「カワイイね。」「キレイだね。」と言われた時のリアクション９パターン
「カワイイね。」「キレイだね。」と言われたとき、みなさんはどのようなリアクションをしているでしょうか。リアクションの仕方ひとつで、その場のムードが変わってくるでしょう。そこで今回は、「『カワイイね。』『キレイだね。』と言われた時のリアクション９パターン」を紹介させていただきます。
【１】「はぁ・・・。どうも。」
特にコメントすることもなく、男性と「心理的な距離」をおきたいときのパターンです。褒められても嬉しくないような「どうでもいい男性」に対して使っている女の子もいるようです。
【２】「そうでしょー。よく言われます（笑）」
社交辞令だった場合、その場の空気が凍りつくので注意しましょう。冗談が通じるような男性に対しては、有効な表現でしょう。
【３】「褒められると伸びるタイプなので、もっと言ってください（笑）」
もっと褒められたいときに有効な表現です。ノリの良い男性であれば、もっと褒めてくれるでしょう。
【４】「みんなに同じこと言っているんでしょー？」
男性に対して、突っ込みを入れるパターンです。「女慣れ」している男性に有効な一言でしょう。なお、「喜んでもらえなかった。」と男性をションボリさせるリスクがあるので注意が必要です。
【５】「お世辞でもそう言われると嬉しいです。」
お世辞であることに理解を示しつつ、喜びを表現するパターンです。
【６】「ありがとうございます。あまり言われないので、嬉しいです。」
「あまり言われないので」と表現することで、男性が「言って良かった！」と喜び、テンションが上がります。
【７】「そんなに褒めても、何も出ないよー（笑）」
「何も出ないですよー（笑）」と表現することで、その場の空気を和ませることが可能です。
【８】「そんなことないですよー。」
謙遜するパターンです。なお、「喜んでもらえなかった。」と男性のテンションが下がるリスクがあるので注意が必要です。
【９】「ありがとうございます。嬉しいです。」
素直に喜ぶパターンです。褒めた男性も喜ぶでしょう。
「カワイイね。」「キレイだね。」と言われたとき、どのようなリアクションをしているでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（山場ヤスヒロ）
【１】「はぁ・・・。どうも。」
特にコメントすることもなく、男性と「心理的な距離」をおきたいときのパターンです。褒められても嬉しくないような「どうでもいい男性」に対して使っている女の子もいるようです。
社交辞令だった場合、その場の空気が凍りつくので注意しましょう。冗談が通じるような男性に対しては、有効な表現でしょう。
【３】「褒められると伸びるタイプなので、もっと言ってください（笑）」
もっと褒められたいときに有効な表現です。ノリの良い男性であれば、もっと褒めてくれるでしょう。
【４】「みんなに同じこと言っているんでしょー？」
男性に対して、突っ込みを入れるパターンです。「女慣れ」している男性に有効な一言でしょう。なお、「喜んでもらえなかった。」と男性をションボリさせるリスクがあるので注意が必要です。
【５】「お世辞でもそう言われると嬉しいです。」
お世辞であることに理解を示しつつ、喜びを表現するパターンです。
【６】「ありがとうございます。あまり言われないので、嬉しいです。」
「あまり言われないので」と表現することで、男性が「言って良かった！」と喜び、テンションが上がります。
【７】「そんなに褒めても、何も出ないよー（笑）」
「何も出ないですよー（笑）」と表現することで、その場の空気を和ませることが可能です。
【８】「そんなことないですよー。」
謙遜するパターンです。なお、「喜んでもらえなかった。」と男性のテンションが下がるリスクがあるので注意が必要です。
【９】「ありがとうございます。嬉しいです。」
素直に喜ぶパターンです。褒めた男性も喜ぶでしょう。
「カワイイね。」「キレイだね。」と言われたとき、どのようなリアクションをしているでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（山場ヤスヒロ）