NHK大河ドラマ『べらぼう』で主役を務める、江戸時代中期に吉原で生まれ育った蔦屋重三郎（つたや じゅうざぶろう）。その波瀾万丈な生涯が描かれて話題になっている。第35回「間違凧文武二道（まちがいだこぶんぶのふたみち）」では、蔦重は松平定信の政策を茶化した『文武二道万石通（ぶんぶにどうまんごくとおし）』を出すが、定信は皮肉に気づかない。それどころか支持してくれていると勘違いし、改革をさらに進めることに。蔦重は次なる一手を考えることになり……。『なにかと人間くさい徳川将軍』など江戸時代の歴代将軍を解説した著作もある、偉人研究家の真山知幸氏が解説する。（JBpress編集部）

「春画」は古代中国では養生法の解説図だった

今回の大河ドラマ『べらぼう』では、意外な物語の展開に驚かされることが多いが、まさか「笑絵」で泣かされるとは思わなかった。

「笑絵」とは「春画」「枕絵」とも呼ばれる肉筆画や浮世絵版画のことで、性的な事柄と笑いの要素が含まれているのが特徴だ。

以前に放送された第30回の「人まね歌麿」では、横浜流星演じる蔦屋重三郎が、染谷将太演じる喜多川歌麿を売り出すために一計を案じた。「どんな人の絵も真似ができる」という歌麿の評判が広まったタイミングで、歌麿のスタイルを打ち出せば、皆が注目するはず。そう考えた蔦重は、枕絵を描くのはどうかと提案。その理由をこう説明している。

「名のある絵師ってなぁ、面白い枕絵を残してる。表じゃ流せねえ分、自由にやれるし枕絵から名を成した絵師も多い」

春画の起源は古代中国にある。前漢の広川王が、男女の交わりを描いた図を宮中に置いたことが始まりとされている。古代中国では、男女の交合によって「不老長生」（いつまでも年老いることなく長生きすること。「不老長寿」と同意）を得ようとする「房中術（ぼうちゅうじゅつ）」が、健康を増進させる養生術の一つだとされていた。春画は、房中術の解説図として用いられていたようだ。

中国の房中書が医学書として日本にもたらされたことで、春画も伝来することになったようだ。天保8（1837）年に、儒者の日尾荊山（ひお けいざん）は随筆『燕居雑話（えんきょざつわ）』で「春画起源」として次のように書いている。

「春画は和名をそぐつの絵といひて、俗に云笑絵のことなり」

春画は日本では「偃息図絵（おそくずのえ）」とし、俗称として「笑絵」と呼んでいたようだ。

日本における春画といえば、江戸時代のイメージが強いが、すでに平安時代の中期にも肉筆による絵巻物として描かれていた。江戸時代に木版画技術が発展したことで、大量生産が可能となり、庶民の娯楽として春画が広く普及することとなった。

そんな春画の作者として、日本で最も知られているのが葛飾北斎であり、そして今回の放送でクローズアップされた喜多川歌麿である。

美人画の目覚めを予感させる喜多川歌麿の「転機」

ドラマの話に戻ろう。枕絵について、歌麿は「やらねえといけねえ気がする」と挑戦心をかき立てられるも、蔦重から「どんな女が好みだ？ そいつと、どこでどんなことをしてえ？」と創作のヒントとなる質問を投げかけると、歌麿は「好きな女……」と絶句。歌麿の脳裏に浮かんだのは、実の母から売春を強要されるという、あまりにつらい過去だった。

苦しむ歌麿は、幼少期に会った片岡鶴太郎演じる鳥山石燕（とりやま せきえん）と再会。「その目にしか見えぬものがあろう。絵師はそれを写すだけでいい。写してやらねばならぬとも言えるがな」という言葉に心を揺さぶられる。

「弟子にしてくだせえ。俺の絵が描きてえんです。おそばに置いてくだせえ！」という思いを吐露し、歌麿は石燕に弟子入りを果たす。実際の歌麿も、狩野派・鳥山石燕のもとで学び、画力を磨いたとされており、史実との整合性をとっている。

そんな経緯があった歌麿だけに、今回の放送で蔦重に「これ買い取ってもらえねえかな？」と手渡した絵が「笑絵」だったことには驚かされた。蔦重は「お前、これ……よく描けたな」と感動。「おきよのおかげさ」と話す歌麿のかたわらには、耳の聞こえない「きよ」がいた。

かつて神社で錯乱状態になった際に絵を拾ってくれたのが、きよだった。師の鳥山石燕が急死したため、きよと所帯を持ち「ちゃんとしてえんだ」と蔦重に報告。愛する女性ができたことで、歌麿は過去を乗り越えることができたのである。

「おきよがいたから、幸せが何かって分かって、そしたら幸せじゃなかったことも絵にすることができた」

蔦重はおきよの正面に座り、「おきよさん、誠（まこと）ありがたやまでございます。こいつにこんな絵を描かせてくれて、ありがたやまです。これは歌麿を当代一に押し上げる、この世でほかの誰にも描けねえ、こいつにしか描けねえ絵です。どうか一生そばにいてやってください」

と頭を下げた。耳の聞こえないきよに蔦重のメッセージが届くことはなかったが、歌麿にとって、これ以上うれしい言葉はないだろう。

また、ドラマでは、歌麿が耳の聞こえないきよと筆談を交わすうちに、創作意欲が掻き立てられる様子も描写された。「ちょいときよさんのこと描かせてもらえないかい？」と、歌麿が洗濯をするきよを描き始める、という場面があった。

喜多川歌麿といえば「美人画」を得意とした浮世絵師として、後世で知られている。きよとの出会いは、そんな歌麿の飛躍を予感させるものとなった。

松平定信の「文武奨励策」を立て続けに揶揄した蔦重

主役だけではなく脇役も光るのが、よい物語の条件ともいえよう。今回の放送で歌麿と同じく存在感を示したのが、蔦重の妻「てい」である。ドラマでは「おていさん」と呼ばれる蔦重の妻だが、史実においてその実像はよく分かっていない。

どんな役割を担わせるのかは、脚本家の腕の見せどころだが、蔦重も含めてノリで突っ走るタイプが多い江戸のクリエーターたちに対して「てい」は、学のあるしっかり者として異彩を放ち、物語にアクセントをつけることに成功している。

前述したように、自分の過去を乗り越えて、笑絵を見事に描きあげた歌麿。ていは「ここに歌さんの心血が注がれている」と感動しながらも、しっかりと「ちゃんと取り戻せますように。歌さんにお支払いした百両を」と、蔦重に伝えている。ここで視聴者は初めて、蔦重は歌麿から、100両で笑絵を買ったことを知らされる。

物価などから大まかに換算すると、江戸時代中期の1両は今の貨幣価値で13万円前後となる。そう考えると100両は確かに大金だ。ていにしっかりとくぎを刺されるわけである。

そしてドラマの終盤でも、ていの苦言が光った。背景を解説しよう。

まずは史実を踏まえておくと、老中になった松平定信は矢継ぎ早に「寛政の改革」に着手する。その根幹ともいうべき政策が「文武奨励策」だ。武士は学問と武芸に励むべし、というものだ。

定信は、将軍の御前で武術を披露する武芸大会「上覧試合（じょうらんじあい）」を開催し、卓越した武術者には名誉を与えた。

その一方で、「学」については、幕府の儒者である林家が大学頭として聖堂で教えていたものの、施設が狭かったことから、建物を増築して校舎を拡張し「昌平坂学問所」と改めている。

幕府直轄の学校としてハード面を整備しながら、優秀な教育者の配置にもぬかりはなかった。今回の放送冒頭で、阿波藩蜂須賀家の朱子学者・柴野栗山（しばの りつざん）を召し抱える様子が描写されたが、栗山だけではなく、岡田寒泉、尾藤二洲ら高名な朱子学者を招いている。

そんな中、蔦重がプロデュースした朋誠堂喜三二（ほうせいどう きさんじ）の『文武二道万石通（ぶんぶにどうまんごくとおし）』が大ヒットとなる。鎌倉時代に源頼朝が「文武の功績者を明らかせよ」と言い出して……と、現実世界で同じ命令をした松平定信を思いっきりイジった内容だ。

すると寛政元（1789）年に、同じく蔦重のもとで、今度は恋川春町作の『鸚鵡返文武二道（おうむがえしぶんぶのふたみち）』が刊行される。定信が書いた教論書『鸚鵡言（おうむのことば）』を題材にしながら、人々が武勇を競い合った結果、とんでもない方向にいくという内容だ。

『鸚鵡返文武二道』も『文武二道万石通』と同じく「寛政の改革」を茶化した風刺の効いた内容で、空前のヒットとなった。だが、この作品で定信に目をつけられて、春町の人生は一転してしまう。

恋川春町の人生を狂わせたターニングポイント

一連の流れから、喜三二のヒットに刺激された春町がちょっとやり過ぎてしまった、とも解釈されやすいが、『べらぼう』では違った物語にしている。

ドラマでは、喜三二の『文武二道万石通』はヒットしたものの、皮肉だと伝わっておらず、定信の政策を持ち上げたものとして人々に受容され、定信本人も喜ばせることになったという、それこそ皮肉な展開にしている。

そこで蔦重が今度こそ皮肉がきちんと伝わるようにと考えて、春町に書いてもらったのが『鸚鵡返文武二道』だというのが、物語上の流れとなっている。

春町が『鸚鵡返文武二道』のアイデアを披露すると、場は大盛り上がりとなる中で、蔦重の妻ていだけが「これはあまりにもからかいが過ぎるのではないでしょうか」と苦言を呈した。

もし、単に喜三二のヒットに刺激されて書いたものならば、春町も聞く耳を持って譲歩したかもしれない。だが、ドラマではその動機が「定信の政策を皮肉っていると気づかせたい」と、より社会的なものとなっているだけに、本人としても蔦重としても「だからこそ出したい」という思いが強かった。

作品に込められた定信への思いについて、春町自身がこう語るシーンがあった。

「躍起になって、己の思う通りにせずとも良いのではないか、少し肩の力を抜いてはいかがかと、俺としては、そういう思いも込めて描いたものだ」

狂歌師の大田南畝（おおた なんぽ）が「からかいではなく、諫めたいというところか？」というと、春町は「まあそういったところだな」と応じた。

これを聞いたていは「それは、からかいよりもさらに不遜、無礼と受け取られませんでしょうか？」と不安を募らせるが、春町の意思は固く、蔦重も「そもそも、不遜で無礼なことをしようってわけで」と、むしろ定信を刺激させるくらいに描くべきだ、というスタンスを貫いている。

春町の行く末を思えば、このときに中止しておけば……と思わずタイムリープしたくなるポイントだけに、冷静で思慮深いていのキャラクターが生かされた展開となった。

次回は「鸚鵡（おうむ）のけりは鴨（かも）」。蔦重の出した黄表紙の皮肉に気づいた定信は激怒し、絶版を言い渡すことに。喜三二が断筆を決断する中、春町は幕府から呼び出される。

筆者：真山 知幸