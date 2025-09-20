明治時代、日本を旅したイギリス人女性が驚いた「日本の村の生活」…政治の話はタブー、芸術や文学はどこにもない

明治時代の日本人の会話は内容に乏しい？

日本はいったい、世界のなかでどのような立ち位置を占めているのか。

世界情勢が混乱するなか、こうした問題について考える機会が増えたという人も多いかもしれません。

日本が世界に占める位置を、歴史的な視点をもって考えるうえで非常に役に立つのが、『イザベラ・バードの日本紀行』という本です。

イザベラ・バードは、1831年生まれのイギリス人。オーストラリアや朝鮮などさまざまな国を旅し、旅行作家となりました。

彼女は1878年、47歳のときに日本を訪れています。北海道をはじめ、いくつかの土地を旅しますが、その様子をあざやかにつづったのが、この『イザベラ・バードの日本紀行』なのです。

19世紀の後半、日本はどのような姿をしていたのか、それはイギリスという「文明国」「先進国」からやってきた女性の目にはどのように映ったのか、そこからは、明治日本とイギリスのどのような関係が見えるのか……本書はさまざまなことをおしえてくれます。

たとえばバードは、秋田県を旅する中で３日本の村に住む人々の様子を観察し、イギリスとの違いなども含めて書き記しています。同書より引用します（読みやすさのため、改行を編集しています）。

＊＊＊

今夜ここでは何千とある他の村と同じように、男たちは仕事から帰宅して食事をとり、たばこを吸い、子供たちの相手をし、子供たちを連れてまわり、子供たちの遊びを見守り、縄をない、わらじをつくり、竹を割り、蓑を編み、どこの家でもお金のかからないちょっとした便利なものや工夫を凝らした改良品をつくってこの時間をすごしているのです。

こうした道具の創意工夫はわたしたち英国人が（さらに残念なことに）おそらく他のどの国の人々より不得手としている点でしょう。

酒屋に人が集まることはまったくありません。たとえ貧しい家庭であっても、人々は家庭生活を楽しんでいるのです。子供たちはとにもかくにも人を引きつけるものであり、英国でよく労働者階級の家庭を熊園［熊いじめを見世物とするところ］に変えてしまうけんかや口答えはここにはまったくなく、素直さや従順さは当然のこととして赤ん坊のころから教え込まれているのです。

宗教の形跡は北へ来るほど少なくなり、現存しているささやかな信仰は主に特定のお守りや迷信を信じているというもののようで、聖職者はこれをまめに奨励しています。

低い声は日本の下層階級においては、少なくとも男性の場合、「とてもすばらしいこと」とは見なされません。みんな声を限りに話し、大半のことばと音節が母音で終わるとはいえ、一般に会話は農家の庭にいる家禽のてんでんばらばらなおしゃべりという印象を与えます。

わたしの隣の部屋は暴風雨で足止めをされた旅人でいっぱいで、この旅人たちに宿の亭主が加わり、わたしの考えるところではかなり重大らしい話題をめぐって4時間、最大限に張り上げた声でしゃべり続けていました。

地方議会議員を投票で選ぶという重要な新条例のことをわたしは大館で耳にし、そのことを話し合っているにちがいないと思ったのですが、訊いてみると、大館から能代へきょう旅するには陸路と川とどちらがいいかについて4時間も議論していたのでした。

教育ある日本人のあいだですら会話は非常に内容に乏しいと「事情通」から聞いたことがあります。政治や公の問題はタブーで、宗教とその種の話題はいっさい出ません。芸術は関心の対象とはもはやならず、文学はどこにもありません。

教養ある女性の啓蒙的な影響は皆無です。従来の習慣から、あるいは現在の不信感から、論ずるに値する問題で自分の意見を明らかにすることをだれもが怖れており、弁論は洗練された外国人にはなんの共感も持てない粗野で下品なおしゃべりに堕しているのです。

＊＊＊

さらに〈明治時代、イギリス人女性が「日本の村」を見て絶句した理由…「親切だけど、道徳観念はとても低い」「不潔さの極み」〉では、バードが日本の村を旅した際の体験について書かれています。

