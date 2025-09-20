秋冬のおしゃれアイテムが集合！　ふんわり素材のソーイング＆ニット

ウキウキ！ 秋のソーイング＆ニット

ニットもソーイングも素材を春夏用から秋冬用にかえる季節です。

コーディネートの主役からアクセントになる小物まで、さまざまな大人のおしゃれアイテムを集めました。

手作りで、色めく秋を楽しみましょう。

美濃羽まゆみの着心地のいい服〈1〉 フリースで やわらかプルオーバー

暖かい素材でゆったりとした着心地の、気軽に着られるアイテム2つを2週にわたってご紹介。

1週めは、軽くて肌触りがよい4色のフリースをつないで、プルオーバーを作ります。

フリースは、布端がほつれないので切りっぱなしで使えて、洗濯もしやすく、扱いやすいのが魅力。

セーターがわりにいくつか作っておけば、冬を越すまで楽しめます。

基本作品 フリースのプルオーバー

身ごろを3分割して縫い合わせ、動きのあるデザインに。

首回りは少し立ち上げて立体感を出しました。

さらに、身幅と腕回りには余裕を持たせ、そでを細くすることで、全体をすっきりと見せています。

ベーシックカラーでまとめ、ナチュラルな印象に。後のページの「ヌビのパンツ（オフホワイト）」と合わせました。

基本作品の後ろ側。

後ろ身ごろは前身ごろと同じ分割です。

肩を縫い合わせると分割線がずれて、グラフィカルなデザインに。

わきのすそにはスリットを入れました。

応用作品 プラス“ボア”のプルオーバー

基本作品と同じパターンですが、身ごろの肩部分に分割線を1本加えました。

肩部分のパーツには、モコモコとしたボアを使用。

異なる素材を一部に取り入れるだけで、違った雰囲気に仕上がります。

応用作品の後ろ側。

そでを左右で違う色にしたり、差し色を入れたりして、配色も楽しんで。

美濃羽まゆみの着心地のいい服〈2〉 ヌビで あったかパンツ

2週めは、今注目の素材「ヌビ」（韓国の伝統的な技法で、中に綿をはさみ、等間隔でキルティングした生地）を使い、肌寒い日を暖かく過ごせるパンツを作ります。

おしり回りはゆったり、すそに向かって細くなるすっきりとしたデザインは、トップスと合わせやすいのが魅力。

フリースのプルオーバーと組み合わせて着るのもおすすめです。

作品A ヌビのパンツ （オフホワイト）

7ミリ幅のキルティングが入ったヌビで作りました。

縦のキルティングラインは細見え効果も期待できそう。

オフホワイトは暗くなりがちな冬のコーディネートを明るくまとめてくれます。

作品B ヌビのパンツ （ブラック）

作品Aを黒のヌビで作り、シックな雰囲気に。

「プラス“ボア”のプルオーバー」とも相性抜群です。

ウエストにはゴムを通しますが、ヌビは厚みがあり、ゴムを通すだけでは緩くなってしまうので、ひもも通します。

ウエスト見返しは厚みが出ないよう薄手の木綿地を使用。

作品Bは水玉柄で遊び心を。

ヌビのキルティングの糸がほつれないよう、すそには見返しをつけます。

ウエスト見返しと同じ水玉柄の木綿地を使いました。

美濃羽まゆみ（みのわ・まゆみ）

手作り暮らし研究家。京都の町家で暮らし、子育ての合間に手作りを楽しむ。着る人の魅力を引き立てるシンプルな洋服作りを提案。丁寧な暮らしを送る中で生まれる、おしゃれで実用的なデザインにファンが多い。

6サイズから選べる ウールのベスト

体形や着こなしに合わせて作れる、秋らしいウール地のベスト。

オーバーサイズでラフに着たり、ジャストフィットでシックに着たり。

どのサイズで作るかは、なりたいスタイルに合わせて選んで。

作品A

トレンドのメンズライクデザイン。

裏地にはリネンを使用し、暖かくサラッとした着心地です。

後ろ中央に入れた切り込みや前あきの具合、わきの形など、すっきりとスタイルよく見える工夫がたくさん込められています。

タイトめなデザインなので、ゆったりと着たい場合は大きめのサイズを選んでも。

［写真は9号サイズ］

Point

表地と裏地は同じ型紙を使います。

表地と裏地を縫い合わせてひっくり返す方法で、布端の処理は不要。

ほつれやすいウール地を扱いやすくする知恵が詰まった作品です。

作品B

生成りのネップ入りツイード地を使用。

ボタンをあけてゆるっと着れば、柔らかな印象に。

［写真は13号サイズ］

作品Bの横（左）と後ろ（右）

作品Bの横（左）と後ろ（右）

作品C

チェック柄のツイード地を使用。

コーディネートしだいでマニッシュな雰囲気も楽しめます。

［写真は9号サイズ］

作品A・B・Cの作り方は共通。

布地とボタンの組み合わせでさまざまな表情が楽しめます。

打ち合わせを反対にすれば、男性も着用できるデザインです。

伊藤みちよ（いとう・みちよ）

ソーイング作家。「シンプルで着やすく、長く愛用できるお気に入りの1着」をコンセプトに、大人服を手がける。作品を展示・販売するほか、雑誌や書籍でも発表。

細めがトレンド ドット模様のマフラー

細めの幅でスマートな、棒針編みマフラー。

お出かけ前の一巻きで、おしゃれが決まります。

ドット模様の間隔が変化するのもポイントです。

作品A（右）B（左） ドットマフラー

幅広に編んで両わきをとじ合わせ、筒状に仕立てたマフラー。

表裏を気にせず巻けて、軽く一巻きしても、ぐるぐる巻いても様になります。

両端は密に、中央は徐々にまばらに模様を配した、動きのあるユニークなドット模様です。

モフモフのニットを身に着けるにはまだ早い、というときにも、細めマフラーならさっと巻いて、コーディネートのアクセントにできます。

2回巻けば首元をしっかりカバーでき、秋から春先まで活躍します。

輪にとじ合わせているので二重になっていて、細くても暖か。

とじた箇所はアイロンのスチームできれいに整えれば目立ちません。

那須早苗（なす・さなえ）

ニットデザイナー。幼少より編み物に親しむ。編み物指導者養成校を卒業後、毛糸関連会社の直営店スタッフを経て、作家活動を開始。現在は書籍や雑誌で作品を発表するほか、糸メーカーでのデザイン提案と製作、編み物教室などを行っている。

リバーシブルで使える かぎ針編みの帽子

秋冬にぴったりの、なわ編み模様の帽子。

裏返すと、市松模様が現れます。

両面使える帽子を、かぎ針で編んでみませんか？

作品A（表）

1枚で2パターンの模様が楽しめる、リバーシブルの帽子。

編み方記号図どおりに編むだけで、表面はなわ編み模様、裏面は市松模様になるおもしろさを味わえます。

身に着けやすく美しいシルエットもポイント。

作品A（裏）

作品B（裏）

作品Aと同じ編み方で、糸の色をグレーにかえました。

飽きのこないデザインなので、ベーシックな色で編めば長く愛用できそうです。

作品B（表）

岡 まり子（おか・まりこ）

ニットデザイナー。大学卒業後、アパレルメーカー、糸専門商社などの勤務を経て、ニットデザイナーとして独立。現在は毛糸メーカーの展示会や雑誌などで、ウエアや小物の作品発表を行っており、上品なデザインに定評がある。

