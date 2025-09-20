¡Ôµ±¤¤òÊü¤Ä¥·¥ë¥¯¡Õ²í»Ò¤µ¤Þ¡¢»äÅª¤ÊÍ¼¿©²ñ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡ÈÁ´¿È¥´¡¼¥ë¥É¡É¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀìÌç²È¡Ö½©¤òÉ½¸½¤µ¤ì¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ìÃå¡×
¡¡¾ï¤Ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÁõ¤¤¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¹Ä¹¡²í»Ò¤µ¤Þ¡£9·î6Æü¡¢½©¼ÄµÜ²ÈÄ¹ÃË¡¦Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ç¯¼°¤Ç¤Ï¡¢¼êÂÞ¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤â´Þ¤á¤ÆÇò¤ÇÅý°ì¤·¤¿¥ª¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£¸·¤«¤Êµ·¼°¤Î¾ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²í»Ò¤µ¤Þ¤¬»äÅª¤ÊÍ¼¿©²ñ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÈÁ´¿È¥´¡¼¥ë¥É¡É¥³¡¼¥Ç¡£Â¾¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¤´¸øÌ³¤Ç¤ÎÎï¤·¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Ì¿¿¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê
¡¡¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿»äÅª¤ÊÍ¼¿©²ñ¡ÖÆâ±ã¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¤ä¾å¹ÄÉ×ºÊ¡¢¹ÄÂ²Êý¤Ê¤É¤¬¾·¤«¤ì¡¢1»þ´Ö45Ê¬¤Û¤É¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¤«¤é°ìÅ¾¡¢²«¶â¿§¤Îµ±¤¤òÊü¤Ä¥·¥ë¥¯¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ñ¡¼¥ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤âÎà·¿¿§¤ÇÅý°ì¡£"Á´¿È¥´¡¼¥ë¥É"¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÁõ¤¤¤ÇÎ×¤Þ¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÊÔ½¸¼Ô¤Î·³ÃÏºÌµÝ¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö²í»Ò¤µ¤Þ¤¬Ãå¤³¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ë¤ªÍÎÉþ¤ÎÃæ¤Ç¤âÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£º£Ç¯4·î¡¢ÍèÆüÃæ¤Î¥È¥ó¥¬¹ÄÂÀ»ÒÉ×ºÊ¤ò¸æ½ê¤Ë¾·¤¡¢»äÅª¤ÊÍ¼¿©²ñ¤ò³«¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ÈÆ±°ì¤Î¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÁÇºà¤Ï¥·¥ë¥¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÅÁÅýÅª¤ÊÍÜ»½¤òÅ·¹ÄÊÅ²¼¤È¹Äµï¤Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²í»Ò¤µ¤Þ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸¨¿¥Êª¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ï³ÊÊÌ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·³ÃÏºÌµÝ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡²í»Ò¤µ¤Þ¤È¤¤¤¨¤ÐÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë"¥í¥¤¥ä¥ë¥Ö¥ë¡¼"¤ä"¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç"¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¾åÉÊ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤ÎÁõ¤¤¤¬¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºòº£¤Ç¤Ïµ¨Àá´¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥´¡¼¥ë¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2023Ç¯10·î¤Î¥Ð¥ì¥¨´Õ¾Þ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¶â¿§¤Î¥¹¡¼¥Ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¶â¿§¤Î¥ì¡¼¥¹¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¡£Â¸µ¤Ï¡¢¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Ñ¥ó¥×¥¹¤òÍú¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£2018Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÎ¹Ç¥ê¥Ý¡¼¥È¡Ù¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£»î¼Ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëºÝ¡¢¶â¿§¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¡¢¶ß¸µ¤È¥«¥Õ¥¹¤¬¸÷Âô¤òÊü¤Ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ë¤Ïµ¨ÀáÀÞ¡¹¤Î¿§¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹ÈÍÕ¤Ç»³¡¹¤¬²«¶â¿§¤Ëµ±¤¯½©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿§¤¬¥´¡¼¥ë¥É¡£ËüÍÕ½¸¤Ç¤Ï²«ÍÕ¡Ê¤â¤ß¤Á¡Ë¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆàÎÉ»þÂå¤Îº¢¤Þ¤Ç¤Ï½©¤ÎÍÕ¤È¤¤¤¨¤Ð"²«¶â"¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÏÂ¿§¤Î¸Æ¤ÓÊý¤Ç¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥É¡á²«¶â¡Ê¤³¤¬¤Í¡Ë¿§¡£¤³¤³¤Ç¤¤¤¦"²«¶â"¤È¤Ï¡¢¶â¤½¤Î¤â¤Î°ÕÌ£¤È¡¢¶â¿§¤Ëµ±¤¯°ðÊæ¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë½©¤Î¶â¿§¤Ë¿§¤Å¤¤¤¿¿åÅÄ¤ÎÉ÷·Ê¤ò»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿§¤Ç¤¹¡£½©¤Ë²«¶â¿§¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤ë²í»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜÊ¸²½¤Ø¤Î¿¼¤¤ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ï¡¢¶ß¸µ¤Ë¤ÏÆ±¤¸¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶â¿§¤Îµ±¤¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤Î¾åÉÊ¤Ê¥ª¡¼¥é¤¬µ±¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ìÃå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢Í¼¿©²ñ¤ÎÀÊ¤Ç¤â¥í¥¤¥ä¥ë¤Êµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
