元気なシニアが輝いています。北九州市在住の74歳の女性は、3年前にYouTubeデビューし、本も出版しました。年齢を重ねるごとに前向きに生きる、その姿を追いました。

古着で買ったスカートは900円。YouTubeでファッションを紹介するロコリさん、74歳です。



■ロコリさん

「シェー。」



カメラを向けるとサービス精神旺盛。YouTubeを開設してわずか4か月で、累計再生回数100万回超えのユーチューバーです。





ロコリさんは、月5万円ほどの年金と、69歳から始めたファストフード店でのアルバイト代で暮らしてきました。そんな時、たまたま見たYouTubeで、シニアが活躍し収益を得ていることを知り、挑戦を決意しました。

■ロコリさん

Q.何を入れているんですか？

「コメントというか、テロップ。スカートはとても合わせやすくて使いやすい。」



撮影から編集の方法まで、すべてYouTubeを見て独学で勉強したといいます。

ロコリさんは3年前、小さい頃から大好きだったファッションについて、YouTubeでの発信を始めました。すぐに話題となり、わずか4か月で累計再生回数は100万回を超えました。出版社の目に止まり、2023年に本も出版しました。



■ロコリさん

「71歳で人生が変わってびっくり。本人が一番びっくりしている。」



本では、ブティックを開業して35歳で2000万円の借金を背負い、コツコツと返済してきたこれまでの人生や、月に5万円の年金と3万円のアルバイト、そしてYouTubeの収益で暮らす、等身大の70代の生活について、飾らない姿がつづられています。

そんなロコリさんは今、新たなことにチャレンジしています。



■ロコリさん

「ディスコイベントを頑張るぞー、みたいな。」



10月に小倉井筒屋のホールを貸し切り、60代以上を対象としたディスコパーティーを開催する計画です。



■ロコリさん

「母の認知症の介護を10年ほどやっていたのですが、すごく悪くなってしまった時に、ストレスを発散しきれないで行き詰まっていたことがあって、深夜に近くの公園に行って踊っていたんですよ。公園の外灯をミラーボールのように思って、公園中を全力で踊っていました。」



ロコリさんは59歳の時から10年間、母親の介護を続けてきました。ディスコパーティーを開くのには、同じ時代を生きてきた人たちに対する思いがあります。

■ロコリさん

「みんな人生の役割があって、いろいろな困難や苦労を乗り越えて今があると思う。だからそんな方たちと一堂に会して、お互いに頑張ってきたねってエールを送り合う会にしたいです。今も介護をしている人もたくさんいると思うから、ぜひストレスを発散しに、2時間だけシンデレラになっていただきたくて。」



人生もおしゃれも自由に楽しむその生き方は、世代を超えて希望と勇気を与えています。



