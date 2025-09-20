出没が相次ぐツキノワグマを巡り、青森県は、県内に約１８５０頭とされる生息数を２０３１年度に約１２００頭に減らす計画を明らかにした。

県が頭数の目標を設定するのは初めて。頭数の増加を抑えることで、人身被害や農林業被害を防ぐ狙いがある。（菅崚乃介）

計画は、県が１日に青森市内で開いたツキノワグマの管理の在り方を検討する会合で示された。県内を「下北半島」「白神山地」「津軽半島」など五つの保護管理地域に分け、地域別に捕獲目標数を設定した。県全体では推定生息数の３分の１程度に当たる６５０頭を段階的に減らし、３１年度の生息数の目標を約１２００頭とした。

捕獲は県内の狩猟者が行う。担い手確保のため、県は狩猟免許の試験を休日に開催し、会場数も増やして受験の機会を増やすほか、狩猟者を対象とした技能向上の講習会の実施も計画に盛り込んだ。

今回の計画の背景にあるのは、クマの出没や人身被害の増加だ。今年のクマ出没件数は８月末時点で１３３２件に上り、統計の残る１９９２年以降で最多だった２３年の１１３３件をすでに上回った。

また近年、クマが人の生活圏に入り込むケースも増えている。クマの餌となるブナの実が大凶作だった２３年は、１０件の人身被害が発生。１１人がけがを負い、過去最悪を記録した。２４年には八甲田山系で８０歳代の女性が襲われ死亡する被害も起きている。

人に危害を与えるケースが全国でも頻発する中、国は昨年４月、計画的に捕獲して頭数を管理する鳥獣の対象にクマを追加した。都道府県の管理計画による捕獲や個体数調査に対し、国の交付金を活用できるようにした。

県は今後、パブリックコメント（意見公募）や県内の市町村との協議を経て、１１月から計画を実行に移す予定だ。クマの増減傾向や捕獲による影響を毎年度調査し、開始から３年が経過した時点で計画の見直しを行う。

県自然保護課の桜田定博課長は「計画はクマ対策の基盤になる。県民の生命や財産を守るためにも、狩猟者の数を増やしていく必要がある」と話している。