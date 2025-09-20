【世界陸上】日本人向けの技術がハマった！競歩銅・勝木選手が履く「かかとのない厚底シューズ」とは？
連日熱戦が繰り広げられている東京2025世界陸上。実は選手の活躍の裏に「特許技術」が影響していることは、あまり知られていないかもしれません。今回は9月13日に行われた「男子競歩35km」にフォーカス。自身もフルマラソンを走るなど大の陸上好きである弁理士の筆者が、「日本製の珍しい厚底特許シューズ」について解説します。
【画像】競歩35km銅メダル・勝木隼人選手が履いていた「日本製の珍しい厚底特許シューズ」
気温が30℃近くまで上がる過酷な状況の中、日本代表の川野将虎選手をはじめとする有力選手が、レース後半に次々と脱水症状などで失速や棄権する場面が見られましたが、勝木選手は最後までペースを大きく落とすことなく、見事銅メダルに輝きました。
筆者は、勝木選手の腰高フォームが最後まで崩れず安定していたことが勝因の一つだと考えていますが、その勝木選手の素晴らしい歩きを支えていたのが、実は「日本製の厚底特許シューズ」なのです。しかもかなり珍しいシューズを着用していました。
さらに、勝木選手のみならず、ほかの競歩選手らも厚底シューズを使用していました。マラソンや箱根駅伝ではすでに一般的となっている厚底シューズですが、競歩でも広く普及している状況です。
しかし、競歩には特有の事情があり、マラソンや箱根駅伝で使われている厚底シューズとは異なるシューズが使用されることが多いのです。では、競歩における厚底シューズ事情は、どのようになっているのでしょうか。
しかし、「ズームエックス ヴェイパーフライ ネクスト%」の勝手に足が前に進むという特殊なソール構造と、カーボンプレートによる強い跳ね返りが図らずも裏目に出てしまい、競歩選手がこれを使用するとフォームを崩してしまいやすく、両足が浮いてしまうなどして失格になってしまいやすいという事情がありました。
競歩は、必ず片方の足が地面に着いていなければならないので、跳ね返りが強過ぎるシューズでは両足が浮いてしまいやすく、「ロス・オブ・コンタクト」と呼ばれる違反行為の警告を受けやすかったのです（警告を4回受けると失格になってしまいます）。
その後、「ズームエックス ヴェイパーフライ ネクスト%」の対抗馬としてadidasの「ADIZERO ADIOS PRO」が販売されましたが、これもソールの中に5本指カーボンロッドというバネのようなものが入っている構造であったため、とても跳ね返りが強くやはり競歩に向かないシューズでした。
そうした中、競歩選手らがたどり着いた厚底シューズが、asicsの「METASPEED」シリーズのシューズでした。
筆者もマラソンを走るため、「METASPEED EDGE」を持っており、実際にレースで履いたこともありますが、見た目のがっちりとした印象に反してとても足をスムーズに動かしやすく、足首周りの安定感も大変いいため、フォームを崩しにくいシューズだと感じました。競歩によく使われていると聞いて、「なるほど」と納得しました。
ただし、比較的競歩に適しているとはいえ、こうした厚底シューズに合わせた歩き方やフォームの改良などが必要となるため、競歩選手らは1〜2年ほどかけて徐々に対応していきました。その後、20・35km競歩どちらも厚底シューズによって世界記録が更新されました。
このような競歩ならではの厚底シューズ事情がある中、今回の東京2025世界陸上の競歩35kmで見事銅メダルに輝いた勝木選手は、先に紹介したasicsの厚底シューズではなく、ミズノの厚底シューズ「ウエーブリベリオンプロ3」を使用していました。これは、大変珍しいシューズなのですが、実はこのシューズの特許テクノロジーが、まさに競歩にうってつけだったのです。
マラソンでもこのシューズを履いている選手はほとんど見かけませんが、大変ユニークで優れたシューズなのです。
「ウエーブリベリオンプロ3」の最大の特徴は、かかとがほとんどないことです。ミズノが取得した特許技術（特許第7654616号、特許第7428691号）による特殊なソール構造が用いられているのですが、特許図面（図1）でもかかとがほとんどないことが分かります。
なぜこのようなかかとのないソール構造にしているかというと、走っている際に前足部から着地する、いわゆる“フォアフット走法”を実現するためです。
フォアフット走法がしっかりできると、着地衝撃を和らげることができ、筋肉への負担も軽減することができます。ケニアのランナーなど、マラソンの世界トップレベルの選手はこのフォアフット走法で走っている選手が比較的多いです。
しかし日本人は、ケニア人と比べて骨盤があまり前傾していないことや、アキレス腱が太くないこともあってか、フォアフット走法で走れるランナーは少なく、トップレベルのランナーでも割合としてはかかと着地のランナーが多いです。
そうした日本人ランナーの性質を踏まえて、「ウエーブリベリオンプロ3」のソール構造は、かかと着地の日本人ランナーでもフォアフット走法で走れるようにしたという特許技術なのです。
具体的には、次のような効果を有しています。
1：図1のソール構造にすることで、接地時にすばやく前方への転がりに移行でき、重心をすばやく前にもっていくことができるため、推進力が生まれ、且つ前足部での接地を促し、かかと側での接地を防ぐことができる。
2：図1のソール構造にすることで、接地後にかかとが下がる動きを抑制できるため、ふくらはぎ周辺の筋肉やアキレス腱への負担も軽減できる。筆者もこのシューズを持っていますが、実際に履いてみると、確かに重心がすばやく前に移動する効果のおかげか、あまり地面を蹴らなくてもスイスイと前に進むことができるのです。
非常に不思議な感覚のシューズなのですが、地面をあまり蹴らずにスムーズに前進できる構造のため、競歩に使用した際に、厚底シューズでありながら比較的両足が浮きにくく、それでいて厚底シューズの反発力を前方向への推進力にスムーズにもっていけるので、スイスイ安定して歩くことができ、とても競歩に向いていると思われます。
このシューズですばやく歩くときの感覚は、動く歩道で歩いているときのそれに近いものがあります。
このように、競歩に適した特許技術が用いられた厚底シューズ「ウエーブリベリオンプロ3」をうまく用いたことも、勝木選手が今回銅メダルを獲得できた要因の1つではないかと筆者は考えます。
厚底シューズというと、NIKEやadidasといった海外メーカーによるものが目立っていますが、ミズノやasicsといった日本メーカーも非常に素晴らしい技術を用いた厚底シューズを開発しています。今後も日本メーカーの優れた技術によって、日本人選手が活躍する姿に期待したいです。
▼藤枝 秀幸プロフィール
大手IT企業などでSEとしてシステム開発などに従事した後、2009年に「藤枝知財法務事務所」を開業。以降、IT分野やエンタメ分野を中心に契約書業務や知的財産業務を行う。メディアや企業のコンテンツ監修なども手がけている。All About 弁理士ガイド。
(文:藤枝 秀幸（弁理士・行政書士）)
