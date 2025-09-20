佐々木希が立ち飲みのイチオシ店へ…ワイン消費量世界一の国で造られた注目ワインに舌鼓

複数の商店街が広がり、歩くだけで楽しい東京・幡ヶ谷エリア。「ごはん屋さんはもちろん、アイスクリームショップやおしゃれな雑貨屋さんもあって、友人家族や子どもたちと一緒にふらっと訪れることが多いです」と語る佐々木希さん。連載第21回では、佐々木さんと縁の深い（!?）、人気店『キッチンかねじょう』を訪問！ 美味しいワインと絶品のひと皿で幸せに浸るひとときをお届けする。

初訪問時に、意外なつながりが判明！

「前回の連載で、幡ヶ谷はナチュラルワイン好きが集まるエリアとご紹介しましたが、その中でも私のイチオシのご飯屋さんが『キッチンかねじょう』さん。以前からお店の存在を知っていて、“いつか行ってみたい”と思っていたんです。数年前に念願叶って初訪問したら、意外なつながりが判明して驚きました（笑）」と佐々木さん。

なんと、オーナーシェフ・上松晃大さんは佐々木さんが所属する事務所で長年お世話になってきた方の甥っ子さんだったのだとか。偶然の縁が重なり合い、より親近感を抱いて通うようになったという。

「ナチュラルワインも焼酎も飲めて、和洋折衷で楽しめるのがいいところ。日曜は朝8時から営業していて、朝食を食べられる時もあるので、いつか行ってみたいと思っています」

『キッチンかねじょう』を営む上松さんは、鹿児島県出身。ナチュラルワインを豊富に取り揃える代々木公園エリアの『アヒルストア』などで腕を磨き、2021年春に『キッチンかねじょう』をオープンさせた。店内は、カウンターのみの立ち飲みスタイル。上松さんの地元・鹿児島の芋焼酎とナチュラルワイン、手作りごはんを楽しめるとあって訪れる人が絶えない人気店だ。

選んだのはポルトガルのオレンジワイン

「オレンジワインでありながら強すぎず、肩肘張らずに飲める」という上松さんの一言で、ラディダディ・ワインズの「アシリー 2023」（上写真一番手前）に決めた佐々木さん。ワインのテイストは？ 「重すぎず、タンニンは少ないけど、果実味があります。気軽に飲める感じでいいですね！」

ワインとともに一品料理もオーダー。「このウフマヨは、半分に割った時に黄身がとろっとなりすぎない絶妙な加減！自家製マヨネーズのコクもたまらない」と佐々木さんも絶賛。

美味しいひと皿とワインを楽しみながら、上松さんとの会話も弾む。そのやりとりをたっぷりお届け。

「かねじょう」は祖母、父から引き継いだ屋号

佐々木さん（以下、希） 「上松さんの背面の戸棚には松の絵が描かれているけれど、これは？」

上松さん（以下、上） 「『かねじょう』という名は元々僕の祖母が開いた鹿児島の民藝品店がはじまりで、そのあと親父がその民藝品店を継続しながら昼は喫茶、夜はバーになる民藝茶寮『かねじょう』を営んでいて」

希 「そうだったんだ」

上 「その親父が10年前に亡くなったので、僕が開店する際に屋号を引き継ぐ形で『キッチンかねじょう』と名付けたんです。引き戸の食器棚に描かれた松の絵は、もともと父のお店で使っていたものを再利用しているんです」

希 「心温まるエピソードですね。素敵！」

ナチュラルワインの口直しは芋焼酎で

希 「かねじょうさんといえば、ナチュラルワインと芋焼酎。この2つを売りにしているお店ってなかなか見かけないし、新しいスタイルだなって思います」

上 「もともとナチュラルワインがすごく好きで、造り手さんたちが自由な発想で縛られずに造っている感じに惹かれていたんです。ふと地元・鹿児島に目を向けると、ちょうど芋焼酎も世代交代の時期で、自然栽培の芋を使った焼酎が増えていて。造りの哲学がどこかリンクするなと、腑に落ちたんですよ」

希 「なるほど、確かにそう言われてみれば」

上 「焼酎を飲んでからワインに移っても違和感ないですし、逆もまた然り。どちらからでも自然に楽しめるんです」

希「わかる！ワインから焼酎に切り替えると口の中が一度リフレッシュされるから、また次の一杯が楽しめちゃう。芋焼酎のソーダ割りとワインなら……ほんと、無限ループできちゃいます（笑）」

上 「そうそう！だから自分の中ではオープン当初からナチュラルワインと芋焼酎を置こうというのは自然な流れでしたね」

希 「しかもお料理も美味しいから、お酒がついつい進んじゃう（笑）。アラカルトで和洋いろいろなメニューがあって、量もちょうどよくて。しかも自家製のパンまであって！」

上 「パンは鹿児島の小麦粉を使っていて、妻の菜穂が焼いているんです」

希 「カリッとふわっと、ほんとに絶品！ワインとの相性も抜群です」

一人あたりのワイン消費量が世界一の国

希 「今回いただいたのは海外のワインでしたが、ナチュラルワインをセレクトする基準って何ですか？」

上 「うちは立ち飲みなので、気軽に楽しめる“重すぎず、軽すぎない”ワインを中心に選んでいます。料理にはスパイスを効かせることも多いので、料理との相性がよさそうなこと、そして自由な発想で造っている生産者のワインを置くようにしています。僕自身、ナチュラルワインを扱うお店の中では若手・後発の方なんですけど、それを逆手にとって、日本ではあまり見かけないポルトガルのワインや、新しい挑戦をしている南仏の造り手さんにも注目しています。もちろんクラシックなワインも大好きなので、買い集めては奥のセラーで寝かせていますけどね（笑）」

希 「ナチュラルワインを飲んでいると、クラシックのよさも改めて感じますよね。たまに戻りたくなる」

上 「どちらもリスペクトが大事ですよね。以前、パリのマレ地区に行った時に感じたんですが、向こうの人たちはその時のムードに合わせて気軽にワインを楽しんでいる印象でした。うちも立ち飲みですし、シチュエーションに合わせたセレクトができればと思っています」

希 「ちなみに、今いちばん注目している国は？」

上 「やっぱりポルトガルですね。これまで日本にあまり入ってこなかったというのも理由のひとつなんですが、ワイン史のなかで在来品種が失われかけた国も多い中で、ポルトガルはあまり影響を受けず、昔ながらの在来品種の畑がいまも多く残っているんです。実は、一人あたりのワイン消費量は世界一とも言われていて」

希 「そうなんだ！知らなかった」

上 「自国で消費する量が多いので、輸出にはあまり回っていなかったそうです。甘口のポートワインも有名ですし、海沿いの畑が多いからミネラルを含んでいて、さっぱりしていながら塩気やコクも感じられる。そんな“グビグビいける”ワインが多いのも魅力で、うちの料理との相性もいいんです」

希 「確かに、このワインもコクがあるのにさっぱりしていて、どんどん飲めちゃいますね」

上 「そうそう。今、佐々木さんが飲んでいるのもポルトガル産のワイン。いわゆる“フィールドミックス”と言われていますが、同じ区画にさまざまな土着品種が植えられていて、一度に収穫して仕込むスタイルが一般的。強い日差しでぶどうはよく熟すけれど、果皮は厚くならない。その分、果実味に加えてしっかりしたミネラル感を楽しめるんです」

希 「うん、このミネラル感と果実味のバランス、すごくいいですね」

上 「あとは個人的に南フランスも注目しています」

希 「南フランス？」

上 「以前、ラングドック地域のワイナリーをいくつか訪ねたんですが、だいたいがおじいちゃんの代から続いていて、ちょうど若手世代に移行している時期なんです。昔は“南仏＝重めの赤”が主流でしたけど、今は軽めに仕上げたり、白ぶどうが少ないから赤ぶどうでブラン・ド・ノワールを造ってみたりと、新しい挑戦をする生産者が増えているんです」

希 「それは面白い！伝統にとらわれすぎず、新しいことにチャレンジしているのって素敵ですね」

上 「アルザスの有名ワイナリーでも息子さんが醸造のメインを担っていたり。最初にナチュラルワインを広めた方々も50〜60代になってきていて、ちょうど世代交代の時期かもしれないですね」

【ナチュラルワインMEMO】

「フィールドブレンド（フィールドミックス）」

同じ畑（フィールド）に異なる品種のぶどうを栽培し、まとめて仕込み、混醸させたワインのこと。一般的には、畑の区画によって栽培する品種を分けて収穫と醸造を行うが、フィールドブレンドは畑そのものがブレンドの舞台になることで、土地の個性や果実の豊かなニュアンスが映し出される。

【希が飲んだ1本】

ラディダディ・ワインズ「アシリー 2023」

ラディダディ・ワインズの「アシリー 2023」のオレンジワイン。フィールドブレンドによるワインでさまざまな品種がミックスされているのが特徴。さっぱりとしていながらもコクがあり、あんずや金柑のようなアロマを感じられる。生産者はTonello Florian（トネッロ フローリアン）。グラスワインは1杯1350円（税込）。

Information

『キッチン かねじょう』

鹿児島県出身の上松晃大さんが2021年春にオープン。鹿児島の芋焼酎とナチュラルワインを気軽に飲めて、小皿料理と自家製パンを楽しめる“スタンディング茶寮”。自家製パンは妻の菜穂さんが作っている。週末はたくさんの人で賑わう人気店。芋焼酎とナチュラルワインは5:5くらいの割合でオーダーが入り、どちらも楽しむ人が多いそう。

住所：東京都渋谷区幡ヶ谷2-47-1 本田ビル1F

営業時間：平日16:00〜23:00、土14:00〜21:00、日8:00〜10:00、14:00〜21:00

定休日：不定休

電話：03-6276-1514（予約不可）

https://www.instagram.com/kitchen_kanezyo

次回は10月20日更新。季節のイベント事を大切にする佐々木さんのハロウィンに関するエピソードをお届けする予定。どうぞお楽しみに。

