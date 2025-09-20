ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（52）が20日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。元雨上がり決死隊の宮迫博之（55）にズバリ、直球質問をぶつけた。

堀江氏は、自身が主演・プロデュースを務める12月上演のミュージカル「ブルーサンタクロース2025」に宮迫の出演が決まった件について「今回、ミュージカルをお引き受けいただいて、ありがとうございます」と感謝した。宮迫も「本当にありがたいお誘いで」と出演にノリノリだった。

その後、ミュージカルや演技などについてさまざまな話に花を咲かせた流れで、堀江氏が「もうすぐ『ダウンタウンチャンネル』が始まるらしいじゃないですか」と、11月1日からダウンタウンによるインターネット配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」が開始されることが先月20日、吉本興業の公式サイトで発表された件にふれた。

そして堀江氏は宮迫にズバリ「（『ダウンタウンチャンネル』出演の）オファー、きてないんですか？言えない？」などと質問した。宮迫は「“来るわけないやん”…と言うのも恥ずかしい話ですけど、吉本さんのチャンネルなので、私はそりゃもう、不可能です」と答えた。

堀江氏は「でも、別に地上波じゃないし…」と言ったが、宮迫は「たぶん不可能なんですよ。吉本興業主催の何かには出れないです」などと続けた。

堀江氏はさらに「有料チャンネルだったら、いいんじゃないですか？」と聞いたが、宮迫は「吉本興業の有料チャンネルなので、無理なんですよ。そういえば6年ぐらい、吉本関連（の何かに）一切、出たことがないです。やってる後輩に“出て欲しい”と言われたけど全部アウトです。。吉本制作でなければもしかすると」と言いつつも、結局「無理かな」と話していた。