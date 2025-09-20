宗教を信じる道には、”身体に合わない服を着る”ようなところがある…釈徹宗氏が考え続けてきた「宗教の本質」とは？

浄土真宗の僧侶にして宗教学者の釈徹宗氏。

批評家・随筆家にして敬虔なキリスト者の若松英輔氏。

「信仰」に造詣の深い当代きっての論客2人が、

「宗教の本質」について、3年半にわたって交わした珠玉の往復書簡。

その中から、今回は、釈氏から若松氏への手紙を公開する。

（本記事は、『宗教の本質』の一部を抜粋・編集したものです。）

前回記事はこちら『「信じる」とは、人間が獲得する能力ではなく、ある種の本能ではないか…若松英輔氏が考える「宗教の本質」とは？』

宗教の道具化

ご返信ありがとうございました。私も繰り返し読ませていただきました。おっしゃるように、「信(まか)せる」と読むところに、この問題の妙味があると思います。いずれ「信」と「智」と「まかせる」の問題についても、お話しできるのではないかと楽しみにしております。

また、あらためて、我々が目指しているのは、「使い慣れたテクニカルターム（特定の宗教用語）無しで、宗教の深い話ができるか」ということなのかなと感じました。

私の方でも、もう少し「信じる」について語ってみたいと思います。

若松さんは次のように書いておられます。

現代は奇妙な時代で、「信じる」という経験を横におきつつ、宗教が語られることが少なくありません。「信」が「知」の世界の秩序を乱すというのでしょう。いつしか、宗教は「信じる」ものではなく、「知る」対象になったのです。

うむ、その傾向は強まっていますよね。宗教の道具化といいましょうか、情報として消費される宗教といった様相です。

もうずいぶん以前の話なのですが、私の仏教研究の先生がこんなことを言っていました。「先日、ある高名な学者から『このたび親鸞の本を書いたから、知り合いなどに勧めてくれ』と著作が送られてきた。読んでみると、確かによく調べて書かれている。しかし、あとがきに『自分は親鸞がとても好きだけど、念仏する気はさらさらない』とあった。まったく念仏する気がない者に、親鸞がわかるとは思えない。だから人に勧める気にはなれない」。そう語る姿を見ていて、「この先生にとって、親鸞の思想は自らの全生涯をかけて実践するものであって、都合の良い部分だけを活用できる性質のものではないのだな」と実感しました。

長い間かかって編み上げられてきた宗教体系はよくできているので、愚直に歩み続ければ（その体系が）目指すところへと到達できるようになっています。逆に、あちこちの体系をつまみ食いすれば、その体系のストッパー（道を踏み外さないための設定）が機能しません。

私のように体系化された宗教の道を歩む者にとっては、宗教を道具のように使おうとする態度は、やはりちょっと危うく見えます。なにしろ宗教というのはとても力が強いので、我々の日常など簡単に壊してしまいます。人間の思惑などあっさり凌駕します。宗教を甘く見ていると、ひどい目に遭いますからね。

そんなわけで、少なくともある程度は伝統宗教の文脈に沿って「信じる」という体幹が養われるのではないか、いや、人間の「信じる」という営みを伝統宗教は長い間かかって体系化してきたと言えるでしょうか。

「信じる」は身体的な営み

ただ、伝統宗教の体系もなかなかやっかいです。

ある宗教体系を真摯に歩めば歩むほど、違和感が生じます。おそらく、いくら一般的な宗教体系であっても、その体系の全部がしっくりくる人はめったにいないでしょう。

だから、ある宗教体系を「信じる」という道は、狄搬里帽腓錣覆どを着る疆な感覚があります。あちこちしっくりこないんですよ。自分がもっている宗教的感性と相違する。自分がこれまで構築してきた価値ともぴったりこない。

だから、自分なりに繕ったり、微調整したり、マイナーチェンジしながら、その服を着て歩く。でも、なんだかそのうちに着慣れてくるんですよね。自分の身体の方が、服に合わせて変化していきます。それがいいのか悪いのか……。とにかく、そうなっていくのです。これは譬喩でお話ししているのですが、実はとてもリアルなたとえでして、「信じる」はかなり身体的な営みであるように思います。

コンバージョンなのか、マインドコントロールなのか

禅などでは、「そんな”ぴったりこないと感じている自分”を徹底的に折らなければ、歩みは始まらない」となるでしょう。それまでの自分がボッキリと折れ、新しく宗教的人格が立ち上がる。

回心（コンバージョン）と呼ばれるプロセスです。

前回の手紙で若松さんは、パウロの回心について書いて下さったのですが、これはウィリアム・ジェームズが分類した二度生まれ型の典型ですよね(＊)。

このような劇的な宗教体験でなくても、「信じる」という営みは大なり小なり、それまでの”自分というもの”の変更を余儀なくされます。

だから、先ほどお話しした「自分の身体の方が、服に合わせて変化する」も、「それってマインドコントロールじゃないの？」「いいのか？自分を変えてしまって」と感じた読者もおられるでしょう。だってそれまでの価値観や死生観や自己認識などが大きく書き換えられてしまうのですから。回心とマインドコントロールは確かに似ています。

ただ、マインドコントロールの方は、そもそもコントロールするのが目的なので、価値観などが転換する事態は似ていても、その後の暮らしぶりなどは大きく違います。だからけっこう簡単に区別がつきます。とはいえ、それほど自明の相違があるわけでもない。

＊一度生まれ型（once born）と二度生まれ型（twice born）：W・ジェームズが提示した宗教的経験の二つの類型。一度生まれの人は、健全で順調に宗教的な成熟をしたタイプを指す。一方、二度生まれの人は、大きな躓きと回心によって劇的な転換を経験したタイプ。

チューニング自体が宗教的

マインドコントロールとまでは言えませんが、私たちの信のメカニズムが利用されることもありますよね。たとえば、カルトブランディングと呼ばれる手法です。カスタマー（顧客）じゃなくて、ビリーバー（信者）をつくる企業戦略です。ハーレーダビッドソンやアップルは、その傾向が強いそうです。

とにかく、「信じる」はあぶないんです。「信じる」というのは、左右どちらに落ちても大きく道が逸れてしまう剣が峰を歩くようなところがあります。

少し話が横道に逸れましたが、「信じる」という事態はそんなに確たるものではありません。むしろ「しっくりこない状況」が続きます。いつも異質なものへのチューニングをしているような状態です。しょっちゅううまくいかなくなるものなのです。でも、チューニング自体がとても宗教的な営みなのだと思います。

そもそも若松さんもよくご存知の通り、一回信じたらずっとその状態が持続するわけではありませんからね。今、この場、この時、という信もあります。信と疑のあくなき往復運動みたいなものでもあります。

宗教同士が”わかりあう”には困難さがある

宗教という領域の特性として、「ある体系を歩んでいる者にとっては絶対に譲ることのできない重要な事柄が、他の体系を歩んでいる人にとっては何の関係もない」ということが起こります。宗教というのは、そういう領域なのです。

たとえば、ある信仰をもった人は絶対に食べない食材が、一般的には平気で口にされていることがありますよね。輸血を拒否する信仰もあれば、裸で暮らす信仰もあります。そのため、しばしば「信じる」が”わかりあえなさ”を生み出すわけです。

ついでに付言しますと、変にわかりあおうとして、よく「宗教は心の問題、気持ちの問題」などと言う人がいますが、それは少し宗教をとらえ損なった見方です。それぞれの宗教の体系は、思想・倫理・言語・実践・文化など、全部がネットワークとなっています。私たちがイメージするよりも、宗教の営みはもっと大きい領域をもっています。行為様式の問題・政治・経済・法律・衣・食・住などあらゆるところに宗教は関わります。宗教というのはロゴス（論理）・パトス（情念）・エートス（行為様式）の三つが編み物のように編み上がった総体だと考えた方がよいです。ですから、宗教情報だけを活用しようとしても、うまくいかないんですよ。

話をもどします。先ほど爐△觸ゞ蟻侶呂鮨じる瓩砲弔い討話ししましたが、宗教は「最終的に生と死に意味付けをする機能」を持ちますので、宗教によって世界の見え方も異なってくるし、生命の見え方も異なってきます。

その意味では、宗教同士が”わかりあう”には独特の困難さがあります。我々の往復書簡も、これから微妙にズレることが何度か起こるはずです。でもそのズレを大切にしたいと思います。同一化しようとせず、包括しようとせず、呼応し合うといいますか、共鳴し合う「信」、それを目指したいと考えております。

それではご返信をお待ちしております。

2021年6月5日

宗教には、心身をなげうって跳ばねば見えない領域がある…釈徹宗氏が考える「宗教の本質」とは？