東急、西武に続き「JAL」も業績悪化でニセコを捨てていた…外資企業が高級リゾート「ニセコ」を牽引できたワケ

今や世界的なスキーリゾート地となった北海道ニセコ。

世界中の富裕層スキーヤー・スノーボーダーを惹き付ける魅力は一体何なのか。なぜ観光・レジャー産業が大打撃を受けたコロナ禍下でも、ニセコだけが投資・開発され続けたのか…。そこには「客数より収益、消費より投資」が回す、新しい経済の姿があった。

国内外リゾート・富裕層ビジネス・地方創生にまで精通した著者が、ニセコの今と未来を徹底解説。2020年刊行『なぜニセコだけが世界リゾートになったのか』を一部抜粋・再編集してお届けする。

日本航空もニセコから撤退していた

ニセコにある5つの主なスキー場の一つが「ニセコアンヌプリ国際スキー場」だ。同スキー場は、ファミリー向けのコースが充実している。周辺には温泉施設も多くあり、アフタースキーも楽しめる。

最長滑走距離4000m、総面積84‌ha、標高差756m、最大斜度34度、リフト数6、コース数は13。全19区画の高級別荘地「アンヌプリ・レジデンス」などの開発が進むものの、花園、ヒラフ、ビレッジに比べると、貸別荘やコテージもあり、おとなしい感じがするエリアだ。

ニセコアンヌプリ国際スキー場は、北海道中央バスグループが所有し運営している。同スキー場の中核となるホテルが「ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ」だ。

1985年に「ホテル日航アンヌプリ」として開業し人気を博していたが、日本航空グループの事業悪化に伴うリストラ策の一環として、2007年3月、日本航空グループより明治海運に8億9900万円で株式譲渡され、同年11月にニセコノーザンリゾート・アンヌプリと改称、現在に至っている。

アジアの大企業がニセコを牽引

なお、明治海運は本業の海運以外に不動産事業やホテル事業も手掛けており、2014年には北海道洞爺湖サミット（2008年）のメイン会場となった「ザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート＆スパ」をセコムから取得し、グループ会社が経営している。

花園やグラン・ヒラフにおける東急不動産グループ、ニセコビレッジにおける西武グループだけでなく、日本航空グループもバブル崩壊とデフレ不況のなかで業績不振に陥り、経営再建の一環としてホテルやスキー場、ゴルフ場を売却し、ニセコから撤退していたことになる。

そして現在は、それら日本企業に代わって、シンガポールや香港、マレーシアなど、興隆するアジアの大企業が、ニセコを牽引しているのだ。

