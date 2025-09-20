元2階級王者が糾弾したアフマダリエフの“過度な同情”　井上尚弥より劣った意識「イノウエはとんでもないチャンピオン。だから――」

井上に完封され、一方的に敗れたアフマダリエフ(C)Getty Images

成す術を失って敗れた“挑戦者”に対して厳しい指摘が飛んでいる。

批判の矛先を向けられたのは、9月14日に名古屋市のIGアリーナで行われたボクシング4団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチで、統一王者の井上尚弥（大橋）に3-0で判定負けを喫したムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）だ。

【動画】アフマダリエフの顔面をヒット！ 井上尚弥の渾身フックをチェック

試合前に「ここは俺の階級だ」と豪語していた30歳は、眼前に立ちはだかった“モンスター”に技術の差で圧倒された。序盤からジャブ、ボディーストレートを打ちながら、強いカウンターをクレバーに避ける華麗なるアウトボクシングを徹底した井上に対してアフマダリエフは、次第に疲弊。最終12ラウンドまで立ち続けたものの、反撃の余地も与えられずに支配された。

井上の圧倒的なポテンシャルが冴えわたった一戦にあって、守勢に回る場面もあった“最強の挑戦者”。そんなアフマダリエフの戦いぶりを「イライラした」と糾弾したのは、元世界2階級制覇王者のティモシー・ブラッドリー氏だ。

米スポーツ専門局『ESPN』などで解説を務める同氏は、自身のYouTubeチャンネルで、“名古屋決戦”を回想。試合前会見で、ウズベキスタンの伝統的民族衣装「チャパン」を井上陣営に贈るなどしたアフマダリエフの友好的な姿勢に戦士としての違和感を口にした。