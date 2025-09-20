¥·¥Ù¥ê¥¢¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥í¥·¥¢¿Í½÷À¤È¡È¶ØÃÇ¤ÎÎø¡É µ¢¹ñ¸å¶Ð¤á¤¿²ñ¼Ò¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¡È¥â¥¹¥¯¥ô¥£¥Ã¥Á»ö·ï¡É¡ÚÀï¸å80Ç¯ ÂçÀÐË®É§¼èºà⑧¡Û
¤³¤ì¤Þ¤Ç7²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±µ¡×¡£¤³¤ì¤ÏÅ¨¹ñ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥í¥·¥¢¿Í½÷À¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥¿ー¥Ë¥ã¤È¤Î¶ØÃÇ¤ÎÎø¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
Àï¸å80Ç¯¡¢¼«¿È¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç80Ç¯´ÖÉõ°õ¤·¤Æ¤¤¿°ïÏÃ¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Îµö¤·¤òÆÀ¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë²ò¶Ø¤¹¤ë¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±ÂÎ¸³µ¤È¤·¤Æ¡£
¥¿ー¥Ë¥ã¤ÈÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¡¢µþÅÔÉÜ¤ÎÉñÄá¹Á¤ÇÆüËÜ¤ÎÅÚ¤òÆ§¤ó¤ÀÄ¹ß·½ÕÃË¤µ¤ó¡£Åö½é¤Ï»³·Á¤Ø¸þ¤«¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·Þ¤¨¤Ë¤¤¿·»¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼«Âð¤Ø´ó¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Èº©´ê¤·¤¿¤¿¤á¡¢Ì¾¸Å²°¤Øµ¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡ÖËÜÅö¤Ï»³·Á¤Øµ¢¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
»³·Á¤Ç¤Ï¡Ö½ÕÃË¤¯¤óµ¢´Ô¤ª¤á¤Ç¤È¤¦²ñ¡×¤ò³«¤¯¤¿¤á¡¢½»Ì±Áí½Ð¤Ç¤ª½Ë¤¤¤ò¤¹¤ë½àÈ÷¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£Åö»þ¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢¤«¤é¤Îµ¢´Ô¤Ï¡¢¤¢¤Î²á¹ó¤Ê´Ä¶¤ÇÂÑ¤¨È´¤¤¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿ÂçÏÂº²¤ò¾Þ»¿¤¹¤ëÉ÷Ä¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î»±²¼¤Ç¿·¤¿¤Ê¹ñ¤ÎÊâ¤ß¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÌ±¤¬Ëº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤ÎÀº¿ÀÀ¤ò»×¤¤¤À¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«Åý¼£²¼¤Ç²¤ÊÆÎ®¤ËÀ÷¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÊáÎº¤È¤Ï¤¤¤¨¥½¥Ó¥¨¥È¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¿½ÕÃË¤µ¤ó¤éµ¢´ÔÊ¼¤Ï¡¢¶¦»º¼çµÁ¼Ô¤Î¥¢¥«¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤¿¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÊÐ¸«¤Ï¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¥·¥Ù¥ê¥¢¤Îµ¢´ÔÊ¼¤ò¶ì¤·¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢½ÕÃË¤µ¤ó¤Ï°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤à¤·¤í¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥×¥é¥¹¤Ë¤«¤¨¤Æ¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ê¤¢¡×µ¢¹ñ¸å3Ç¯´Ö¶Ð¤á¤¿²ñ¼Ò¤Ø
µ¢¹ñ¤·¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢Æ¯¤¸ý¤òÃµ¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¼«Âð¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¹©¾ì¤Ç¶ÐÌ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¤Ï¡¢ÍÞÎ±»þÂå¤ËÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¼±¡¢·Ð¸³¡¢¥¹¥¥ë¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢²¿¤è¤ê»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£ー¤Ç²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È·üÌ¿¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¹©¾ì¤Ç¡¢°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤¿¡£¼ÒÄ¹¤ÇÁÏÎ©¼Ô¤Îº´Æ£ïÊ°ì»á¤À¤Ã¤¿¡£Ç¯Îð¤Ï10¤Û¤É¾å¤À¤¬¡¢¤è¤¯¥¦¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
»ä¤Ï½ÕÃË¤µ¤ó¤È¶¦¤Ëº´Æ£¼«Æ°¼Ö¹©¾ì¤òË¬¤Í¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Âà¼Ò°ÊÍè¤ÎË¬Ìä¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢75Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
Æþ¼Ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿¦¤òÊÑ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤Îµ²±¡£Åö»þ¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤Ë¡¢¹©¾ì¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢½¾¶È°÷¤âÁý¤¨¤¿¸µ¿¦¾ì¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢½ÕÃË¤µ¤ó¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ê¤¢¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢´ã¤Ï¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤¬¸«¤Æ¤¤¤ëÉ÷·Ê¤È¤Ï¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿É÷·Ê¤¬½ÕÃË¤µ¤ó¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼ÒÄ¹¤Îº´Æ£ïÊ°ìÏº»á¤¬¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡×¤È´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÁÏ¶È113Ç¯¤ÎÏ·ÊÞ´ë¶È¤Î3ÂåÌÜ¡¢Åö»þ¤Î¼ÒÄ¹¤ÎÂ¹¤Ë¤¢¤¿¤ë¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£
ÁÄÉã¤Î·Ð±Ä¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡È¤¢¤ëµ¿Ìä¡É
Èà¤Ï¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢ÁÄÉã¤ÈÆ±»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿Í½´ü¤»¤ÌË¬Ìä¼Ô¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¡¢Ìð·ÑÁá¤Ë¼ÁÌä¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÁÄÉã¤Î´é¤ò¸«¤Æ¤ä¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¼Ì¿¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¦¤ï～¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×
½ÕÃË¤µ¤ó¤Ï¼Ì¿¿¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¡¢½ÕÃË¤µ¤ó¤Îµ²±¤¬¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤µ¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÁÄÉã¤Î·Ð±Ä¤Îµ¿ÌäÅÀ¤Î²òÌÀ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¡¢½ÕÃË¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤½¤Î¸ì³ØÎÏ¤Ë¶ÃÃ²¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£±Ñ¸ì¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢¥í¥·¥¢¸ì¤¬¥Ú¥é¥Ú¥é¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£
¥·¥Ù¥ê¥¢¤ÇÍÞÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤òÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤¿»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë´¶¿´¤·¡¢½ÕÃË¤µ¤ó¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤«±ãÀÊ¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼ÒÄ¹¤Ï¥½¥Ó¥¨¥È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢·¹Ãí¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Åö»þ¡¢¥½¥Ó¥¨¥È¤ÎµÒ¿Í¤¬Íè¤¿»þ¤Ï½ÕÃË¤µ¤ó¤¬ÄÌÌõ¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢½ÕÃË¤µ¤ó¤ÏÂà¿¦¤·¡¢ÊÌ¤Î´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢º´Æ£¼«Æ°¼Ö¹©¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î»ö·ï¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Ëµ¯¤¤¿¡£
Ä¹Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡Ä¡Ö¤ä¤Ã¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤«¡ª¡×
¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢¤ÇÁÏ¶È100Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÏ·ÊÞ´ë¶È¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎÁ°Ç¯¤Ë¼Ò»Ë¤òÊÔ¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÁÏ¶È»þ¤«¤éº£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡¢ÊÑ³×¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ÎÃæ¤Ç´ë¶È¤È¤·¤Æ¤¤¤«¤ËÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤¬¡¢»öºÙ¤«¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤ò²æ¡¹¤Ë¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÍÁ³¡Ö¤ä¤Ã¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤«¡ª¡×»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¸½¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¼Ò»Ë¤Î¥Úー¥¸¤ò¹²¤Æ¤Æ¤á¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤ÎÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈËÜ¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤Î¥Úー¥¸¤ò²æ¡¹¤ÎÌÜ¤Î¶á¤¯¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤µ¤»¡¢¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¥â¥¹¥¯¥ô¥£¥Ã¥Á¤ÎÂçÀÖ»ú¡×¡Ö¥â¥¹¥¯¥ô¥£¥Ã¥Á»ö·ï¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÃ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤¼¤«¡¢Åö»þ¤Î¼ÒÄ¹¤¬¥½¥Ó¥¨¥ÈÏ¢Ë®¤Î¼Ö¡Ö¥â¥¹¥¯¥ô¥£¥Ã¥Á¡×¤ËÇ®¤ò¤¢¤²¡¢¤½¤ì¤òÂçÎÌ¤ËÇã¤¤ÉÕ¤±¤Æ¤ÏÍ¢Æþ¼Ö¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¤ò¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¼Ö¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦º´Æ£¼«Æ°¼Ö¹©¾ì¡¢¤½¤ÎÍ¢Æþ¼Ö¤ÎÇò±©¤ÎÌð¤¬¥½¥Ó¥¨¥È¤Î²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÀêÎÎ²½¤ÎÆ÷¤¤¤¬ÎóÅçÁ´ÂÎ¤ËÉº¤¤¡¢ÇÔÀï¹ñ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ï¿©¤â¤´ÈÓ¤«¤é¥Ñ¥ó¤Ø¡¢µû¿©¤«¤éÆù¿©¤Ø¡¢À¸³è¤â²¤ÊÆ²½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿§¹ç¤¤¤¬Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¿ÍÍÀ¤Ï¡¢¤Þ¤À¼Ò²ñ¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤»¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹ñÀ§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¤½¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÎºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¡¢Åö»þÅìÀ¾ÎäÀï¤ÎÅìÂ¦¤Î¾ÝÄ§¤Î¥½¥Ó¥¨¥È¤Ë·¹Ãí¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ô½½Ç¯¸å¤Ë·Ð±Ä¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿Â¹¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅþÄìÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
²ñ¼Ò¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¡È¥â¥¹¥¯¥ô¥£¥Ã¥Á»ö·ï¡É
¡Ö¤Ê¤¼¡©¥½¥Ó¥¨¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×
¼Ò»Ë¤òÊÔ¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¤¤Á·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤æ¤¨¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö»ö·ï¡×¤È¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²¶¤Î±Æ¶Á¤À¤è¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡×
¤½¤ì¤Ï¡¢²±Â¬¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë³Î¿®¤Ë¶á¤¤¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£¸½¼ÒÄ¹¤Ï¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÀêÎÎ¤µ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«Î®¤ËÅý¼£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¥¢¥á¼Ö¤Î¥Õ¥©ー¥É¤Ê¤É¤òÍ¢Æþ¤¹¤ë¤Ê¤éÍý²ò¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢¥½¥Ó¥¨¥È¼Ö¤Ï¡Ä¡×
Åö»þ¤Î¼Ò²ñ¾ðÀª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¥¢¥«¡×¤È¤¤¤¦¸í²ò¤â¾·¤¡¢ÈðëîÃæ½ý¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤É¤·¤Æ²ñ¼Ò¤ÎÂ¸Â³¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤ÎÂç¤¤ÊÅÒ¤±¤Ë¤Ç¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤ÏÇä¤ì¤¿Âæ¿ô¤¬¤ï¤º¤«¿ôÂæ¤È»´ÇÔ¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢ÂçÀÖ»ú¤È¤Ê¤ê¡¢½çÄ´¤À¤Ã¤¿²ñ¼Ò·Ð±Ä¤Ë·ã¿Ì¤òÁö¤é¤»¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ä¤Ï¤ê»ö·ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¸½¼ÒÄ¹¤¬¡¢¾¯¤·²«¤Ð¤ó¤À»þ¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ò³«¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÅö»þ¤ÎÀè¡¹Âå¤Î¼ÒÄ¹¤¬¥½¥Ó¥¨¥È¤òË¬¤ì¡¢¸½ÃÏ¤Î¥í¥·¥¢¿Í¤È¾¦ÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¼ÒÄ¹¤Î´é¤ÏÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿·»þÂå¤Î¹ÛÌ®¤òÃµ¤·¤¢¤Æ¤¿¤è¤¦¤ÊËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£Â¹¤Ë¤¢¤¿¤ë¸½¼ÒÄ¹¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÁÄÉã¡£¤·¤«¤·¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥½¥Ó¥¨¥È¼Ö¤Î¹ØÆþ¤Î¸¶ÅÀ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢½ÕÃË¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²ñ¼Ò¤ÏÂç¤¤ÊÄË¼ê¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢·Ð±Ä¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©Ê¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¹âÎð¤ÎOB¤Ç¤¹¤è¡×
¡ÖÀµ²ò¤Ç¤·¤¿¤è¡£¤¢¤ÎÅö»þ¤Ï¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿»ö¤Ë¤â¶²¤ì¤ºÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤¬°é¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤¬º£¤Î¼ÒÉ÷¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¤½¤ì¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤¸¯¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¿´¤«¤é¤Î¸æÎé¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¸½Ìò¼Ò°÷¤ÈµÇ°»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À½ÕÃË¤µ¤ó¡¢Ç¾Î¢¤Ë¤Ï80Ç¯¶á¤¯Á°¤Î¼«Ê¬¤Î»Ñ¤¬¤è¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼ÒÄ¹¤Ë¡ÖÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¹âÎð¤ÎOB¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Öº£Æü¤ÏÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È²¿ÅÙ¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£ー¤Ç¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¡¢µ¢¹ñ¤·¤Æ¤â¾°¡¢¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¿½ÕÃË¤µ¤ó¡£¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤í¤¦¤È¤â¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¶¯¤µ¤ÈÀ¸¤¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡£
