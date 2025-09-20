もはや「自衛隊ファースト」の島に…民間人が原則上陸禁止の硫黄島「知られざる歴史」

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1944年7月、硫黄島。それは一時疎開のはずだった――。散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』では、ベストセラー『硫黄島上陸』著者がこの国の暗部に執念の取材で迫る。

もはや「自衛隊ファースト」の島に

また、委員側は〈住民を帰島させる場合、し尿処理、上下水道施設、医療サービス、発電施設について民間と共用の点で、どの程度協力願えるか〉と質問。旧防衛庁施設課長は〈（いずれも）隊員数に見合ったものを整備しており、協力できない〉〈（医療についても）59年度から無床診療所を開設の予定であるが、残念ながら民間人への対応はできない〉と協力を拒否した。

旧防衛庁側の非協力的な姿勢は〈墓参〉にまで及んだ。硫黄島は当時も今も、民間機が未就航の島だ。埼玉県の入間基地などから硫黄島に向けて発つ自衛隊輸送機が唯一の移動手段だ。そのため、都などが旧島民の要望に応える形で毎年実施してきた墓参事業は、旧防衛庁の協力が不可欠だ。委員の一人はこのことに触れ、今後の協力について質問した。

これに対する、施設課長の回答はこうだった。〈墓参に来て（自衛隊基地の）売店で買物をされるが、品物が全部売切れ、隊員の飲食に困ることもあった。また『鎮魂の丘』（都が島内で整備した慰霊施設）についても周辺の草取りが大変だ。規模が大きくなるようであれば考え直さなければならない〉。まるで墓参に来る旧島民は迷惑な存在であるという言い方だ。場合によっては、協力を見直す必要がある、との脅迫めいた発言までしている。

その後の歴史とは異なる旧防衛庁答弁

これらの答弁で伝わってくるのは、旧防衛庁は旧島民の帰島をまったく望んでいないという姿勢だ。望んでいないのはなぜなのか。その理由とも言える答弁もしていた。

その答弁とは委員側からの〈仮に旧島民が帰島すると、そうしたこと（基地の訓練）もトラブルのもとになると思われる。（防衛庁としては帰島してもらわない方が良いのではないか）〉との質問に対するものだった。

施設課長はこう答えた。〈本土でもそうした問題は起きており困っているが、それと同じことになると思う〉。つまり、自衛隊は騒音の問題から本土ではできない訓練を硫黄島で続けたいが、そのためには島民は帰ってきてほしくない、ということだ。施設課長の答弁は終始「自衛隊ファースト」であり、そのためには旧島民の犠牲は仕方がないという認識に立ったものだった。

本記事の引用元『死なないと、帰れない島』では、硫黄島の村が消えた日の出来事から始まり、全国に離散した島民と子孫はいまだに帰島が認められていない「ミステリー」に挑み、次々と知られざる歴史や事実を描いている。

酒井聡平（さかい・そうへい）

北海道新聞記者。土曜・日曜は、戦争などの歴史を取材・発信する自称「旧聞記者」として活動する。1976年、北海道生まれ。2023年2月まで5年間、東京支社編集局報道センターに所属し、戦没者遺骨収集事業を所管する厚生労働省や東京五輪、皇室報道などを担当した。硫黄島には計4回渡り、このうち3回は政府派遣の硫黄島遺骨収集団のボランティアとして渡島した。取材成果はTwitter(@Iwojima2020)などでも発信している。北海道ノンフィクション集団会員。現在、北海道日高郡新ひだか町在住。著者に『硫黄島上陸 友軍ハ地下二在リ』（講談社、第11回山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞）がある。最新刊は『死なないと、帰れない島』（講談社）。

