東京都の副知事の意見はまさかの「真っ白」……もともと住んでいた人たちがいまだに帰れない「島の現実」

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1944年7月、硫黄島。それは一時疎開のはずだった――。散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』では、ベストセラー『硫黄島上陸』著者がこの国の暗部に執念の取材で迫る。

（本記事は、酒井聡平『死なないと、帰れない島』の一部を抜粋・編集しています）

東京都の副知事の意見はまさかの“真っ白”

議事を読み進めた。〈（1）旧島民の方の意見〉の次は〈（2）東京都の意見〉だ。発言要旨の3ページ目によると、意見の表明者は〈横田副知事〉とある。その内容は〈P8に〉と記されてあった。促されるまま8ページをめくると、書かれていたのは〈余白〉の2文字のみ。

「なんだこれは」と思わず声が出た。発言要旨に記入できないことが発言されたのか、それとも単なる書き損じなのか。いずれにしても、硫黄島を行政区域とする東京都の意見は公文書には記録されなかった。

旧防衛庁が非協力を表明

続いて委員たちは、10分間の〈（3）防衛庁に対する質問〉に入った。

委員側は、1983年4月17日付の毎日新聞で〈硫黄島でなら訓練の強化が可能〉との旧防衛庁側の見解が報じられたことを挙げて〈現在及び将来において、基地拡張の計画はあるのか〉と質問した。

これに対し旧防衛庁経理局の施設課長は〈現在、訓練内容の強化、基地拡張、性格変更の計画はない〉と否定した。

委員はさらに、質問時間の終盤に念を押すように〈新聞でシーレーン（有事に際して確保すべき海上交通路）のことなどが硫黄島に関して報道されているが、本当に基地の拡充はないのか〉とただした。これに対しても施設課長は〈担当者としても新聞で知ってびっくりしている状況である。（そうしたことは上の方でやることで上の方はともかく）私は聞いていない〉と述べた。

しかし、その後の実際の歴史は正反対だったことは火を見るよりも明らかだ。現在に至るまで、硫黄島は訓練の強化、基地の整備が繰り返されていった。

本記事の引用元『死なないと、帰れない島』では、硫黄島の村が消えた日の出来事から始まり、全国に離散した島民と子孫はいまだに帰島が認められていない「ミステリー」に挑み、次々と知られざる歴史や事実を描いている。

酒井聡平（さかい・そうへい）

北海道新聞記者。土曜・日曜は、戦争などの歴史を取材・発信する自称「旧聞記者」として活動する。1976年、北海道生まれ。2023年2月まで5年間、東京支社編集局報道センターに所属し、戦没者遺骨収集事業を所管する厚生労働省や東京五輪、皇室報道などを担当した。硫黄島には計4回渡り、このうち3回は政府派遣の硫黄島遺骨収集団のボランティアとして渡島した。取材成果はTwitter(@Iwojima2020)などでも発信している。北海道ノンフィクション集団会員。現在、北海道日高郡新ひだか町在住。著者に『硫黄島上陸 友軍ハ地下二在リ』（講談社、第11回山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞）がある。最新刊は『死なないと、帰れない島』（講談社）。

【つづきを読む】「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」…日本人が知らない、硫黄島の「村が消えた日」