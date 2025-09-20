ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×°úÂàÉ½ÌÀ¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬ËÜµòºÇ½ªÅÐÈÄ¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¾¡¤Æ¤ÐPS¿Ê½Ð·èÄê¤ÎÂç°ìÈÖ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ÎÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡Á°Æü18Æü¡ÊÆ±19Æü¡Ë¤ÎÆ±Àï¤ÏÆóÎÝÂÇ2ËÜ¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò6¤Þ¤Ç¸º¤é¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀèÈ¯¤ÏÁ°Æü¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬Ì³¤á¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏËÜµòºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¤ÎÄÌ»»223¾¡ÌÜ¤ò¤«¤±¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤¬¤«¤«¤ëÂç»ö¤Ê°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£