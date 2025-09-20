「人との出会い」と「他者との違い」が人生を豊かにする…南果歩×グレッグ・デールが語る「生き方のヒント」

家族が出ていった一軒家に1人で暮らす49歳の会社員、美久子。姉が再婚を勧めてくる優秀な幼馴染み、光一（椎名桔平）と交際中ではあるけれど、なんとなく踏み切れないまま。

そんな彼女のもとに、ある日アメリカ人バックパッカーのヴィンセントがやってくる。美久子の娘（すみれ）のおせっかいから、2人は「4つのルール」を決め、3ヵ月間限定でルームシェアすることに。言葉も通じなければ価値観も違う2人は、戸惑いと衝突を繰り返しながら、だんだんお互いに心を開いていく――。

そんな大人のハートフル・コメディ映画『ルール・オブ・リビング〜“わたし”の行き方・再起動〜』が、2025年9月19日（金）より全国公開となる。主役の美久子を演じるのは、映画やドラマはもちろん、舞台でも活躍する俳優で、エッセイストとしても知られる南果歩。また、ヴィンセント役の俳優であり、この映画の監督・脚本も務めているのが、来日から約30年、演出家・脚本家として、また俳優として活動を続けてきたグレッグ・デールだ。

二人が出会ったのは、デールが演出した舞台『短編集』（1999）でのこと。彼は、自ら初めて監督する長編映画の主演には「果歩しかいない！」と考え、抜擢したという。そんな二人が、大人特有の悩み、そして大人だからこそ味わえる歓びについて語り合う。

人生は出会いがすべて

--映画の中での美久子とヴィンセントは、共に過ごす3ヵ月のうちにいろいろなきっかけでどんどん変わっていきますよね。お二人にはこれまでの人生において、自分が変わることになったきっかけや出会いはありましたか。

デール：英語で「serendipity」という言葉があります。期待していなかった出来事が運命を変えたりすること。例えば僕の靴紐が解けたことで、乗るはずのエレベーターに乗れなかったら、将来が変わるかもしれない。特に人と人との間には言葉があるから、ひとつの出会いが大きく自分の人生を変えることもある。

僕も若い頃、アルバイト先でたまたまその日に同じフロアで仕事することになった日本人女性と話さなかったら、日本に興味を持つことはなかったと思います。

南：人生って出会いがすべてだと私は思っています。 いい出会いだけでなく、そうでない出会いにも何かしらの意味がある。そして、それが長くお付き合いできる人との出会いであれば、それは幸せなこと。だけど、ほんの少しすれ違っただけの人からの影響も、私にとっては大きかったと思っています。

美久子は本来、喜怒哀楽を出すタイプではないけれど、ヴィンセントがやってきてからは、彼女の感情がストレートに出るようになります。これも人と人との化学反応。自分の内面を引き出してくれる人とどれだけ出会えるかっていうのは、特に人生の後半戦において大事になってくるんじゃないでしょうかね。

異文化に触れることで、人生は豊かになる

--美久子とヴィンセントには、異なる文化の中で生きてきた者同士がどう理解し合うか、というテーマも委ねられています。

南：私は他者に自分と違う面を見た時、その違いを面白がれれば良いなと思っています。共鳴、共感だけに流れていくとすごく危険だなと。自分の感覚や感性に近い人だけでコミュニティを作ってしまえば摩擦は生まれないけれども、広がりも少ない。違いを楽しめてこそ人生は豊かになるんじゃないかと。

人って外からの刺激によってこそ、眠っている感覚が呼び覚まされるものじゃないですか。そういう意味でも私は旅が好きなんです。特に海外では食文化も習慣も違うし、もちろん言語も違う。言語が違えば思考回路が変わる。見たことのない景色を見たり、触れたことのない異文化に触れることから、私は栄養を摂っています。

デール：僕が大学生の頃、プリンストンの学生はほとんどが白人だった。当時、僕の親友はラテン系とユダヤ人だったけれど、ユダヤ人の友達の結婚式に行ったらユダヤ人じゃないのは僕だけでした。

ようやく最近になって変わってきたけれど、異なる民族がミックスするまでには長い歴史がある。でも、アメリカ人と日本人、中国人とアフリカ人、そういうミックスがあれば、お互いいろんなことを学べる。もちろん妥協しなきゃいけないことも多いし、対立もあるでしょう。でも、異なる文化を背景に持つ者同士がお互いを受け入れたら、素晴らしい世界になるんじゃないかな。

（取材・文／山下紫陽）

