¡Ö¤Ç¤±¤§ÄÞ¤À¤è¡¢ÈéÉæ¤¬¤¢¤ó¤ÊÎö¤±Êý¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡×¥¯¥Þ¤ËÇØ¸å¤«¤éÆ¬Éô¤òÀÚ¤êÎö¤«¤ì¤¿72ºÍÄà¤ê¿Í¤¬¸ì¤ë¶²ÉÝ¤Î½Ö´Ö
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÁê¼¡¤°¥¯¥ÞÈï³²¡£¿ÍÎ¤¤Þ¤Ç½ÐË×¤¹¤ëÎã¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Ä¥¯¥Þ¤ÈÁø¶ø¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¶Ë¸Â¾õÂÖ¤òÀ¸¤¤Î¤Ó¤¿¿Í¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¸½¾ì
¡Ø¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡¡¥¯¥Þ¤«¤éÆ¨¤²¤Î¤Ó¤¿¿Í¡¹¡Ù¡Ê»°ºÍ¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤è¤ê¡¢°ìÉôÈ´¿è¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¥¤¥Î¥·¥·¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
´ØÅìÊ¿Ìî¤ÎËÌÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë·²ÇÏ¸©¾ÂÅÄ»Ôº´»³Ä®¡£ÆîÊý¤Ë¤Ï·²ÇÏ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¾åÌÓ»°»³¤Î°ì¤Ä¡¢É¸¹â1828m¤ÎÀÖ¾ë»³¤¬¤½¤Ó¤¨¡¢ËÌÅì¤Ë¤ÏÉ¸¹â2144m¤Î¹Ä³¤»³¤ä¡¢É¸¹â1878m¤Î·¶ºÀ´Ý»³¤Ê¤É´ØÅì»³ÃÏ¤Î»³ÊÂ¤ß¤¬Ï¢¤Ê¤ë¡£¸Å¤¯¤«¤é¿å¤ÈÎÐ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ÀÅ¤«¤ÊÎ¤»³¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÅÚÃÏ¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¿ÍÃÎ¤ì¤ºÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¤¤¿¡£¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ――ËÜ½£¤òÃæ¿´¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¤³¤Î¥¯¥Þ¤Ï¡¢ÀÎ¤Ï¿ÍÎ¤¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¶áÇ¯¡¢¤½¤ó¤Ê¾ï¼±¤¬ÍÉ¤é¤®¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢2022¡ÊÎáÏÂ4¡ËÇ¯9·î¾å½Ü¤Î¡¢¤Þ¤À²Æ¤ÎÌ¾»Ä¤ò°ú¤¤º¤ëÍÛµ¤¤Î¸á¸å¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅ·µ¤¤â¤è¤¯¤Æ½ë¤«¤Ã¤¿¤è¡£¸á¸å2»þ¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£Äà¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢¤¤¤Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤¢¤Î·ÌÎ®¡£¥¤¥ï¥Ê¤¬¤è¤¯Äà¤ì¤ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£¤â¤¦Ç¯ÃæÄÌ¤Ã¤Æ¤¿¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¾ÂÅÄ»Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢·ÌÎ®Äà¤ê¤òÄ¹Ç¯¤Î¼ñÌ£¤È¤¹¤ë¶â°æÀ¿°ì¤µ¤ó¡ÊÅö»þ72ºÐ¡Ë¡£¤³¤ÎÆü¤â¡¢Íøº¬Àî¤Î»ÙÎ®¤Ç¤¢¤ë»Í³øÀî¤Î¤¹¤°ÏÆ¤òÁö¤ëÇÀÆ»¤Ë¼Ö¤òÄä¤á¤ÆÆ»¶ñ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢ÀÅ¤«¤Ë½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤¿¡£
Äà¤ê¾ì¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤Ï¤ï¤º¤«5m¤Û¤É¡£¸«ÄÌ¤·¤Ï°¤¯¡¢é®¤ä»¨ÌÚÎÓ¤¬Ì©½¸¤¹¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ïµ¤·Ú¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤Î·ÌÎ®¤â¡¢º£¤Ç¤Ï»º¶ÈÇÑ´þÊª½èÍý¾ì¤¬Â¤À®¤µ¤ì¡¢Î©¤ÁÆþ¤ê¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£»ë³¦¤ÎÃ¼¤Ç²¿¤«¤¬Æ°¤¤¤¿¡£Äã¤¯¡¢¹õ¤¤±Æ¤¬°ì½Ö¤À¤±Áö¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Æ°Êª¤À¡£¤À¤¬¤½¤ì¤¬²¿¤«¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¤ÏÈ½ÊÌ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¥¤¥Î¥·¥·¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£1m50cm¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½¤Ç¤Ã¤±¤§¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤±¤É¡×
²»¤âµ¤ÇÛ¤â¤Ê¤¯ÇØ¸å¤«¤é¤ÎÉÔ°ÕÂÇ¤Á
¤½¤Î±Æ¤Ï¡¢é®¤ÎÃæ¤Ø¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢¼ÐÌÌ¤ò¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é¤½¤³¤Ç·Ù²ü¿´¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Æü¾ï¤Î±äÄ¹¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡È¤¤¤Ä¤â¤ÎÄà¤ê¾ì¡É¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ç¤âÈ½ÃÇ¤òÆß¤é¤»¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¶â°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤»¤º¤½¤Î¤Þ¤ÞÄà¤ê¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¤·¤«¤·¤³¤ÎÆü¤ÏÄà²Ì¤¬¤Ê¤¯10Ê¬¤Û¤É¤Ç´È¤òÇ¼¤á¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢Äà¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤¹¤°°ú¤¾å¤²¤ë¡×¤È¤³¤ÎÆü¤â¼Ö¤ØÌá¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥¯¤ò³«¤±¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿¿¸å¤í¤«¤é¥¬¥Ð¥Ã¤È¤ä¤é¤ì¤¿¤ó¤À¡£À¼¤Ê¤ó¤«Ê¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£²»¤â¤Ë¤ª¤¤¤â¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤ä¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ø¥¯¥Þ¤À!¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Ê¡×
¤½¤ì¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÆÍÁ³¤À¤Ã¤¿¡£Ä¾Á°¤ËÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¡È¹õ¤¤±Æ¡É¤¬ºÆ¤Ó»Ñ¤ò¸½¤·¡¢½±¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¥¯¥Þ¤òÌÜ·â¤Þ¤¿¤ÏÀÜ¿¨¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉ¡¤òÆÍ¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¶¯Îõ¤Ê½Ã¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£É¡¹Ð¤Î±ü¤Ë¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê°Û½¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¶â°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ë¤ª¤¤¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¯¥Þ¤ÏÂÎ½Å100kgÁ°¸å¤ÎµðÂÎ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿¹ÎÓ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÀÅ¤«¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£µÓ¤ÎÎ¢¤Ë»éËÃ¤¬Â¿¤¯¡¢ÀÜÃÏ²»¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á²»¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¶â°æ¤µ¤ó¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
ÇØ¸å¤«¤éÆÍÁ³¡¢±Ô¤¤ÄÞ¤¬¿¶¤ê²¼¤í¤µ¤ì¡¢±¦Â¦¤ÎÆ¬Éô¤ÈÈý¾å¤¬ÀÚ¤êÎö¤«¤ì¤¿¡£°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¡¢ÂçÎÌ¤Î·ì¤¬Ê®¤½Ð¤·¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¾×·â¤ò¾¯¤·ÏÂ¤é¤²¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¢¤È¿ô㎝¤º¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÌÜ¤òÄ¾·â¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
°ì·â¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤È¡¢¶â°æ¤µ¤ó¤ÏÈ¿¼ÍÅª¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤â¤¦»Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶â°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥Þ¤À¤Ã¤¿¡×¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ç¤±¤§ÄÞ¤À¤è¡¢ÈéÉæ¤¬¤¢¤ó¤ÊÎö¤±Êý¤¹¤ë¤Î¤Ï¡£ÄÞ¤Îº¯¤â³ÑÅÙ¤â°ÌÃÖ¤â¡¢¼ê¤Ç¤ä¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£¤¢¤ì¤Ï¥¯¥Þ¤·¤«¤¤¤Í¤§¤Ù¡×
³Î¤«¤Ë¡¢¥¯¥Þ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ð¿ÈÄ¹165㎝¤Î¶â°æ¤µ¤ó¤ÎÆ¬Éô¤ò¹¶·â¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¡£¥¤¥Î¥·¥·¤Ë¤ÏÌµÍý¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤êÈà¤ò¤½¤¦ÃÇ¸À¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤ÎÄ¹Ç¯¤Î´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀÎ¤«¤é¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¡È¥¯¥Þ¤ÎËÜ¾ì¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤Ï¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£±óÌÜ¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Ï²¿²ó¤â¤¢¤ë¤è¡£¤À¤±¤É¼ÂºÝ¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¡£¶½Ê³¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ù¤Ê¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±½Ð·ì¤·¤Æ¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
½±·â¤µ¤ì¤¿¸å¡¢°Õ¼±¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÄË¤ß¤Ï¤µ¤Û¤É´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¾ì¤ËÅÝ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¶â°æ¤µ¤ó¤Ï¥¿¥ª¥ë¤Ç½ý¸ý¤ò²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¼«¤é¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿¡£
¥¿¥ª¥ë¤¬¹Ê¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÂçÎ®·ì
¾ÂÅÄ»ÔÇöº¬Ä®¤Î¼«Âð¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½±·â¤«¤é¤ª¤è¤½30Ê¬¸å¡£·ì¤Þ¤ß¤ì¤Î¶â°æ¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¶á½ê¤Î¡È¤ª¤Ã¤«¤¢¡É¤¬À¼¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¡¢¤Ê¤Ë¤·¤¿¤ó!¡×¡Ö¥¯¥Þ¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤ß¤Æ¤§¤À¡×¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÈà½÷¤Ï¶ÃØ³¤·¤¿´é¤ò¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤¤¤è¡¢¼Ö¤Ç¹Ô¤¯¤Ù¡ª¡×¤È¤¹¤°¤µ¤ÞÉÂ±¡¤Ø¤ÈÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¶â°æ¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Ç±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Þ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¿¥ª¥ë¤¬¹Ê¤ì¤ë¤Û¤É·ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¶½Ê³¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Âç²ø²æ¤À¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Ê¤¡¡×
ÉÂ±¡¤ËÃå¤¯¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¿Ç»¡¤ä½ý¤Î½èÃÖ¡¢¥ì¥ó¥È¥²¥ó»£±ÆÅù¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡£Èý¾å¤Î¹ü¤Î°ìÉô¤¬´ÙË×¤·¡¢ÈéÉæ¤ÎÎö½ý¤ÏÊ£¿ô¡£Èý¾å¤Ï2¿Ë¡¢Æ¬Éô¤Ï5¿Ë¤òË¥¤¦¿¼¼ê¤À¡£°å»Õ¤«¤é¤Ï2½µ´Ö¤Û¤É¤ÎÆþ±¡¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢´¶À÷¾É¤Ê¤É¤âµ¯¤³¤µ¤º½çÄ´¤Ë²óÉü¡£Èý¾å¤Î¹ü¤¬¾¯¤·´ÙË×¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¤¬¡¢¹¬¤¤¸å°ä¾É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¿Í´Ö¤È¥¯¥Þ¤Î¶³¦Àþ¤¬¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë
¶â°æ¤µ¤ó¤¬½±¤ï¤ì¤¿º´»³Ä®¤Î¸½¾ì¤Ï¡¢Èà¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤¿²È¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤À¡£»³¤âÀî¤â¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÀÎ¤«¤é¥¯¥Þ¤Ï¤¤¤¿¡×¤È¶â°æ¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¯¥Þ¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ï·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ä¾ÀÜÅª¤ÊÈï³²¤³¤½¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¡¢Âå¡¹¤³¤ÎÃÏ¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤ÎÃæ¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Î¿ôÇ¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡¢ÃÏ°è¤Ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¸½ºß¡¢¶â°æ¤µ¤ó¤¬Êë¤é¤¹¤Î¤Ïº´»³Ä®¤«¤é¼Ö¤Ç20Ê¬¤Û¤ÉÆî²¼¤·¤¿Çöº¬Ä®¤À¡£¶â°æ¤µ¤ó¤Î»Å»ö¾å¤Î¥Ü¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¸Å¤¯¤«¤éÇÀ¶È¤òÀ¸¶È¤È¤·¤Æ¤¤¿ÀÐ°æ¶Ñ¤µ¤ó¤â¡Ö¶áÇ¯¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤³¤³¤Ï200Ç¯¤¯¤é¤¤ÌîºÚ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÚÃÏ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤³5Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¸«¤¿¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤éÊ¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤ä¥µ¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾¤ÎÌîÀ¸Æ°Êª¤âÆ±ÍÍ¤Ë½ÐË×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡ÊÀÐ°æ¤µ¤ó¡Ë
¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤â°ÛÎã¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î½±·â¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥Þ¤¬¿ÍÎ¤¤Ë²¼¤ê¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤¿»ö¸Î¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¿©ÎÈ¤Î¸º¾¯¤äµ¤¸õ¡¦´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡¢¿Í¤Î±Ä¤ß¤ÎÊÑÍÆ¨¡¨¡¤¢¤é¤æ¤ëÍ×°ø¤¬ÀÞ¤ê½Å¤Ê¤ê¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤¬¿ÍÎ¤¤Ø¤È»Ñ¤ò¸½¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
²²ÉÂ¤Ê¥¯¥Þ¤¬¤¢¤¨¤Æ¿Í¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¿¥ï¥±¤Ï
¡Ö¥¯¥Þ¤Ï¿Í¤ò½±¤¦¤È¤¡¢É¬¤ºÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤«¤éÁ°µÓ¤ò¿¶¤ê²¼¤í¤¹¤ó¤À¡£¸¤¤ß¤¿¤¤¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ嚙¤ß¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤¼¤Ã¤Æ¤§Î©¤Ã¤Æ¤«¤é¤ä¤ë¤ó¤À¤è¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©±üÍøº¬¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥¯¥Þ·â¤ÁÎÄ»Õ¡¦¹âÌøÀ¹Ë§¤µ¤ó¤À¡£
¥¯¥Þ¤Ï¸µÍè¡¢²²ÉÂ¤Ç¤ª¤È¤Ê¤·¤¤Æ°Êª¤À¡£ÄÌ¾ï¡¢¿Í¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤³¤º¡¢½Ð²ñ¤¤Æ¬¤Ç¶Ã¤¤¤Æ½±¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Å¨°Õ¤ò¼¨¤¹ºÝ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë½¬À¤¬¤¢¤ê¡¢ÀµÌÌÂÐÖµ¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬Â¿¤¤¡£
¤À¤¬¶â°æ¤µ¤ó¤Î¥±ー¥¹¤Ï¡¢½Ð²ñ¤¤Æ¬¤Ç¤âÀµÌÌ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÁÀ¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿©ÎÁ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥¯¥Þ¤Ï¡¢Ä°³Ð¤¬¤È¤Æ¤âÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²»¤ËÉÒ´¶¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö»³¤ËÆþ¤ë¤È¤¤Ï¥¯¥ÞÎë¤Ê¤É²»¤ÎÌÄ¤ë¤â¤Î¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢¿Í¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥Þ¤Ë¶µ¤¨¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶µ¤¨¤â¤¢¤ë¡£
¤Ç¤â¤¢¤Î¤È¤¤Ï¡¢¥¯¥ÞÎë¤³¤½»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼Ö¤Î¥É¥¢¤ä¥È¥é¥ó¥¯¤ò³«¤±ÊÄ¤á¤·¤Æ¤¤¤¿¤¦¤¨¡¢¥¬¥µ¥¬¥µ¤È²ÙÊª¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¨¡¨¡¡£
¡Ö¥¯¥Þ¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢¿Í¤¬»×¤¦¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÍø¸ý¤Ç¿µ½Å¤À¤è¡£´ÊÃ±¤Ë¤Ï»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶¤Ã¤Æ¤È¤¤Ï¡¢¤¿¤á¤é¤¤¤Ê¤¯Íè¤ë¡£
¤â¤·¿¹¤ÎÃæ¤Ç¥¯¥Þ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËÆ°¤¤¤Á¤ã¥À¥á¤À¡£¥¯¥Þ¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»Â³¤±¤ë¤ó¤À¡£¤¹¤Ã¤²¤§ÉÝ¤¤¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤ËÌÜ¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Ë¥¯¥Þ¤¬¥Á¥é¥Ã¤ÈÌÜ¤ò°ï¤é¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥½¥¤¥Ä¤ÏÆ¨¤²Æ»¤òÃµ¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤½～¤Ã¤È¸å¤í¤Ë²¼¤¬¤ë¡£µ÷Î¥¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¥¯¥Þ¤ÎÊý¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¹Ô¤¯¤«¤é¡×¡Ê¹âÌø¤µ¤ó¡Ë
ËÉ¤®¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤ÇØ¸å¤«¤é¤ÎÉÔ°ÕÂÇ¤Á
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÇØ¸å¤«¤éÉÔ°Õ¤òÆÍ¤«¤ì¤ë¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ½èË¡¤ò»î¤¹´Ö¤â¤Ê¤¤¡£»ö¼Â¡¢¶â°æ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î»Ñ¤òÌÜ·â¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸«¤Æ¤Í¤§¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡¢ËÜÅö¤Ë¡£¸å¤í¤«¤é°ìÈ¯¤ä¤é¤ì¤Æ¡¢½ª¤ï¤ê¤À¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë±³µ¶¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥¯¥Þ¤¬Àè¤Ë¶â°æ¤µ¤ó¤ò»ëÇ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢é®¤Ë¿È¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£Äà¤êÆ»¶ñ¤òÇ¼¤á¤Ë¼Ö¤ØÌá¤Ã¤¿½Ö´Ö¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢ÇØ¸å¤«¤é´ñ½±¤·¤¿¤Î¤«¡£
º£²ó¤Î½±·â¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ï¡¢¤è¤¯¤¢¤ë½Ð²ñ¤¤Æ¬¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡ÖÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¥¯¥Þ¤¬¿Í´Ö¤Ø¤Î·Ù²ü¿´¤ò¼º¤¤¡¢¤¢¤¨¤ÆÀÜ¶á¤·¤Æ¤¯¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢±ÂÉÔÂ¤ä¿ÍÎ¤¤Ø¤Î´·¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£
¶â°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢Âà±¡¤«¤é¤ï¤º¤«°ì½µ´Ö¸å¤ËºÆ¤Ó´È¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¡È¤¤¤Ä¤â¤ÎÄà¤ê¾ì¡É¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£
¡ÖÄà¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Ê¡£¤Þ¤¡¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¹Ô¤¯¤â¤ó¤À¤è¡×
ÌîÀ¸Æ°Êª¤È¤ÎÀÜ¿¨¥ê¥¹¥¯¤¬¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¼«Á³¤È¤Î¶¦À¸¤ò¤É¤¦¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢ÃÏÊý¤ÎµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡£¿Í¤È¼«Á³¡¢¤½¤·¤ÆÌîÀ¸Æ°Êª¡£¤½¤Î¶³¦Àþ¤Ïº£¡¢ºÆ¤Ó°ú¤Ä¾¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
Ê¸¡¿É÷ÍèÆ²
¿Í´Ö¤¬¤Þ¤È¤â¤ËÀï¤¨¤Ð¤Û¤Ü¾¡¤ÁÌÜ¤Î¤Ê¤¤Æ°Êª¡¢¥¯¥Þ¡£½±¤ï¤ì¤¿Åö»ö¼Ô¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¡¢¾×·â¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó