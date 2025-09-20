¡Ö²¸»Õ¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤ä¤í¤Ê¤¡¡Á¡×¿ÆÍ§¤Î¸å²¡¤·¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ãæ³ØÀ¸¥«¥Ã¥×¥ë¡¢£·Ç¯È¾¸å¤Î»Ñ¤Ë¡Ö±üÍÍ¡¢¹¤È´¤±¥¹¥´¤Ã¡ª¡×¡Ö¹¬¤»¤½¡¼¡ª¡×
¡¡Ãæ³Ø¹»¤Ç½Ð²ñ¤¤·ëº§¤·¤¿Æ±µéÀ¸É×ÉØ¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤ò¼ý¤á¤¿TikTokÆ°²è¤ËÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ªÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¹¬¤»¤½¡¼¡ªÁÇÅ¨¤¹¤®¡×¡Ö±üÍÍ¡¢¹¤È´¤±¥¹¥´¤Ã¡ª¡×¡Ö²¸»Õ¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤ä¤í¤Ê¤¡¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î¤ß¡¼¤Ê¤ß¤µ¤ó¤ËÉ×ÉØ¤ÎÆë¤ì½é¤á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û15ºÐ¤ÎÃæ³ØÀ¸¥«¥Ã¥×¥ë¡¢7Ç¯È¾¸å¤Î»Ñ¤Ï¡Ä¡©
¢£Æ±µéÀ¸É×ÉØ¤¬´¶¤¸¤ë¸ß¤¤¤Î¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡×¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡×
¡½¡½2022Ç¯¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ö7Ç¯È¾Á°¤«¤é¸½ºß¡×¤ËÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÆ´¤ì¤ë¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤ÉÁ¢Ë¾¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¡¢¤ª2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¤ª¸ß¤¤¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Æ±¤¸Ãæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦Æ±µéÀ¸¤È¤·¤Æ½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âè°ì°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢11Ç¯¤âÁ°¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¸òºÝ¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢Í§¤À¤Á¤È¤·¤ÆÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë»þ¡¢Èà¤¬»ä¤Ë¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÈÃÎ¤ê¡¢¿ÆÍ§¤Î½õ¸À¤ä¸å²¡¤·¤â¤¢¤Ã¤ÆÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Äº¢¤«¤é°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡ÖÀµ³Î¤Ê»þ´ü¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Á³¤È¡Ø·ëº§¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÉÕ¤¹ç¤¤¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¤È¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Ãæ³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö²¸»Õ¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤ä¤í¤Ê¤¡¡Á¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢·ëº§¼°¤Ë¤Ï²¸»Õ¤â¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½Ãæ³Ø»þÂå¤Î²¸»Õ¤¬¸«¼é¤ëÃæ¤Ç¤Î¤ª¼°¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡Ä¡ª¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿Åö»þ¤Èº£¤òÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÉ×¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡ØÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡Ù¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤âÀÎ¤â»ä¤Î¤³¤È¤ò´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡Ä¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£É×¤¬»ä¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡ØÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ù¤È´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡ØÎÁÍý¤¬¾å¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡Ù¤Ç¡¢¡ØÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡Ø¼«Ê¬¡ÊÉ×¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¡Ù¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¢£10Âå¤ò¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤¿É×ÉØ¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡È´Ø·¸¤¬Ä¹Â³¤¤¹¤ë¥³¥Ä¡É¤È¤Ï¡©
¡½¡½10Âå¤È¤¤¤¦Â¿´¶¤Ê»þ´ü¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤µ¤ì¤¿¤ª£²¿Í¡£»þ¤Ë¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤ê¡¢¥±¥ó¥«¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÇº¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÄ¹Â³¤¤¹¤ë¥³¥Ä¤Ê¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¥±¥ó¥«¤ÏÄ¹°ú¤«¤»¤º¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤¿¤ê¡¢¿·ºî¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ò¶¦Í¤·¤¿¤ê¤È¡¢²¿¤Ç¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤¬¤ª¸ß¤¤¤òÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¹¥¤¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÁÇÅ¨¤Ê¤´´Ø·¸¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆÃÊÌ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤·´Ø·¸¤¬Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦±¿Ì¿¤À¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡½¡½²þ¤á¤Æ¡¢Æ±µéÀ¸É×ÉØ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¤À¤Á¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±µéÀ¸¤À¤«¤é¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µ¤¤ò»È¤ï¤ºÁÇ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡½¡½Ãæ³Ø¹»¤Ç½Ð²ñ¤¤·ëº§¤·¡¢¸½ºß¤Ï£±¿ÍÂ©»Ò¤µ¤ó¤ò°é¤Æ¤ë¥Þ¥Þ¥Ñ¥Ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ª£²¿Í¡£º£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉ×ÉØ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¾Ð´é¤¬°î¤ì¤ë²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì»Ò¤É¤â¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê·ëº§¤·¤¿»þ¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÎ¾¿Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÉ×ÉØ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÃç¤ÎÎÉ¤¤ÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
