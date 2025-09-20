「昭和天皇の食事」の驚きの調理法…美智子さまが改革した「皇室の常識」

天皇家の料理伝説

今上陛下のお妃選びあたりから、私は皇室担当記者として、天皇家に使える人々に関係をつけ話しを聞く仕事が多くなりました。当時は昭和天皇。そのころの天皇家の料理については、いろんな伝説があります。

まずは陛下が召し上がりやすいように料理を作るという方針がありました。超一流ホテルで腕を磨いてきた料理人でも、考えられないような丁寧な料理なのです。例えば、春の晩餐会の肉の付け合わせとしてグリーンピースを剥いて茹でておくようにという指示がでました。150人の晩餐会ですから、鞘から茹でて、豆をとりだすだけで、根気がいる作業です。ところが、料理長から「お前は陛下に皮のついたグリーンピースを召し上がってもらうつもりなのか」と叱られた料理人がいました。渡辺誠さん。宮内庁大膳課に勤務し、超一流のホテルで修行をした一流の料理人の新人時代の話しです。皇室ではグリーンピースの薄皮までとって、晩餐会にだしていたのです。

昭和天皇に柏餅を出すことになり…

渡辺氏は、上司から柏餅を陛下にもって行くよう指示されました。お皿が下がってくるのを控室で待っていると、陛下の「美味しくない」というつぶやきが聞こえてきました。自分が柏餅を作ったわけではないので、私の責任ではないと思った渡辺氏ですが、お皿が戻ってきたのをみて仰天しました。なんと柏餅の葉の葉脈だけがお皿に残っていたのです。陛下は、出されたものは全部食べるというマナー訓練を受けておられましたから、柏餅の葉まで全部食べてしまわれたのです。宮中では柏餅は葉っぱを拡げて、なかのお餅だけがみえるようにして出すという習慣でした。渡辺氏は、厳しくしかられましたが、なぜ女官が側にいるのだから、葉っぱは食べないと注意してくれなかったのかと内心恨んでいました。しかし、実はこれも大間違い。女官が直接話しかける（直答といいます）のは御法度で、陛下から、柏餅の葉っぱを食べていいか聞かれないと答えてはいけないのが決まりだったのです。

同じようなことは、今上陛下が学習院に通っておられる時にも起きました。学習院でみかんが出たのですが、宮中の料理とはちがい皮を剥いてあるわけではありません。殿下は、みかんには手もつけず、持って帰ってこられたので美智子妃が、皇室の料理方法も改革を加えられたようです。皇室でも、皮を剥いて食べるよう、料理に工夫をするようになりました。

料理人たちの話を聞くと、ここまで気をつかうのかというくらい繊細な作業の連続です。皇室の方々が、日常的に食事をされるときは、お皿に盛りつけたものはすべて食べるということになっています。ですから、鶏肉は骨つきが美味しくても、骨はとります。魚も骨は完全にはずして出す、これが常識となっていました。

こういう常識を覚えるのに二年はかかったと渡辺氏は語っていました。

健康や体調に細心の注意を払う

なんとなく豪華で贅沢だと思われている皇室ですが、目的にあい、多忙な公務にあわせた料理を細心に料理人たちが作っていることが私にもようやくわかってきました。

天皇陛下や皇太子は、自分から「これが食べたい」などとおっしゃるわけではなく、基本的に大膳におまかせです。これには、もちろん過密な日程のため、おなかを壊さないよう、大膳が料理に気をつかうという前提があります（そのため、刺身など生ものはほとんど、提供されません）。またご健康に注意するため、食事が下がってくると残った量を測り、陛下のその日のカロリー摂取量も管理します。

もちろん、皇室の方々にも体調の善し悪し、食欲があるときとないときとがあります。

今上陛下は、お酒を召し上がることもあって、カロリー計算や体重には敏感で、少し体重が増えると皇居内をジョギングする習慣をもっておられました。

大膳にも、秘密の手段があります。食べるメニューの順番を調整することによって、血糖値をすぐにあげずに同じ量を食べても、体重が増えないように、料理を出す順番の研究もしていたのです。これは1990年代の話しですから、皇室は最新のダイエット術まで知っていたことになります。

人々の汗と苦労と矜持

皇室で使用される食材は、基本的に、宮内庁がもつ御料牧場で生産されています。現在は栃木県にありますが、総面積252ヘクタール。乳牛、羊、豚、鶏 キジなどの飼育。肉類や乳製品の加工。乗馬用あるいは、馬車を牽引するための馬の飼育と調教。そして各種野菜の栽培。動物は基本的に放し飼いで、野菜もオーガニックです。魚介類はさすがに市場のお世話になり、古くからの業者さんと契約して直接購入が普通ですが、国賓クラスの午餐会があるときなどは、業者さんを通じて各地の漁協から、いついつまでにどのくらいの大きさのどういったものを何百人分はといった具合に注文されます。

本当に多くの人々の汗と苦労と矜持で、日本の皇室の晩餐会は支えられているのです。

