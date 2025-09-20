石破も岸田も菅も続かなかったのに…なぜ安倍晋三だけが長期政権を実現できたのか

安倍元首相の死からわずか3年。なぜ自民党はかくも凋落したのか？

長らく日本を支配してきた自民党政治が揺らぎつつあります。

参院選の結果を受けて、今後の政治状況はどう変わっていくのか？

レールを敷いたのは安倍晋三

「防衛費」とは常に「強さ」の象徴である。日本では、実際に強いかどうかは別にして、「強さ」を求める人たちは「防衛費」の増強を求める。しかし、敗戦後は、その「強さ」を求める声は抑制されてきた。外交や経済による、ソフトパワーの追求が本流だった。安倍は、この基本方針を大転換した。

「密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合、必要最小限度の実力の行使は憲法上許容される」

これが戦後安全保障の歴史的な分岐点となった集団的自衛権をめぐる憲法解釈の変更だ。安倍は、この解釈変更を2014年7月1日に閣議決定した。

歴代内閣は集団的自衛権の行使に否定的だった。1972年には内閣法制局が「我が国は集団的自衛権を有するが、行使は憲法上許されない」という統一見解を発表し、それを引き継いできた。安倍はこの憲法解釈を変更することで、限定的ではあるが、集団的自衛権の行使を可能にした。しかも、この変更と、それに続く安保関連法の国会審議は、アクロバティックな政治手法によって強行突破されたと言っていい。

まず、内閣法制局長官に、フランス大使だった外交官、小松一郎を抜擢したのである。小松は、安倍が小泉純一郎内閣で官房長官を務めたときの外務省国際法局長で、安倍とも勉強会を行った気が置けない相手だ。集団的自衛権を認容する長官を据えることによってトップダウン方式で憲法解釈を変えようとしたのである。

これまでの慣例では、内閣法制局の幹部は、法務省、総務省、財務省、経済産業省の4省出身者が占めており、法制局長官は法制次長から内部昇格するのが常だった。この慣例を無視して、畑違いの外務官僚をいきなり長官に据えようというのだから、相当荒っぽい手法である。

安倍政権は、翌2015年5月には、この憲法解釈の変更を反映した安保関連2法である、「平和安全法制整備法」と「国際平和支援法」を国会に提出し、7月の衆議院本会議と9月の参議院本会議で可決した。衆参の委員会では、反対する野党議員が委員長席に詰め寄るなかで大荒れの採決だった。戦後の自民党政権では、少数派の意見にも耳を傾けて、落としどころを探る調整型政治が長く行われてきたが、安倍政権では、有無を言わせぬ強権的な手法が繰り返し行われた。

憲法改正に匹敵する重大な解釈変更だっただけに、国論を二分し、反対デモも激しかった。国会周辺で行われた反対デモは、多い時で数万人規模に膨れ上がった。学生たちが結成した「SEALDs」という団体も注目され、全国的な活動の広がりも見せた。しかし、その反発が長続きすることはなかった。法律が成立したとたん、デモは沈静化し、「SEALDs」は解散してしまった。

むしろ、その反対デモの声ではない、「声なき声」の多くが、この安保関連法に賛成、あるいは黙認していたのだ。法律が成立した翌月の2015年10月の読売新聞の世論調査では、「安保関連法の成立を評価する」と答えた人が36%にのぼった。安倍内閣の支持率も下落したものの、各社の世論調査をみても30%を切ることはなかった。この30%前後が、いわゆる「岩盤支持層」なのだと思う。

海洋進出を進める中国、弾道ミサイルの開発に余念がない北朝鮮、ウクライナ侵攻を強行したロシアなど周辺を好戦的な軍事大国に囲まれている、今の国際的な状況が、「強さ」への衝動をますます駆り立てる。

「強いリーダーシップ」を待望し、個人より国家、妥協より決断、議論より行動へと傾く。こうした考えを持つ保守層が、「日本を、取り戻す。」をスローガンに掲げた安倍の「岩盤支持層」となって、強硬路線の推進力となった。

しかし、安倍の強引さを許したのは「岩盤支持層」だけではない。繰り返すが、多くの人たちが黙認したのである。だからこそ、長期政権となったのだ。安倍を支え、黙認する世論の底流に横たわるものは何か。それは、「反撃能力」のような「強さ」を求め、軍事的にも「強い国家」であるべきだという「ナショナリズム」にも結び付く、「右派ポピュリズム」だと思う。岩盤支持層ではなくても「右派ポピュリズム」を容認、黙認する人たちが広がりつつあるということだ。

「右派ポピュリズム」が伸張しているなかでは、反戦や平和を訴えるリベラル派の声はかき消されがちだ。戦後保守本流の流れを汲む宏池会を率いた岸田が、抑止力のためとはいえ、軍拡路線の旗振りをしていることをもってしても、戦後保守が掲げた「二度と戦争はしない、させない」「軍事大国にはならない」という反戦の理念が風前の灯火であることがわかる。

