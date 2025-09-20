【MLB】ドジャースージャイアンツ（9月18日・日本時間19日／ロサンゼルス）

【映像】打者がスイング直後に“謎のアピール”

9月18日（日本時間9月19日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対サンフランシスコ・ジャイアンツの一戦で、ジャイアンツの選手が“謎の打撃妨害アピール”をした場面が話題となっている。

5回表ジャイアンツの攻撃、1死走者なしの場面で打席に立った5番のドリュー・ギルバートに対して山本は、初球、外角いっぱいに投じた147km/hのスプリットで豪快な空振りを誘ってストライクを先行させると、続く2球目は、ほぼ同じコースへと投じた156km/hの直球。これを打ちに行って三塁正面への平凡なゴロとなったギルバートであったが、なぜか打撃妨害をアピール。しかしその痕跡は認められず、また、中継映像で紹介された横からの映像でもギルバートのバットとキャッチャーのベン・ロートベットが出したミットは“かすりもしない”状態。かなり無理のあるアピールであったことから、球審もまともに取り合わないという、なんとも珍しい場面となった。こうしたギルバートの“謎の主張”にファンからは「何してんの？」「おいおいｗ」「ドン引きやん」「ベンチ誰も動いてないw」「かすりもしてない」「珍プレー行き」といった様々な反響が巻き起こることに。

なお、この日の山本は、ギルバートを迎えたこの場面までに許したヒットはたった1本。ジャイアンツ打線からすれば山本攻略の糸口がまったく見えない中で、まずはどうにかして塁に出んとした結果の“行きすぎた行為”であったのかもしれない。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）