¡ÖÆÇ¥¥Î¥³¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡×ËÜÅö¤Ë´í¸±¤Ê¥¥Î¥³¤Ï6～24»þ´Ö¤¿¤Ã¤Æ¤«¤é¾É¾õ¤¬½Ð»Ï¤á¤ë¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û
²¬»³¸©Æâ¤Ç¤â¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö½©¤ÎÌ£³Ð¡×¤ò¤á¤°¤ë¿©ÃæÆÇ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À¸Êª¤Ë¾Ü¤·¤¤ÅìÍÎ»º¶È¤ÎÂçÌîÎµÆÁ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÆÇ¥¥Î¥³¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡×ËÜÅö¤Ë´í¸±¤Ê¥¥Î¥³¤Ï6～24»þ´Ö¤¿¤Ã¤Æ¤«¤é¾É¾õ¤¬½Ð»Ï¤á¤ë¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û
¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
ーÆÇÀ¤Î¤¢¤ëÌîÁð¤ä¥¥Î¥³¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¾É¾õ¤¬¤Ç¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÊÂçÌîÎµÆÁ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¿©ÃæÆÇ¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤¹¤°µ¯¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡¢ÀøÉú´ü´Ö¤È¤¤¤¦Ìñ²ð¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÇÁð¤äÆÇ¥¥Î¥³¤Î¼ïÎà¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©ÃæÆÇ¾É¾õ¤ÏÁá¤¤¤â¤Î¤Ï¿ôÊ¬¡¢¥¥Î¥³ÆÇ¤Ç¤Ï30Ê¬～2»þ´Ö¤Û¤É¤ÇÈ¯¾É¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈÕ¤´ÈÓ¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¿²¤Æµ¯¤¤¿¤é¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÍâÆü¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤ÆÂÎÄ´¤òÂç¤¤¯Êø¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¾É¾õ¤¬¿Ê¤à¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ó¤À¤«Ä´»Ò¤¬°¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤âÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢´ÎÉÔÁ´¤ä¿ÕÉÔÁ´¤Ê¤É¤Î½ÅÆÆ¤Ê¾É¾õ¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
½é´ü¾É¾õ¤Ï¡©
¡ÊÅìÍÎ»º¶È¡¡ÂçÌîÎµÆÁ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÅµ·¿Åª¤Ê¿©ÃæÆÇ¤Ë¤è¤ëÃæÆÇ¾É¾õ¤ò¾¯¤·¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿¢Êª¤ä¥¥Î¥³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾É¾õ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤¿¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¤éÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¡ã½é´ü¾É¾õ¡ä
¤Þ¤º¤ÏÓÒÅÇ¡¢ÅÇ¤µ¤¡¢Ê¢ÄË¡¢°ß¤Î¤à¤«¤Ä¤¡¢²¼Î¡¡Ê¿åÊØ¡Ë¡¢È¯´À¡¢Îä¤ä´À¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢Æ¬ÄË¡¢¶¯¤¤¹¢¤Î³é¤¤Ê¤É¤Î¤¤¤º¤ì¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¹ç¤ï¤»µ»¤Ç½Ð¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·ÃÙ¤ì¤Æ¼êÂ¤Î¤·¤Ó¤ì¤äÎÏ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¡¢»ë³Ð¡¦Ä°³Ð¤Î°Û¾ï¤È¤¤¤Ã¤¿¿À·Ð¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ú¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¿©¤Ù¤Æ30～60Ê¬¸å¤ËÊ¢ÄË¤äÓÒÅÇ¤¬½Ð¤Æ¡¢¿ô»þ´Ö¸å¤Ë²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½Å¤¤ÃæÆÇ¤Ç¤Ï¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¾É¾õ¤¬¿Ê¹Ô¡ä
ÓÒÅÇ¤ä²¼Î¡¤¬Ä¹°ú¤¤¤ÆÃ¦¿å¤¬¿Ê¤ß¡¢´Îµ¡Ç½¤ä¿Õµ¡Ç½¤¬¾ã³²¤µ¤ì¡¢¿À·ÐËãáã¤ä¸ÆµÛº¤Æñ¡¢°Õ¼±¾ã³²¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËèÇ¯»àË´Îã¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿½Å¾ÉÎã¤Ç¤¹¡×
¶¯¤¤ÆÇ¤ò¤â¤Ä¿¢Êª¤ÏÌ¿¤òÍî¤È¤¹»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ª¤½¤ì
¡ÊÅìÍÎ»º¶È¡¡ÂçÌîÎµÆÁ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÆÃ¤ËÉÝ¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ø¸¶·Á¼ÁÆÇÀ·¿¡×¡Ù¤ÎÆÇ¥¥Î¥³¤äÆÇÁð¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¤¥Ì¥µ¥Õ¥é¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤ÆÇ¤ò»ý¤Ä¿¢Êª¤Ç¤Ï¡¢ÀÝ¼è¸å2～12»þ´Ö¤¿¤Ã¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë¾É¾õ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢¼õ¿Ç¤¬ÃÙ¤ì¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÅÆÆ¤Ê¸ÆµÛº¤Æñ¤äÂ¿Â¡´ï¾ã³²¤òµ¯¤³¤·¡¢¹âÎð¼Ô¤äÂÎÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤ÏÌ¿¤òÍî¤È¤¹»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²¿¤È¤«½õ¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢¿ôÆü¸å¤ËÇò·ìµå¸º¾¯¤ä´Î¡¦¿Õ¾ã³²¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢ÀÝ¼è¸å1½µ´Ö¤«¤éÃ¦ÌÓ¤¬»Ï¤Þ¤ê3½µ´Ö¤Û¤ÉÂ³¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¸å°ä¾É¤Ë¶ì¤·¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢±à·ÝÍÑ¥×¥é¥ó¥¿ー¤Ç°é¤Æ¤¿¥¤¥Ì¥µ¥Õ¥é¥ó¤Îµåº¬¡Ú²èÁü①¡Û¤ò¥¿¥Þ¥Í¥®¤È´Ö°ã¤¨¤ÆÄ´Íý¤·¡¢¿©¤Ù¤¿80Âå¤ÎÊý¤¬·ã¤·¤¤ÓÒÅÇ¤È²¼Î¡¤Î¤Î¤Á¡¢2Æü¸å¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥¤¥Ì¥µ¥Õ¥é¥ó¤ÏÌîºÚ¤È¸«Èæ¤Ù¤ì¤Ð»÷¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¸«´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ä¥¿¥Þ¥Í¥®¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ»Ã¼¤ËÀ¸¤¨¤¿¥Á¥ç¥¦¥»¥ó¥¢¥µ¥¬¥ª¤Îº¬¤ò¡Ö¤´¤Ü¤¦¡×¤È´ª°ã¤¤¤·¡¢¤¤ó¤Ô¤é¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤â¡£¿©¸å¤Ë¤á¤Þ¤¤¤ä¸ý¤Î³é¤¡¢Æ°Ø©¤¬½Ð¤ÆÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ç¥¦¥»¥ó¥¢¥µ¥¬¥ª¤ÏÁ´Áð¤¬ÆÇ¤Ç¡¢ÀÝ¼èÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°Õ¼±¾ã³²¤òµ¯¤³¤¹´í¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¿¢Êª¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë°å»Õ¡¦²Ú²¬ÀÄ½§¤¬À¤³¦½é¤ÎÁ´¿ÈËã¿ì¼ê½Ñ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿ºÝ¤Ë³«È¯¤·¤¿Ëã¿ìÌô¡ØÄÌÀç»¶¡Ù¤ÎºàÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¡£
¤³¤ÎËã¿ìÌô¤Ï¤Û¤«¤Î¿¢Êª¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°û¤ß¹þ¤ó¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¶¯¤¤ºîÍÑ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¡ØÌîºÚ¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¿©ÃæÆÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
²ÈÄíºÚ±à¤äÄí¤Ç¤Î»ö¸Î¤â
¡ÊÅìÍÎ»º¶È¡¡ÂçÌîÎµÆÁ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤½¤·¤Æ°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢²ÈÄíºÚ±à¤äÄí¤Ç¤Î»ö¸Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¥¹¥¤¥»¥ó¤ò¥Ë¥é¤ä¥¿¥Þ¥Í¥®¤È´Ö°ã¤¨¤ë¥±ー¥¹¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¤¥»¥ó¤ÎÍÕ¤Ï¥Ë¥é¤è¤êÊ¬¸ü¤¯¡¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤â¥Ë¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤Æ÷¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µåº¬¤â¥¿¥Þ¥Í¥®¤È»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇöÈé¤¬¤Ê¤¯¡¢Æ÷¤¤¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ë¥é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¹ï¤ó¤ÇÌ£Á¹½Á¤Ë¡Ù¡Ø¥¿¥Þ¥Í¥®¤À¤È»×¤Ã¤Æµåº¬¤ò¼ÑÊª¤Ë¡Ù¨¡¨¡¤½¤¦¤·¤Æ²ÈÂ²Á´°÷¤¬¥¹¥¤¥»¥óÆþ¤ê¤Î½ÁÊª¤ò°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢ÓÒÅÇ¤ä²¼Î¡¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ëÎã¤¬ËèÇ¯Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µåº¬¤ÏÆÃ¤ËÆÇ¤¬¶¯¤¯¡¢¥¹¥¤¥»¥ó¤ÎÆÇ¤Ï¿å¤ËÍÏ¤±¤Þ¤¹¡£Â¿ÎÌ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¡¢¥¹ー¥×¤ò°û¤á¤Ð¡¢¥¹¥¤¥»¥ó¤ÎÆÇ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸ÆµÛº¤Æñ¤äáÛÚ»¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ú²èÁü②¡Û
¿©ÍÑ¤È´Ö°ã¤¨¤ä¤¹¤¤ÆÇ¥¥Î¥³
¡ÊÅìÍÎ»º¶È¡¡ÂçÌîÎµÆÁ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÆÇ¥¥Î¥³¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ä¥¥è¥¿¥±¤ä¥¯¥µ¥¦¥é¥Ù¥Ë¥¿¥±¤Ê¤É¡¢¿©ÍÑ¤È´Ö°ã¤¨¤ä¤¹¤¤ÆÇ¥¥Î¥³¤â¤è¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥¥è¥¿¥±¡Ú²èÁü③¡Û¤Ï°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÌîÀ¸¤Î¥·¥¤¥¿¥±¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸í¿©¤¹¤ë¤È¿©¸å30Ê¬～2»þ´Ö¤Ç·ã¤·¤¤ÓÒÅÇ¤È²¼Î¡¤¬½±¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤µ¤é¤ËÌñ²ð¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÍâÆü°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÆÇ¥¥Î¥³¡£
ºÇ½é¤Ï·Ú¤¤Ê¢ÄË¤À¤±¤À¤«¤é¤ÈÌýÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢´ÎÂ¡¤ä¿ÕÂ¡¤Î¾ã³²¤¬¿Ê¤ß¡¢¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿åÊ¬¤ò°ìµ¤¤Ë¤¬¤Ö°û¤ß¤·¤Æ¤â¾É¾õ¤Ï¼£¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¾É¾õ¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯ÎÌ¤º¤Ä¿åÊ¬Êäµë¤·¡¢¸ÆµÛº¤Æñ¤ä°Õ¼±¾ã³²¡¢¶¯¤¤ÅÇ¤µ¤¤ò´¶¤¸¤¿¤éÌÂ¤ï¤º119ÈÖÄÌÊó¤ò¡£
½©¤Î¼«Á³¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ï°ÂÁ´¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¸Ê¼Ë¡¤Ï¤±¤¬¤Î¤â¤È¡£
¡Ø¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤¸¤Ã¤Æ³Î¤«¤á¤ë¡Ù¤ÏÀäÂÐNG¤Ç¤¹¡×