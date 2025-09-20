赤ちゃんの「ねんトレ」は国によってこんなに違う！ 睡眠不足は、パパママの大きな問題

国内外のいろいろな家族への取材から、「実用的なヒント」をギュギュッと詰めた、ワンオペ育児本の決定版『ワンオペ育児モヤモヤ脱出ガイド 「つかれない家族」になるための31のヒント』より、ワンオペ育児の簡単ヒントをご紹介！

「ねんトレ」で睡眠問題をクリア!

「赤ちゃんが寝ない！」を解決する強い味方が、睡眠サイクルを改善するメソッド。万能なものはないことを知ったうえで、トライしてみるのがオススメ。

このマンガを描くために、ねんトレについて勉強して驚いたのは、メソッドの数が多いことと、成功例と失敗例の落差が大きいことです。

とはいえ、いろんなメソッドに共通する部分があることにも気づいたので、紹介します。赤ちゃんと一緒に寝るか寝ないかにかかわらず、大事な基本の部分です。

・生活のリズムを整えて、光や運動などで昼と夜のメリハリをつける

・午前中に日射しを浴びる

・赤ちゃんが寝やすい睡眠環境と睡眠中の安全を確保

・授乳しながらの寝かしつけはあとで苦労しがちなので、タイミングを切り離す

・睡眠までのルーティンを決める。メソッドは頻繁に変えないほうがいい

・寝言泣きを見極める。すぐ起こさずに、泣きやまなければ対応する

さらに、いろんな体験談や資料から感じたのは、メソッドをそのままキッチリなぞるのではなく、自分流にアレンジしたりするのも大事だということ。人によっては、いくつかのメソッドの掛け合わせで成功している人もいました。

ちなみに、赤ちゃんの睡眠コンサルタントもいるので、本当に困っている場合は、そういうプロに相談してどんなやり方が合うかを相談するのもよさそうです。最近はメソッドを紹介するYouTubeも増えているので、本を読む余裕すらまったくないパパやママはメソッドを動画で学ぶのもひとつの手です。どうかみなさんが、家庭に合ったベストな睡眠メソッドを見つけられますように!

「ねんトレ」成功にはヒケツがある

赤ちゃんの寝かしつけから解放されたいなら、試す価値ありの「ねんトレ」。成功までの道のりは平坦とは言えないようですが、決め手となるのは……？

★こんな家族に聞きました 神奈川県在住／ 2022年取材

飲み会で知り合い、2010年に結婚。アイシャさんが乳がんになり一時期は子どもをあきらめたが、奇跡的に2人授かる。ともに会社員を経て独立。子育て英語YouTubeチャンネル「バイリンガルベイビー」のほか、英語関連サービス起業・運営や、アイシャさん独自の教育法「レバイン式子育て」の発信など、その活動は多岐にわたる。

このご家庭がおこなったねんトレは、1980年代半ばに、アメリカの小児科医で児童睡眠センター長だったファーバー博士が提唱して広まった「ファーバー式（タイムメソッド）」と呼ばれるものです。

ねんトレが成功するかどうかは個人差もかなり大きいのですが、このご家庭はみごとに成功したパターン。そして、お二人が子育てと仕事を両立できている大きなポイントのひとつにこのねんトレがあるのは間違いなさそうです。

ちなみに、このご夫婦は人気YouTuberでもあり、そのチャンネル「バイリンガルベイビー」では、「寝かしつけトレーニングの1週間 密着︱アメリカ式のネントレ」というタイトルでねんトレをくわしく紹介しています。動画で見るとわかりやすいので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。

さて、基本的にはお互いへのリスペクトやパートナーのやりたいことを尊重するお二人ですが、じつは家事分担に関しては小競り合いすることもあるそうです。ただ、ねんトレに関しては協力しあって成功したよう。睡眠不足は生活すべてに影響を及ぼすことだし、ねんトレが成功すれば、夜に夫婦や個人のゆったりした時間を確保することもできます。忙しくとも、ねんトレだけは協力する、協力できないならせめて邪魔はしない（寝かしつけの時間の途中に帰ってきたりしない）のが、ねんトレ成功への鍵だなとも感じました。子どもたちが寝たあとに、たまに二人でNetflixなどで映画を観るのがデートがわりになっているそうです。

