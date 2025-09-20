【食物アレルギー】要注意アレルゲンを年齢別に解説！　薬、予防接種…食物以外で危険なものも、たくさん！

近年、アレルギー全体の患者数が増えています。それとともに、食物アレルギーとアナフィラキシーも大きく増えています。

食物アレルギーの基礎知識から、アナフィラキシーへの緊急対応まで徹底解説した『新版 食物アレルギーのすべてがわかる本』より、抜粋してお届けします。

要注意のアレルゲン トップ３

アレルギーの原因となるものをアレルゲンといい、食物アレルギーでは、食物に含まれる成分、たんぱく質がアレルゲンです。

即時型食物アレルギーの原因となるのは、鶏卵、木の実類、牛乳がトップ３です。以前は鶏卵、牛乳、小麦がトップ３でした。これは近年、小麦アレルギーが減ったわけではなく、木の実類のアレルギーが増えたためです。とくにクルミのアレルギーが激増しています。以下、小麦、ピーナッツまでのトップ５で、全体の約８割にのぼります。

アレルギーは、これらの食物に含まれるたんぱく質に反応して起こります。多くは加工や調理の過程で熱や酸が加えられると性質が変わり、同じ食物でも加熱すると食べられる人もいます。

■原因食物（年齢別）

原因となる食物は年齢とともに、変わっていきます。新規に発症した患者さんの、原因食物のうち多かったものを、年齢別に挙げてみます。

０歳 鶏卵、牛乳、小麦

１〜２歳 鶏卵、クルミ、イクラ、ピーナッツ、カシューナッツ

３〜６歳 クルミ、イクラ、ピーナッツ、カシューナッツ

７〜17歳 クルミ、えび、イクラ、カシューナッツ

18歳以上 小麦、えび、大豆

■原因食物（類別＆品目別）

食物アレルギーを起こした全年齢の、平均を示します。原因食物は鶏卵がもっとも多く、クルミなどの木の実類、牛乳が続きます。木の実類は激増しています。

木の実類のなかではクルミがもっとも多いのですが、そのほかにもさまざまな木の実がアレルゲンになっています。魚卵としてはイクラが、アレルゲンとなることがわかります。

薬、予防接種……食物以外の危険なもの

アレルゲンは食物に含まれるたんぱく質。しかし、食物以外でも注意が必要です。病気の治療に使う薬のなかには、鶏卵や牛乳などのたんぱく質成分が含まれているものがあるからです。

食物アレルギーの患者さんや家族の思わぬ落とし穴になるのが、病気になったときに使う薬です。

アレルゲンである鶏卵や牛乳のたんぱく質が含まれている薬は少なくありません。このため、食物アレルギーの人は、ほかの病気で受診した際は医師に申し出て、薬や注射を選んでもらう必要があります。薬局の市販薬も成分を見てから購入することが大切です。

体調が悪いときに飲むのが薬です。ところが、薬を飲むことでかえって症状を悪化させることもあり得ます。体調が悪いときのことは、普段から専門医と相談しておきましょう。

■食品以外でアレルギーを起こすもの

食物アレルギーで微量の成分にも反応する場合、ほかの病気で受診する際に、食物アレルギーがあることを伝えましょう。

・ほかの病気の薬

整腸剤などには牛乳の成分を含むものがある。かぜや鼻炎の市販薬に鶏卵の成分を使用することがある

・漢方薬

小麦、ごま、モモ、やまいも、ゼラチンを含むものがある

・予防接種

ウイルスの培養に鶏卵を使用する

・歯科の治療

口腔ケア製品、ガム、リカルデントは牛乳の成分を含む

