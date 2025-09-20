

月に100軒以上もの家の片付けを請け負っているイーブイのスタッフたち（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

【写真】「ゴキブリの糞まみれ」「風呂には30年分のカビが…」イーブイのスタッフたちが片付けた《壮絶な現場》（11枚）

東洋経済オンラインで連載されているワダユウキ氏の漫画『「ゴミ屋敷」〜孤独な部屋の住人たち〜』。シングルマザーのゴミ屋敷やゴミの中で遂げた孤独死など、目を背けたくなるようなテーマを扱っているが、これらは実話だ。

YouTube「イーブイ片付けチャンネル」で多くの現場を配信するゴミ屋敷清掃・不用品回収の専門業者「イーブイ」（大阪府）が実際に見てきた事例が元になっている。

作中では主人公の青野（21歳）がゴミ屋敷清掃を通して成長する姿が描かれている。実際のゴミ屋敷清掃の現場では、どのような人たちがどのような想いを抱いて働いているのか。同社の代表である二見文直氏に聞いた。

「ゴミの仕事」と見下されても悔しくない

――日本には「3K労働（労働環境がきつい、汚い、危険な仕事）」という言葉があります。そして、ゴミ屋敷清掃の仕事はその1つとも言われているようです。そういった声を二見さんはどう感じていますか。

「ゴミの仕事してるんですよね」とちょっと見下すような雰囲気で言われることも、これまでにたしかにありました。ただ、僕は悔しいとは思わないですね。だって、その人にも僕らの仕事を必要とするときがそのうち来るはずですから。ゴミ屋敷清掃はもちろん、生前整理や遺品整理も僕らの仕事なんです。



母亡き後の遺品整理を依頼された案件。1200袋もの大量ゴミを整理した（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

――これまでもゴミ屋敷の現場はテレビなどでも取り上げられる機会は多かったように思いますが、現場で働いている人たちにフォーカスが当てられることはあまりないですよね。ゴミ屋敷清掃の現場ではどんな方たちが働いていますか。

イーブイには今30人近いスタッフがいるんですが、40代は僕1人、30代も1人、ほかはみんな20代の若い子たちなんですよ。ただ、同業種の会社さんを見てみると、若い子が多いイーブイは珍しいほうだと思いますね。



地層になったゴミを根気強く片付けていくスタッフたち（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

「片付けが得意な人」のほうが長続きしない

――どのような動機で入ってくる方が多いんでしょうか。

片付けが得意、この仕事に向いていそう、YouTube見ました……こういった理由で応募してくれる人が多いんですが、そういう動機の人って実はあまり長続きしないんです。

「給料がいいから応募しました」

意外に思うかもしれませんが、こういう人こそ長続きします。というのも、この仕事は理想と現実のギャップが大きいんだと思うんです。



イーブイの二見文直代表（筆者撮影）

「イーブイ片付けチャンネル」で日々、片付けの現場を配信していますが、それも月に100軒あるうちのせいぜい1〜2軒くらいです。

汚れが激しい現場もあれば、虫が大量に湧いている現場もあるし、エレベーターがない現場もある。それこそ、孤独死の現場や自死された現場もあります。

だから、「思っていた仕事と違かった」と辞めてしまう人は多いです。むしろ、何も考えずに入ってきた人のほうが長続きしますし、時間が経つにつれてやりがいを持って働くようになります。



過酷な片付け作業の様子。しかし、すっかり生まれ変わった部屋を見て喜ぶ依頼者の表情に、イーブイの従業員たちもやりがいを感じている（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

――スタッフを採用するときに設けている基準はあるんでしょうか。

重いモノを持てるとか、片付けが得意とか、収納術を知っているとか、そういうのはどうでもいいんです。仕事はやっていくうちに自然と覚えていきます。それよりも、人間性を重視しています。

「見栄えのいい収納ができる」なんて、その人の自己満足でしかなくて、お客さんを満足させられる仕事とはまったく別モノだと思うんですよ。いくら綺麗に片付いてもそのお客様にとって使いづらかったら、なんの意味もないじゃないですか。



ネズミが大量発生している家の清掃。いつ出くわしてもおかしくない状況の中、黙々と作業を進める（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

高校を中退して入社した16歳の少年

――「イーブイ片付けチャンネル」を観ていると、みんな楽しそうに作業をしていることがよくわかります。ただ、ときにはスタッフとぶつかることもあるそうで。

僕はこの仕事を「清掃業」ではなく、「サービス業」だと思っているんですよ。だから、お客様に冷たい対応をしたスタッフにはしっかり怒ります。以前、モノ屋敷に住む1人暮らしの女性から依頼が来たんですが、口コミに「二度と利用しません」と書かれたことがありました。僕は別の現場にいたので、後でそのお客様に電話をして理由をお聞きしたら、こう話すんです。

「“これも捨てましょう、あれも捨てましょう”と急かされて、言葉もだんだん荒くなっていった」と。



天井までゴミが積み上がった現場も少なくない（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

――そのスタッフとはどんな話をしたんでしょうか。

そのスタッフにも言い分はあって、「次の現場もあるし、短時間で効率的に終わらせていったほうが会社の利益にもなる」と言いました。たしかにそうかもしれません。でも、「お客さんから依頼が来るのを当たり前だと思わないで」と伝えました。

「もし、家族がゴミ屋敷で悩んでいるときに依頼した業者が売り上げばかり追求して、考える時間も与えずにどんどんモノを捨てていったらどう思う？」って。

ただ、会社に対する情熱は、社長と社員の間に温度差があるのは当たり前だと思っています。だから、「言い方キツかったかな」とか、僕も反省することはありますね。

――漫画『「ゴミ屋敷」〜孤独な部屋の住人たち〜』の中では主人公の青野が先輩から注意を受けたり、ゴミ屋敷の住人と対話をしたりする中で仕事に対する考え方が変わっていく様子が描かれています。実際の現場でも、スタッフの成長を感じることはありますか。

若い子たちが多いのでやっぱりありますね。今、16歳の男の子がめちゃめちゃ頑張ってくれているんです。高校を不登校になっていたんですけど、「イーブイの社員になる」って言って学校も辞めて。

もともと彼のお兄ちゃんがうちで働いていたんですが、「弟がこんな状況なんで、一度バイトに来させてもいいですか」って相談を受けたんです。

――16歳では、初めは右も左もわからないですよね。まず何を教えるところから始まるんですか。

ゴミ屋敷清掃の作業は大きく「部屋の仕分け」と「外への搬出」に分かれるんですが、年齢に関係なく初めはひたすら搬出だけをやってもらうんです。力仕事なのでエレベーターがあっても大変ですが、5階で階段しかない現場もあります。

まずは搬出のしんどさを知ってもらい、それから初めて部屋の中で仕分けをしたり、お客様と一緒に片付けたりできるようになります。



イーブイの新人スタッフは、まずは搬出作業から始める（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

職場を飛んだ末にたどり着いた20歳の青年

――そのしんどさを知らないまま仕分けに回ってしまうと、搬出を担当するスタッフに対して気を遣えないですもんね。

実は、その子にはもう仕分けもやってもらっています。あるときキッチンの下にある収納にゴキブリが大量に湧いていたんですが、「俺、いきますよ」って頭から突っ込んでいったことがあって。「コイツやるな」って思ってから、どんどん教え込んでいますね。

今ではその子が友だちをたくさんアルバイトに呼んでくれて、イーブイには10人くらいの高校生軍団がいるんですよ。



ゴミ屋敷の多くは、ゴキブリの糞まみれになっている（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

――若いスタッフたちの成長を間近で見られるのは、社長冥利に尽きますよね。

アルバイトから社員になったばかりの20歳の男の子がいるんですが、最初はヤンキー丸出しの風貌で入ってきたんです。高校も中退してバイトを転々としていたけど、どこも続かずに飛んだりもしていて。でも、今は「お客様のところへ見積もりに行かせてほしい」って自分から言いますよ。彼はとくに、お客様と関わりたいという気持ちが強いですね。



この家の住人は、ゴミの山の中に敷かれた布団で寝起きしていたようだ（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

ゴミ屋敷で悩んでいる人の精神状態



――もともと社交的な性格だったんでしょうか。

いえ、声も低くてハキハキした印象はない子だったんですけど、最近はスイッチを入れてシャキッとお客様のところへ行っていますね。

お客様から相談をいただいたら、まずは無料の見積もりにスタッフがお邪魔します。そこで依頼するかどうか決めてもらうので、見積もりを担当するスタッフの接客が大切になってきます。イーブイでは「見積もり時の成約率」を数字で出して給料に反映しているので、達成感があるんでしょうね。

見積もりって結構難しいもので、たとえば30万円の見積もりを出した場合に、「なぜ30万円かかるか」という根拠をきちんとお客様に説明できないといけないんです。また、お客様の「本当はこうしてほしい」という想いをくみ取って誘導してあげないといけません。

ゴミ屋敷で悩んでいる方は、自分から「こうしてほしい」となかなか言い出せない精神状態にあることが多いんです。

ただ、彼は「覚えることが多すぎて目の前のことで精一杯」と言っているので、お客様の背景まで考えられるようになるのはもう少し先かもしれません。



30年間、掃除をしていなかったという家。浴室はカビまみれになっていた（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

――16歳の子も、20歳の子も、ある意味、自分も痛みを知っているからこそ、ゴミ屋敷の住人たちの悩みを理解できる面があるんでしょうか。

あの子、そこまで考えているかな（笑）。いつも楽しそうに働いていますね。さっきも言った通り、そんなに深く考えすぎない人のほうが長続きすることもあるんです。ただ、日々成長しているのは間違いないですね。

（國友 公司 ： ルポライター）