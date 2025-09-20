秋冬のおしゃれアイテムが集合！ ふんわり素材のソーイング＆ニット
ウキウキ！ 秋のソーイング＆ニット
ニットもソーイングも素材を春夏用から秋冬用にかえる季節です。
コーディネートの主役からアクセントになる小物まで、さまざまな大人のおしゃれアイテムを集めました。
手作りで、色めく秋を楽しみましょう。
暖かい素材でゆったりとした着心地の、気軽に着られるアイテム2つを2週にわたってご紹介。
1週めは、軽くて肌触りがよい4色のフリースをつないで、プルオーバーを作ります。
フリースは、布端がほつれないので切りっぱなしで使えて、洗濯もしやすく、扱いやすいのが魅力。
セーターがわりにいくつか作っておけば、冬を越すまで楽しめます。
基本作品 フリースのプルオーバー
身ごろを3分割して縫い合わせ、動きのあるデザインに。
首回りは少し立ち上げて立体感を出しました。
さらに、身幅と腕回りには余裕を持たせ、そでを細くすることで、全体をすっきりと見せています。
ベーシックカラーでまとめ、ナチュラルな印象に。後のページの「ヌビのパンツ（オフホワイト）」と合わせました。
基本作品の後ろ側。
後ろ身ごろは前身ごろと同じ分割です。
肩を縫い合わせると分割線がずれて、グラフィカルなデザインに。
わきのすそにはスリットを入れました。
応用作品 プラス“ボア”のプルオーバー
基本作品と同じパターンですが、身ごろの肩部分に分割線を1本加えました。
肩部分のパーツには、モコモコとしたボアを使用。
異なる素材を一部に取り入れるだけで、違った雰囲気に仕上がります。
応用作品の後ろ側。
そでを左右で違う色にしたり、差し色を入れたりして、配色も楽しんで。
2週めは、今注目の素材「ヌビ」（韓国の伝統的な技法で、中に綿をはさみ、等間隔でキルティングした生地）を使い、肌寒い日を暖かく過ごせるパンツを作ります。
おしり回りはゆったり、すそに向かって細くなるすっきりとしたデザインは、トップスと合わせやすいのが魅力。
フリースのプルオーバーと組み合わせて着るのもおすすめです。
作品A ヌビのパンツ （オフホワイト）
7ミリ幅のキルティングが入ったヌビで作りました。
縦のキルティングラインは細見え効果も期待できそう。
オフホワイトは暗くなりがちな冬のコーディネートを明るくまとめてくれます。
作品B ヌビのパンツ （ブラック）
作品Aを黒のヌビで作り、シックな雰囲気に。
「プラス“ボア”のプルオーバー」とも相性抜群です。
ウエストにはゴムを通しますが、ヌビは厚みがあり、ゴムを通すだけでは緩くなってしまうので、ひもも通します。
ウエスト見返しは厚みが出ないよう薄手の木綿地を使用。
作品Bは水玉柄で遊び心を。
ヌビのキルティングの糸がほつれないよう、すそには見返しをつけます。
ウエスト見返しと同じ水玉柄の木綿地を使いました。
手作り暮らし研究家。京都の町家で暮らし、子育ての合間に手作りを楽しむ。着る人の魅力を引き立てるシンプルな洋服作りを提案。丁寧な暮らしを送る中で生まれる、おしゃれで実用的なデザインにファンが多い。6サイズから選べる ウールのベスト
体形や着こなしに合わせて作れる、秋らしいウール地のベスト。
オーバーサイズでラフに着たり、ジャストフィットでシックに着たり。
どのサイズで作るかは、なりたいスタイルに合わせて選んで。
作品A
トレンドのメンズライクデザイン。
裏地にはリネンを使用し、暖かくサラッとした着心地です。
後ろ中央に入れた切り込みや前あきの具合、わきの形など、すっきりとスタイルよく見える工夫がたくさん込められています。
タイトめなデザインなので、ゆったりと着たい場合は大きめのサイズを選んでも。
［写真は9号サイズ］
表地と裏地は同じ型紙を使います。
表地と裏地を縫い合わせてひっくり返す方法で、布端の処理は不要。
ほつれやすいウール地を扱いやすくする知恵が詰まった作品です。
作品B
生成りのネップ入りツイード地を使用。
ボタンをあけてゆるっと着れば、柔らかな印象に。
［写真は13号サイズ］
作品Bの横（左）と後ろ（右）
作品C
チェック柄のツイード地を使用。
コーディネートしだいでマニッシュな雰囲気も楽しめます。
［写真は9号サイズ］
作品A・B・Cの作り方は共通。
布地とボタンの組み合わせでさまざまな表情が楽しめます。
打ち合わせを反対にすれば、男性も着用できるデザインです。
ソーイング作家。「シンプルで着やすく、長く愛用できるお気に入りの1着」をコンセプトに、大人服を手がける。作品を展示・販売するほか、雑誌や書籍でも発表。細めがトレンド ドット模様のマフラー
細めの幅でスマートな、棒針編みマフラー。
お出かけ前の一巻きで、おしゃれが決まります。
ドット模様の間隔が変化するのもポイントです。
作品A（右）B（左） ドットマフラー
幅広に編んで両わきをとじ合わせ、筒状に仕立てたマフラー。
表裏を気にせず巻けて、軽く一巻きしても、ぐるぐる巻いても様になります。
両端は密に、中央は徐々にまばらに模様を配した、動きのあるユニークなドット模様です。
モフモフのニットを身に着けるにはまだ早い、というときにも、細めマフラーならさっと巻いて、コーディネートのアクセントにできます。
2回巻けば首元をしっかりカバーでき、秋から春先まで活躍します。
輪にとじ合わせているので二重になっていて、細くても暖か。
とじた箇所はアイロンのスチームできれいに整えれば目立ちません。
ニットデザイナー。幼少より編み物に親しむ。編み物指導者養成校を卒業後、毛糸関連会社の直営店スタッフを経て、作家活動を開始。現在は書籍や雑誌で作品を発表するほか、糸メーカーでのデザイン提案と製作、編み物教室などを行っている。リバーシブルで使える かぎ針編みの帽子
秋冬にぴったりの、なわ編み模様の帽子。
裏返すと、市松模様が現れます。
両面使える帽子を、かぎ針で編んでみませんか？
作品A（表）
1枚で2パターンの模様が楽しめる、リバーシブルの帽子。
編み方記号図どおりに編むだけで、表面はなわ編み模様、裏面は市松模様になるおもしろさを味わえます。
身に着けやすく美しいシルエットもポイント。
作品A（裏）
作品B（裏）
作品Aと同じ編み方で、糸の色をグレーにかえました。
飽きのこないデザインなので、ベーシックな色で編めば長く愛用できそうです。
作品B（表）岡 まり子（おか・まりこ）
ニットデザイナー。大学卒業後、アパレルメーカー、糸専門商社などの勤務を経て、ニットデザイナーとして独立。現在は毛糸メーカーの展示会や雑誌などで、ウエアや小物の作品発表を行っており、上品なデザインに定評がある。
