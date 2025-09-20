「いつになったらまともな使われ方されるの？」久保建英の早期交代にSNS大荒れ！「交代策が破滅的に悪い」「敗退行為だって何回言ったら分かるんだ？」
久保建英が所属するレアル・ソシエダは、現地時間９月19日に開催されたラ・リーガの第５節で、ベティスと敵地で対戦。90分を通して主導権を握れず、１−３で敗れた。
２試合ぶりに先発に復帰した久保は、いつも通り４−３−３の右ウイングでプレー。45分の決定機は敵DFにブロックされ、何度か披露した仕掛けもゴールには結びつけらなかった。
そして、１−２で迎えた66分に無念の交代となる。試合前にはテーピングをぐるぐる巻きにしている姿も見られ、メキシコ戦で痛めた足首の状態は万全ではないのだろう。
それでも、崩しの切り札を交代に、納得のいかないファンが少なくなかったようだ。SNS上では、次のような声が続々と上がった。
「フルタイム使う気ほんと無いよなぁ」
「流れ変えたいのはわかるんだけど可能性考えると久保代えないで久保に届けられるように整えてほしいんだよな」
「どう見ても久保のキャリアが潰されかけてるよ。いつになったらまともな監督に出会えるの？いつになったらまともな使われ方されるの？」
「今のソシエダの戦力で大した理由無しに久保交代するのは敗退行為だって何回言ったら分かるんだ？」
「久保くん足の怪我での交代かな。もしそれではなく普通に交代させてたら監督ホンマにセンスない」
「久保さん交代したら失点するソシエダのいつもの流れやなw」
「せっかく相性のいいソレールが入ったのに久保アウト…実質10分も一緒にプレーしていない。そして３失点目。選手の組み合わせ、交代策が破滅的に悪い」
「久保交代後にとどめをさされて終了」
14番がベンチに下がった３分後、ソシエダは勝負を決定的な３点目を奪われたのだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
