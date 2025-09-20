¤¹¤°¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤¿¿Í¡¢ÁêÅöÍ¥½¨¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤ï¡Ä¡Ä¡£¢¢¤ËÆþ¤ë´Á»ú¤Ï¤Ê¤Ë¡©¡Ú´Á»ú·êËä¤á¥¯¥¤¥º¡Û
4¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë1¤Ä¤Î´Á»ú¡£¥¯¥¤¥º¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿Í¤Ç¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÆñÌä¤Ç¤¹¤è¡ª¤¢¤Ê¤¿¤Ï¢¢¤ËÆþ¤ë´Á»ú¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Q.¤³¤³¤ËÆþ¤ëÊ¸»ú¤Ï¤Ê¤Ë¡©
¢¢¤ËÆþ¤ë´Á»ú¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Æ¬¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤Ï¤º¡ª
¤µ¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Answer
Àµ²ò¤Ï¡ÖÉú¡×♡
¡ÖÉúÀþ¡×¡ÖÉú²é¡×¡ÖÀøÉú¡×¡Öµ¯Éú¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¢¨Åú¤¨¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉú²é¡×¤È¤Ï¡¢¤¦¤Ä¤Ö¤»¤Ë¿²¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¡¢ÆÉ¤ßÊý¤Ï¡Ö¤Õ¤¯¤¬¡×¡£
ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¹¤«¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
ÆüËÜ¸ì¤Ï±ü¿¼¤¯¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ä¡Ä¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦♡