まで免震棟で様々な担当者がマイクで発言した11の発言内容が時系列順に記されていた。

「1710 北門閉鎖している」

「1715 事務本館入室禁止!!」

「1721 4号裏、軽油タンク火災の疑い。煙が5メートルほど昇っている」

「1725 東京から高圧電源車が来るが、何時間ぐらいかかるか確認してください」

巨大地震と巨大津波の被害が、原発の至る所で勃発していた。免震棟には、対応すべきことが次から次に押し寄せていたのである。メモの最後尾には、「1728 発電所から帰ろうとしている。時速10キロで流れている」という発言も記されていた。

報告一つ一つに注意を払えなかった

原子炉の冷却作業に携わらない社員や作業員、5000人あまりはバスやマイカーで原発を後にした。構内は、2キロにわたって車が数珠つなぎになっていたのである。

吉田をはじめ免震棟の幹部は、事故対応だけではなく、構内にいる社員と協力会社のすべての作業員の安全確保も行わなければならなかった。この日は6350人もの人が働いていた。

吉田は、協力会社から入ってくる安否の情報を気にしながら、原子炉の初動対応にもあたっていたのである。当時免震棟にいた幹部の一人は、「TAFまで1時間」という報告を自分も聞いていなかったと明らかにしたうえで、「事故初動の時間帯は、次から次へと情報が押し寄せる魔の時間帯だった。とてもでないが、報告一つ一つに注意を払えなかった」と吐露している。

中央制御室との連絡役を務めていた発電班の副班長は「免震棟の円卓はテレビ会議のマイクの空きを各班が待つような状態だった。あれだけ大きなことが一度に起きると、みんなで共有することが非常に厳しかった」と話している。

『本当は報告されていたのに、見過ごされた「肝心な情報」…福島原発事故の大混乱のなかで失われたチャンス』へ続く。

＊本記事の抜粋元・NHKメルトダウン取材班『福島第一原発事故の「真実」 検証編』では、福島第一原発事故を13年にわたって追い続けてきた取材班による科学技術的な視点からの圧巻の調査報道が収録されています。ぜひお買い求めください。

＊検証篇と併せて、事故の進展を時系列で追った『ドキュメント篇』も刊行されています。吉田昌郎・福島第一原発所長以下、東京電力の作業員たちが制御不能になった原発が引き起こす「想定外の事態」に翻弄されていく様子が、関係者の貴重な証言ともに、克明に描写されています。

【つづきを読む】本当は報告されていたのに、見過ごされた「肝心な情報」…福島原発事故の大混乱のなかで失われたチャンス