【柳田悠岐2世】の現在。「遊び半分」だった野球…現役生活とその後

全体の競技人口が減っているとはいえ、プロ野球の人気はまだまだ健在だ。

選手としてその世界に入るには、才能・努力・運を合わせ持たなければ難しいだろう。そして、その世界に残ることもまた至難である。

シーズンも佳境に入り、今年もまた、戦力外通告の時期がやってくる。

厳しいプロ野球の世界で、10年間の現役生活を過ごした元福岡ソフトバンクホークスの真砂勇介さん（31歳）。

彼はプロ生活中、将来を嘱望され続けていた。しかし、紆余曲折の選手生活を送り、2022年に戦力外を通告された。

野球を始めた少年時代から、現役を引退するまでの人生を、真砂さん自身に振り返ってもらう。

「遊びの野球」でもスカウトに注目される

多くの野球少年が憧れる、プロ野球の世界。真砂勇介さんは、2012年のNPBドラフト会議において福岡ソフトバンクホークスから4巡目で指名を受け、その狭き門をくぐった。

プロ野球選手になるほどの人ならば、幼少期から強い憧れと努力を重ねて来たのかと想像したが、彼は意外な言葉を口にする。

「野球は小学生で始めましたが、高校の最初の頃までは遊びたい気持ちが強くて、野球も遊び半分でした。プロ野球にも興味はなかったので、テレビで観戦したりすることもほとんどなかったです」(真砂さん、以下「」も)

そんな「遊び半分」で続けていた野球に対し、真砂さんが本気で取り組むようになったのには、どんな心境の変化があったのだろう。

「心境の前に環境の変化です。高校2年になった頃から、プロのスカウトの方が試合を見にくるようになった。人数もだんだん増えて、複数の球団の方が毎試合いらっしゃるようになりました。それから、プロを意識して野球に取り組むようになりました」

とはいえ、プロを意識し始めたのが遅かったためか、こんな豪快エピソードを話してくれた。

「話した通り、最初はプロ野球に全く興味がなかったので。実は、プロの球場に足を踏み入れたのは、自分がプロになることが決まってからなんですよ(笑)」

将来の大砲候補としての期待されるも

スカウトが注目し始めるレベルでも“遊び半分”だったというエピソードは、とてつもない才能の持ち主だったことの証左。やや遅まきながら、その才能に努力を重ね、2013年に高卒で福岡ソフトバンクホークスに入団。

プロ3年目のオフに開催された『アジアウインターベースボールリーグ』にNPB代表として出場すると、4年目オフには『第1回WBSC U-23ワールドカップ』日本代表に選出。チームの4番打者として活躍し優勝に貢献するだけでなく、大会MVPにも選ばれた。

迫力満点の打撃と身体能力から、同チームの柳田悠岐にちなんだ「ミギータ」（右打者の柳田）の愛称で、将来を嘱望されていた。

「プロ野球生活でもっとも印象深いのは、5年目の2017年、京セラドームでやったオリックス戦での初ホームランですね。ちょうど両親も見に来てくれていた試合だったので、いい姿を見せられて本当に嬉しかったです」

プロ5年目で初の1軍戦出場。未来の活躍の狼煙をあげるような1打席に、アウェイの地である京セラドームにいたホークスファンは大いに沸いた。その打席の対戦相手が、後にオールスターにも選出される名投手・山粼福也（現：日ハム）であったことも、新たな時代の幕開けを予感させた。

戦力外通告も選手を続けたい

しかし、初ホームランの数日後に怪我を負ってしまうなどの不運に見舞われ、翌年の2018年は1軍出場1試合に留まる。

その後、複数のチャンスはあったものの、球界NO.1とも言われる層の厚さを誇るホークスで1軍に定着するのは、これ以上ない至難だった。

鮮烈デビュー後は思ったような活躍を見せられず、ついに、2022年のシーズン終了後に戦力外通告を受けてしまう。

「びっくりはしませんでしたね。ずっと1軍の出場も少なかったですし、結果もついてこなかったので。戦力外を受けた2022年の何年も前から『今年はヤバイかな』と、ずっと思い続けていました」

球団からは、セカンドキャリアの受け皿として球団の仕事を打診された。しかし、真砂さんの心には、まだ燃え続ける現役への思いがあった。

「2軍では結果が出ていましたし、体に痛いところもないので、まだ選手としてやれると思っていました。なので、球団からの申し出は辞退したんです」

真砂さんの言うように、戦力外を通告された年の2軍成績は、出場71試合で打率.310。当時28歳だったこともあり「別の球団なら活躍できるのでは」と感じたファンも多かったはずだ。

「NPBのトライアウトを受けたのですが、結局はどこの球団ともご縁がありませんでした。ですが、いくつかの社会人の球団などからはお誘いをいただきました。先ほど言ったように『選手としてまだやれる』と思っていたため、最終的には日立製作所で現役を続けることを決めました」

WBC出場と現役引退への思い

「まだやれる」という真砂さんの思いを証明するように、2023年に開催されたWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）では、中国代表の一員として出場。

本人は生まれも育ちも日本で中国国籍は保有していないが、両親が中国生まれであることなどが出場資格に該当したものだ。

出場した全試合でクリーンアップを務め、日本戦では巨人のエースとして前年に12勝、最多奪三振のタイトルを取った戸郷翔征から二塁打を放った。

そうして「まだまだやれる」を示したが、日立製作所での選手生活は、意外にも2年で幕を閉じることに。同時に、選手としての引退を決意する。

「正直、身体的には続けられたと思います。変わったのは気持ちです。早めに現役から離れたほうが、その後の仕事に携わる期間が長くなり、その分キャリアが積めると思ったんです。だから、次のステップのための前向きな引退でした」

小学生で始めた野球でプロにまでなった真砂さん。社会人野球を経て現役を引退し、今、生まれてはじめて野球と関係のない会社で、サラリーマンとして第2の人生を生きている。

後編記事『「お世話になっております」を知らなかった…元ホークス【柳田悠岐2世】が直面したサラリーマン生活の「苦難」』では、30歳を過ぎて初めて一般の社会で奮闘する真砂さんの姿に迫る。

(取材・文/Mr.tsubaking)

