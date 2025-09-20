「世間の正解ばかり選んできた」青木裕子が、小学校最後の夏休みを終えた息子の将来に思うこと

フリーアナウンサー、VERYモデルとして活躍する青木裕子さん（Instagram: @yukoaoki_official）は、10歳と9歳の2人の男の子の母。2024年4月には、青木さんがお子さんたちと一緒に実践してきた「体験学習」の具体例や、小学校受験の大原先生による月々のアドバイスなどを掲載した、書籍『「学びが好きな子に育つ！」 青木裕子の3歳からの子育て歳時記』が発売されました。

子育ての正解ってある？ 教育ママじゃダメ？ 子どもにとって“本当にいいこと”って？ などなど、この連載では、青木さんが子育てをする上で日々感じているアレコレを、「子どもの教育」をテーマにしつつ徒然なるままに語っていただいています。この夏、長男が小学生最後の夏休みを迎えた青木さん。今回は、進学や将来について考える中で、青木さん自身の経験も振り返りながら、親として感じたことをお伝えします。

小学校最後の夏休み

長男にとって小学校生活最後の夏休みが終わった。しつこいようだけど、何度でも考えてしまう。〈小学校生活最後〉。なかなかしびれるワードだ。「こんなふうに家族で出かけられるのも最後かもね」としみじみしたり、寂しさにきゅんとしたりする予定だったのだけど、イマドキの小学生は忙しくて、結局最後の夏休みも慌ただしく過ぎてしまった。

来年の今頃はどんなふうに過ごしているのか、全く想像がつかない。中学生は夏休みにも部活があるし、休み明けのテストも大変だと聞くし。親として、「手が離れて楽になる」というよりは「大丈夫かな」と不安な気持ちの方が大きい。長男がどこまで本気で捉えているかわからないけれど(「考えてるの？」と聞くと「ちゃんと考えてるよ！」と答える。でも、そのちゃんとってどれくらいのちゃんと？)。どんな進路を選んでいくのか、そのために何をするのかを見据えていかなければ、という時期に入っていく。

とはいえ、実のところ私自身も気持ちが追い付いていないというのが正直なところ。ママ友たちとしょっちゅう「小学生のときって、そんなに勉強してたっけ？」とか「将来についてなんて考えていた？」と話している。「小中学生のころなんて何も考えられていなかったよね」って。自身も小学校受験や中学校受験を経験したママ友もいるので、個人差はあるけれど、今の子どもたちは大変に見えるというのは比較的共通する感想のよう（もちろん私の周り調べに過ぎないわけですが）。

だけど、じゃあ「そんなに悩む必要はないよね」となるかと言ったらそうではなくて、時代も環境も違うわけだけから、“自分たちはこうだった”に頼ってはいけないのだ。子どもたちに対して「お母さんはこうだったよ」なんて話ばかりするのは、昔の武勇伝ばかり語る煩わしい上司と変わらないじゃないか。お母さんの“子どものころ”は、上司の“若いころ”よりももしかしたら昔かもしれないのに。仕事場や社会で考え方をアップデートしていかなければいけないのと同じように、子育てでも親として時代の空気をキャッチするようにしなくっちゃ。

「世間的正解」ばかり選んできた私が思うこと

振り返ってみれば、私は人生でいつも世間的正解を選ぼうとしてきた気がしている。高校も大学も行かないより行った方がいい、行くならできるだけ偏差値表の上の方にある学校に行った方がいい、就職するならみんなが知っている企業の方がいいというような。チャレンジングな道を選ぶ友人を見て、「すごいな」と思うことはあっても、私自身は保守的で、安心感がある道を選ぶことしかできなかった。大学生時代、短期語学留学をしているとき、海外の友人たちに「何がしたくて経済学部に所属しているの？」と聞かれて答えられない自分を恥じたのを覚えている。だって、私が経済学部を選んだのは、〈進路選択で理系より文系の方が進みやすいと言われて文系に進んだにもかかわらず、社会科がからっきしで、数学好きだったので、数学で受験できる文系学部を選んだ〉結果だったのだから。そこで何が学びたいかなんて考えていなかったのだ。

そう、小中学生のころ、じゃなくて私なんて大学生になったって自分の将来について何も考えられていなかった。だから、そもそも時代とか環境の問題以前に、息子たちには私ができなかったことをやった方がいいと伝えていかなきゃいけないんだなあ。……とっても難しい。

別に私だって、考えることが嫌だったわけじゃない。考えなくたっていいと思っていたわけじゃない。周りの友人が将来について語る様子を見て焦らなかったわけでもない。でも、何とかなるさと生きていくのは、責任の所在をふわっとできて楽だったのだ。

子育てについて考えていたら、思いがけず自分の愚かさを認めざるを得ず、少し落ち込んだ。ズーン……。でも、こんな私でも、こんな私だからこそ親としてできることを考えていきたいと思う。つまり、自分の歩みを全く参考にしてほしいと思わないからこそ、まっさらな気持ちで子育てに向き合えるんじゃないか（無理やりか）！

シンガポールの学校見学で考えたこと

そんな気持ちをいだいていたこの夏休み、たまたまシンガポールの学校を見学させてもらう機会があった。友人に付いていっただけで、授業の様子ではなく“学校”を見学しただけだったけれど、充実した設備や明るい教室の雰囲気などは新鮮で良い経験だった。「最近シンガポールへの教育移住ってよく聞くけれど何が魅力なんだろう」と考えていて、そんなタイミングでそんな機会をもらえたことがありがたかった。疑問に対するはっきりとした答えが見つかったわけではないけど、教育に真剣に取り組むことが〈よりよい未来のために必要だ〉という気概を感じた気がする。

どういう教育法が優れているか正解はないし、私ごときが語れることじゃない。でも、“楽をするため”じゃなくて、“よりよくするため”真剣に考えていくことが必要なのかななんてことを考えた。時代も環境も違うし、子どもは小さい大人ではないから、今の時代の私の感覚をそのまま当てはめることもできなくて、めんどくさいっちゃあ、めんどくさい。でも、頑張ってみるから、息子たちにはより良い未来を作ってもらうことを託してみようか、なんて。そう考えたら、私が今彼らの教育についてしっかり考えることは、私ができる社会貢献の一つなのかもしれないなんて思いにもなった。子育てはかくも奥深し、だ。

さあ、いよいよ〈小学校生活最後〉がてんこ盛りの2学期。しみじみキュンとできるように。そのためには、バタバタしすぎないように。そのためには、計画的に動けるように。気を引き締めて過ごそうと思います。夏の疲れが出ませんように、まだまだ暑い秋も頑張っていきましょう。

