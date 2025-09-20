【死なないと、帰れない島】なぜ島民代表は「帰島」を求めなかったのかという「大きな謎」

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

島民代表、帰島を求めず

秘密会での「定住困難」の合意形成を経て開かれた1983年12月22日の第9回会議。議事は次の通りだった。

（1）旧島民の方の意見（15分）、（2）東京都の意見（10分）、（3）防衛庁に対する質問（10分）、（4）厚生省に対する質問（10分）、（5）補完調査報告（30分）、（6）意見交換（10分）。

つまり、この日は委員以外の関係者を招致して行われたのだ。こうした外部の人を交えた会議の前に、委員間の共通認識を固める目的で前回の第8回会議は〈秘密会〉形式で行われたとみられる。

秘密会が内部の合意形成が目的だったのに対し、続く第9回会議は、外部の関係者の合意形成が目的であることが明らかだ。配付資料には、前回の第8回会議で委員に「案」として示された「硫黄島定住可能性検討調査報告書」があった。前回了承されたため、タイトルから「案」が外れ、これが完成形であるかのように上質な表紙で製本されていた。

議事の〈（1）旧島民の方の意見〉。旧島民の意見は、果たして誰が発言したのか。当時、帰島運動を進めていた「硫黄島帰島促進協議会」など当事者団体の代表者か、もしくは第4回会議にだけ出席を許された旧島民のうちの誰かだと私は思った。しかし、発言要旨を読み進めると、驚いたことに発言者は旧島民ではなかった。小笠原協会会長の太田和男だった。

小笠原協会は1965年、米国の軍政下に置かれた硫黄島を含む小笠原諸島の帰島促進を目的に設立された財団法人だ。ただ、歴代会長は都庁の元幹部らが歴任し、旧島民が就いた例はない。太田は、旧島民の代表として委員に加わったが、各回会議の発言を読む限り、不思議なことに帰島の実現に消極的な考え方を持っているようだった。

太田は意見表明の中で、自身が会長を務める小笠原協会が〈小笠原島民全体のことを考える（団体）〉であるのに対し、促進協は〈帰島一本やり（の団体）〉であると両団体のイデオロギーの違いを説明。その上で〈帰島協（促進協）の中には望郷の念が強く、父島・母島より農地は肥沃なはずだといって何としてでも帰島したいという者もおり、帰島しようとした者もいるが、このような者はごく少数（である）〉と強調し〈旧島民の総体的な意見〉として次の5点を挙げた。

ゝ島が可能かどうか早急に結論を出してほしい。

△修侶誅世砲弔い董旧島民が納得できるものとなるよう配慮してほしい。

２燭譴侶誅世出ても補償金（見舞金）等の問題を、誠意をもって検討、実施してほしい。

さ島可能との結論が出た場合は、早急に復興計画を定め、帰島できるようにしてほしい。

サ島不可能との結論の場合には、財産権をはじめ物心両面にわたる補償をしてほしい。

太田の発言について驚いた点は3つある。

1点目は、旧島民の中で帰島を希望している人はごく少数だと説明したことだ。これは旧島民対象のアンケートで半数以上の世帯が〈帰島予定あり〉と答えた結果を否定する発言だ。2点目は、帰島を認めるよう要望しなかったことだ。要望したのは、要約すると「帰島の可否を問わず速やかに結論を出し、結論を出したら速やかに実行してほしい」ということだ。そして3点目は、前記の2点を〈旧島民の総体的な意見〉として表明した点だ。

なぜ、多くの旧島民が帰島を望んでいないと強調したのか。どうして帰島の実現を要望しなかったのか。

謎は深まるばかりだった。

酒井聡平（さかい・そうへい）

北海道新聞記者。土曜・日曜は、戦争などの歴史を取材・発信する自称「旧聞記者」として活動する。1976年、北海道生まれ。2023年2月まで5年間、東京支社編集局報道センターに所属し、戦没者遺骨収集事業を所管する厚生労働省や東京五輪、皇室報道などを担当した。硫黄島には計4回渡り、このうち3回は政府派遣の硫黄島遺骨収集団のボランティアとして渡島した。取材成果はTwitter(@Iwojima2020)などでも発信している。北海道ノンフィクション集団会員。現在、北海道日高郡新ひだか町在住。著者に『硫黄島上陸 友軍ハ地下二在リ』（講談社、第11回山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞）がある。最新刊は『死なないと、帰れない島』（講談社）。

