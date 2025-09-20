◇プロ野球セ・リーグ 巨人 5-4 広島（19日、東京ドーム）

巨人・岡本和真選手が19日、2打席連続のホームランを放ちました。

8月23日のDeNA戦以降、ホームランが遠のいていた岡本和真選手。しかし2点ビハインドで迎えた2回の第1打席では、対する広島・大瀬良大地投手のカットボールをとらえ、上体を崩しながらもレフトスタンドへ打球を放ちました。

この一発を「次も打って逆転できるように頑張ります」と振り返った岡本選手。その言葉通り、4回の第2打席でも2打席連続となるソロHRを放ち、試合を振り出しに戻しました。

試合後、阿部慎之助監督は「そのホームランですぐ追いつけたんで。チームの雰囲気も変えてくれましたし、それがあったからこそ勝てたと思います」と称賛。さらに「これがいいキッカケになってくれればいいし。多分、打ちたい打ちたいって思う気持ちが強くて、力みが入ってたのかなとも思うし」と語りました。

続けて、「ああいうのでもすっ飛んでいくんだからね。あれはチーム全員が、ああいう打撃ができるようにしてほしいなと思いますよね。完璧には打てないし、完璧じゃなくてもホームランが打てるんだっていうのを見せてくれた」とコメントしました。