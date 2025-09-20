¥Þ¥¸¤«?¡¡½éÆü2¥¢¥ó¥À¡¼È¯¿Ê¤Î¿¹ÅÄÍý¹á»Ò¤Ï¡Ö¥Ú¥é¥Ú¥é4ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¡×¤È¡ÖÈô¤Ó·Ï3ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡Ö½»Í§À¸Ì¿Vitality¥ì¥Ç¥£¥¹ Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Çº£µ¨¥Ä¥¢¡¼½é½Ð¾ì¤·¡¢½éÆü¤ò2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦18°Ì¥¿¥¤¤ÇÈ¯¿Ê¤·¤¿¿¹ÅÄÍý¹á»Ò¡£¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ï3ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ËÈô¤Ó·Ï¥â¥Ç¥ë¡¢4ÈÖ¡ÁPW¤Ë¤ÏÆðÅ´ÃÃÂ¤¥â¥Ç¥ë¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£¤½¤Î¾ÜºÙ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¹ÅÄ¤Î¥Ú¥é¥Ú¥é4ÈÖ¤ÈÈô¤Ó·Ï3ÈÖ¤ò¸ø³«¡ª¡¡¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¤¥¢¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤â¤ªÆÏ¤±
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ4ÈÖ¡ÁPW¤Ë¤ÏÆðÅ´ÃÃÂ¤¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥â¥Ç¥ë¡ØPRGR 01 IRON¡Ù¤òºÎÍÑ¡£½÷»Ò¥×¥í¤Ç4ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Þ¤ÇÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÈà½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö»ä¤ÏÆ£ÅÄ¤µ¤¤¤¥×¥í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¤µ¤Ð¤¤¤ÆÂÇ¤Ä¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¥¿¡¼¥ó¤µ¤»¤Æ¾å¤«¤éÂÇ¤Á¹þ¤à¤Î¤Ç¡¢¥½¡¼¥ëÉý¤¬¶¹¤¤¥â¥Ç¥ë¤ÎÊý¤¬ÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥Ó¥Æ¥£¥¢¥¤¥¢¥ó¤À¤ÈÈ¿È¯ÎÏ¤¬¶¯¤¹¤®¤ÆÈô¤Ó¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ö¤ÃÈô¤ó¤¸¤ã¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×°ìÊý¡¢3ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ï¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¥ã¥Ó¥Æ¥£¥â¥Ç¥ë¤òÅêÆþ¡£¡ØPRGR 03 IRON¡Ù¥Ø¥Ã¥É¤Ë¡ØOTi 85 S¡Ù¥·¥ã¥Õ¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ï¶ì¼ê¤ÇÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤ËÈô¤Ö¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¨¥Ã¥¸¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÎÊý¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¹ÅÄ¡£ÆðÅ´ÃÃÂ¤¥Ü¥Ç¥£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½À¤é¤«¤¤ÂÇ´¶¤È¡¢ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¥é¥¤¥ó¤ò½Ð¤»¤ëÀÇ½¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£¡ØOTi 85 S¡Ù¤ÏÂç¤¤Ê¤·¤Ê¤ê¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¥Ø¥Ã¥ÉµóÆ°¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥·¥ã¥Õ¥È¡£¥í¥Õ¥È¤¬Î©¤Ã¤¿3ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤â¡¢³Ú¤Ëµå¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥â¥Ç¥ë¤ò¶î»È¤·¡¢¹ë²÷¤Ê¥»¥«¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¿¹ÅÄÍý¹á»Ò¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¾å°Ì¿Ê½Ð¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ½÷»Ò¥×¥í¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ã¥Õ¥È¤òÄ´ºº¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ú¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ã¥Õ¥ÈÁª¤Ó¤Ï7ÈÖ¤Î¥¥ã¥ê¡¼¤È¹â¤µ!¡¡¥¥ã¥ê¡¼140Y°Ê²¼¤Ê¤é·ÚÎÌ¥·¥ã¥Õ¥È¡¢140Y°Ê¾å¤Ç¹â¤µ¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤é½ÅÎÌ¥«¡¼¥Ü¥ó¡Û¤Ç¾Ü
