冷凍ごはんも卵もメインも全部入れたら「せいろ」ランチ完成！ Instagramで大反響のレシピ

社会人になって自炊を始めたりよ子さん。美容と健康を意識し始めたことがそもそものきっかけだった。その後、2023年から自分の身体で実感したせいろの魅力をInstagramで発信し始めた。

より多くの人にせいろの魅力を知ってほしい、その一心で“映え”を研究。その結果、手軽さや意外性のあるレシピも評判を呼び、現在のフォロワー数は21万人超えという、インスタグラマーへと成長を遂げた。

そして彼女のレシピをまとめた「すべてを蒸したい せいろレシピ」は第12回料理レシピ本大賞 in Japan 2025にて料理部門の大賞を受賞。9月25日には2冊目となる新刊「すべてを蒸したい せいろレシピ、おかわり！」の発売も決まっている。新刊出版を目前に、りよ子さん自らに選んでいただいたおすすめのレシピを紹介する。今回はInstagramで大バズりした「からだ整いごはん」。

りよ子

せいろの魅力にとりつかれ、2023年4月に始めたInstagramで、すべてを蒸したい気持ちを投稿。冷蔵庫にあるものだけでパパッと作れる簡単レシピが共感を呼び、開始1年半でフォロワー数が十万人超えと大人気に。野菜を蒸すだけのシンプルレシピから、一度に主菜と副菜が完成する同時調理レシピ、ごはんもの、スイーツまで100品以上のレシピを投稿している。夫と二人暮らし。好きなものは透明なもの、アニメ、アサヒスーパードライ。

「からだ整いごはん」

蒸し時間：中強火で15分

【敷物】クッキングシート

【材料】（せいろ直径21cm・1段／1人分）

冷凍ごはん……茶碗1杯分

卵……1個

鶏もも肉……80g

カリフラワー……3〜4房

ズッキーニ（黄）……1/2本

じゃがいも……小1個

しめじ……1/3パック

豆苗……1/3パック

ミニトマト……2個

塩・こしょう・オリーブオイル……各適量

【作り方】

1 鶏肉と野菜は食べやすい大きさに切る。冷凍ごはんはラップを外す。

2 ごはんと卵はそれぞれクッキングシートに包んでせいろに入れる。空いているところに残りの野菜を詰め、その上に鶏肉をのせる。ふたをして中強火で15分蒸す。

3 蒸しあがったら器に盛り、塩、こしょうをふり、オリーブオイルを回しかける。

切って詰めるだけで1食完成

「これはInstagramでフォロワー数が増えたきっかけにもなった思い出深いレシピです。ご飯と卵、お肉や野菜をすべて一つのせいろに詰めるだけで完成する、ワンプレートならぬワンせいろメニューなんですよ。色がきれいなので紫キャベツを使っていますが、普通のキャベツでも、冷蔵庫にある他の野菜を詰めてもOK！ たくさんの人に作ってもらっているレシピです。とても手軽なので、ランチにおすすめしたいメニューの一つです」

次回はたった3つの食材で完成する、ダイエットにおすすめのレシピを紹介する。

レタス1玉使い切り！ 大人気インフルエンサー自身もリピート。「せいろ」でリアルに作る定番ダイエットレシピ