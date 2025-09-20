【ニセコで中国系企業が無許可森林伐採→違法リゾート開発】「逆に訴えられる」北海道・鈴木直道知事の発言は事実誤認だった…大学教授が指摘

北海道・倶知安町。世界的なスキーリゾート「ニセコ」の玄関口として、近年は国内外からの投資がなだれ込み、町は急速に国際化が進んでいる。その陰で、重大な違法行為が明らかになった。

倶知安町の巽地区で、中国人男性が代表を務める札幌市の不動産会社および建設会社が約3.9ヘクタールの森林を無許可で伐採。さらに約2.9ヘクタールの土地が開発許可を得ないまま造成されていたのだ。

当初「住宅2棟の建設」という名目で工事が進行していたが、実態は大規模な別荘・リゾート開発を構想していたとみられている。

問題は、行政がこれらの違法行為を早期に把握できなかっただけでなく、発覚後の対応も「甘すぎる」と批判されている点にある。

無許可で進んだ森林伐採とリゾート開発

森林法では、1ヘクタール以上の伐採には都道府県知事の許可が必要となっている。水源涵養や災害防止といった公益的機能を守るためだ。だが、今回のケースでは、この規定を無視し、3.9ヘクタールもの森林が違法伐採された。

さらに、都市計画法で定められている開発許可（都市計画区域内で 0.1ヘクタール以上の土地について建築物の建築や特定工作物の建設を目的とした開発行為を行う場合、都道府県知事の許可が必要）も取らず、約2.9ヘクタールの造成が進められていた。

報道によると、2023年ごろから巽地区で伐採、造成、建築着工が進行していた。ところが、行政が動き始めたのは、すでに2年以上が経過している2025年6月だった。

鈴木知事の認識は間違い

6月4日、後志総合振興局が事業者立ち合いのもと現地調査をして、違法性を確認した。

13日に行われた定例記者会見で、北海道の鈴木直道知事は今回の問題について、「毅然とした対応が求められる」と発言。

しかしその一方、「権限行使は基本的に抑制であるべきであり、法律を超えて指導権限、工事の停止とかを、法律の権限を越えて知事がその事例ごとに判断するということはなかなか現実的な対応ではない、逆に訴えられる。法律内で対応することになる」と、及び腰にもみえる発言もあった。

特に「逆に訴えられる」という発言は、SNSで批判の声が多く寄せられていた。はたして鈴木知事の認識は正しいのか。上智大学の北村喜宣教授（行政法学、環境法学）は、こう指摘する。

「定例記者会見後の6月25日、北海道は『工事停止』を勧告し、事業者側が応じたため、現在に至るまで工事は止まっています。しかし、森林法10条の3には『監督処分』という規定があり、都道府県知事には強制力をともなう『工事中止命令』や『原状回復命令』を出す権限があるのです。

『法律を超えて』と言っていますが、濫用的に行使するつもりなのでしょうか。鈴木知事の認識は間違っており、ましてや『逆に訴えられる』ことはあり得ません」（北村氏）

また、無許可開発に対しても、都市計画法37条や51条に規定されているように、都道府県知事は「工事中止命令」「是正命令」の権限がある。

現在、工事は停止になっているものの、北海道の対応は「違法行為をした業者に親切に対応しているようにしか見えない」「なぜ行政は刑事責任を問うべく告発しないのか」との指摘もなされている。

後編記事『「なぜ事業者は罪に問われない？」《ニセコ無許可リゾート開発＆釧路湿原メガソーラー違法開発問題》北海道・鈴木直道知事の不可解すぎる対応』では、釧路湿原のメガソーラー問題に関しても、同様の「弱腰対応」に終始している、鈴木知事の対応について引き続き詳述する。

