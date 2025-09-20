親の治療方針に突然遠くの身内が「口出し」してきた…「価値観の異なる家族」と”良い関係”を築くために必要不可欠な考え方

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

日本でしばしば話題になる「老い支度」だが、ドイツ人はどうしているのか？ 合理的で節約を重んじているのか？ 親子関係はどのようなものだろう？

日本とドイツにルーツを持つサンドラ・ヘフェリンが、実際のインタビューをもとに綴る実用エッセイ、 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 より、一部を抜粋・編集してお届けする。

『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 連載第64回

立場によって考えも変わる

父親の死亡後、「早く物を片づけて実家を取り壊したい地元の長姉」と「物を大事にして実家を残したい海外にいる末っ子の妹」。その溝が埋まることはありません。

私なりに、このケースの溝を整理すると、以下のようになります。

1．長女と末っ子の違い

きょうだいがいる場合、「何番目の子どもであるか」で、親や周りからの扱いや期待も違ったりします。多かれ少なかれ本人の性格も「長女らしく」なったり「末っ子らしく」なったりするものです。

末っ子のニコルさんは長姉が父親の死をきっかけに「人が変わったように冷たくなった」と感じています。想像の域を出ませんが、もしかしたら長姉は長年家族のいろんなことをやらされてきて、父親の死をきっかけに今までの我慢が限界に達したということも考えられます。それまで表立ったトラブルはなくても、親の死というストレスできょうだい間の人間関係に変化が生じることもあるのかもしれません。

2．実際に手続きをする人と遠くにいる人の違い

親を思う気持ちは同じでも「現場にいる人」と「遠くにいる人」では立場が違います。「現場にいる人」は、実際に親の介護をしたり、認知症になった親に代わって役所関連の手続きをしたりします。死亡した後の実務も「現場にいる人」が担います。

それに対して、離れた街や外国に住んでいる「遠くにいる人」は、親を思う気持ちは強くても、実際に近くにいないため、「できること」には限界があります。「現場にいる人」がいろいろと動いている中で、「遠くにいる人」がやり方に意見をすれば、「口だけ出して手やお金は出さない人」として嫌がられるというのも、また自然な流れです。

誤解や諍いを避けるには

長姉のような「現場にいる人」は、実は悲しんでいても、目の前の大量のやるべきことを前に、「悲しんでばかりいられない」でしょう。それに対して「遠くにいる人」は、親を懐かしみ、ロマンチストでいられるのです。たとえば医療の面でも「今すべきこと」について理想が高くなるあまり「こうしたほうがいい」とついあれこれ言いがちです。

実際に親の病院に付き添い、医療関係者と一緒に時間をかけて培った合意に対して、遠くにいる人が、いきなり治療方針に異議を唱えたり親の延命を求めたりすることがあります。こういう人のことをアメリカでは「カリフォルニアから来た娘症候群」などと言うそうです。「娘」となっていますが、性別や血縁の関係性を問うものではなく、いつもは遠くにいるのに急に介入してきて「あれこれ言う」人のことを指します。

誤解や諍いを避けるためには、「自分の立場」「相手の立場」の違いを予め認識しておくことが大事だという気がします。

3．会社員と専業主婦の違い

同じ女性でも専業主婦なのか、それとも働く女性なのかによって、考え方はだいぶ違ってきます。現実的なことを言うと「使える時間」も違います。会社員であれば私生活でどんなに大変なことがあろうとも、毎日決まった時間に出社し、退社の時間まで縛られることが基本です。融通はあまりきかないので、時間を効率的に使うしかありません。たとえば実家の片付けの際に、「思い出の品々との別れの作業」に時間を割きたくても、限界があるでしょう。ニコルさんと長姉の場合も、「仕事が忙しい会社員の姉」と「専業主婦の妹」という「女性の生き方の違い」が確執の遠因になっているような印象を受けました。

「コロナ禍の移動」に対する認識

4．国際的な人と地元にずっといる人の違い

「主に一つの国しか知らないドメスティックな感覚の持ち主」なのか、それとも「外国人と交流したり外国に住んだりしたことがある」のか。これは意外と見過ごされがちですが、人間関係を考えるうえで大事なポイントです。コロナ禍で、ニコルさんと長姉で話がかみ合わなかったのはここにも原因がありそうです。

コロナ禍では海外渡航に様々な制限があり、ニュースでも報じられていましたが、海外と縁のない人はどうしても他人事というか「観光に行けないだけ」と捉えがちです。「家族に会うためだったら渡航ができるはず」などと簡単に考えている人も目立ちました。

様々な国に住み、移動に慣れていて、入国の規定などを調べることに長けている「国際的な」ニコルさんvs.「生まれた時からずっと地元にいて、移動の大変さが実感としてわからない」長姉の間の温度差はそういったところからも生じたのだと感じました。

「家族だから分かり合える」は楽観的

同じ家族だからわかり合える、と思いがちですが、長い年月を一緒に過ごした家族やきょうだいと言えども、大人になってから歩む道はそれぞれに違うわけです。誰が悪いという話ではなく、「今、現在生きている環境が違う」という状況では、物事の理解度や捉え方も違ってきます。そういったことも視野に入れながら、家族との仲を考えると、いろいろと腹を立てずに済むのではないでしょうか。

父親の死から何週間か経ったある日、ニコルさんに不思議なことが起きました。自宅マンションで窓を全開にし、日光浴しながらくつろいでいたところ、「へえ〜（日本で）こんなふうに住んでるんだね。いいところだね」（“Schön habt ihr`s hier.”）と父親の声がしたというのです。

「確かに父の気配を感じたの。その日以来、気持ちが前向きになったわ」

亡くなる瞬間に立ち会えなかったり、遺体を前にしないと、人間はなかなか「その人が死んだ」ことが理解できず「精神的に引きずる」という説もあります。でもコロナ禍のような困難な状況のなかでは、自分の心のなかで「お別れ」をすることも可能なのだと、話を聞いていて思いました。

残念ながら姉妹には溝ができてしまいましたが、ニコルさんと父親が、葬式などの「形式」とは違う「自分なりのお別れ」ができたことは、救いかもしれません。

