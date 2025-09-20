¥ë¡¼¥¡¼µÈÅÄÎë¤¬º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î¥¹¥í¡¼¥×¥ì¡¼ºÛÄê¤ÇÈ³¶â10Ëü±ß¡¡Å¬ÍÑ¤ÏÝ¯°æ¿´Æá¤ËÂ³¤º£µ¨2¿ÍÌÜ
¡ã½»Í§À¸Ì¿Vitality¥ì¥Ç¥£¥¹ Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡½éÆü¡þ19Æü¡þ¿·Æî°¦ÃÎ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö ÈþÉÍ¥³¡¼¥¹¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¡þ6600¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤ÎµÈÅÄÎë¤Ë¥¹¥í¡¼¥×¥ì¡¼¡Ê¥Ð¥Ã¥É¥¿¥¤¥à¡Ë¤Ë¤è¤ë10Ëü±ß¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥ä¥³¥ì¤¬10cm¥«¥Ã¥È¡Ü¹õÈ±¤ÎÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó
ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJLPGA¡Ë¤Ï¡¢µÈÅÄ¤¬¸åÈ¾17ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Î3ÂÇÌÜ¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ñ¥Ã¥È¡Ë¤Ë100ÉÃ¤òÍ×¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ø2025 JLPGA¥×¥ì¡¼¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Â§¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³Æ¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ËµöÍÆ¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤Ï40ÉÃ°ÊÆâ¤È¤·¡¢¥¿¥¤¥à¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿¤È¤¥Ð¥Ã¥É¥¿¥¤¥à¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖµöÍÆ¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äê¤â¤¢¤ë¤¬¡Ê¢¨1¡Ë¡¢µÈÅÄ¤Ïº£²ó¤¬2²óÌÜ¤Î¥Ð¥Ã¥É¥¿¥¤¥à¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡ØÈ³Â§µ¬Äê¡Ù¤Ë¤è¤ê¡Ö10Ëü±ß¤ÎÈ³¶â¡×¡Ê¢¨2¡Ë¤È¤¤¤¦ºÛÄê¤¬¤¯¤À¤µ¤ì¤¿¡£¥Ð¥Ã¥É¥¿¥¤¥à²ó¿ô2²ó°Ê¾å¤ÇÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢3²ó¤ÎÝ¯°æ¿´Æá¤ËÂ³¤¡¢º£µ¨2¿ÍÌÜ¡£Ý¯°æ¤Ï6·î¤Î¡ÖµÜÎ¤Íõ ¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥ì¥Ç¥£¥¹¡×Âè1¡¢2¥é¥¦¥ó¥É¡ÊR¡Ë¤È¡¢7·î¤Î¡Ö»ñÀ¸Æ²¡¦JAL ¥ì¥Ç¥£¥¹¡×ºÇ½ªR¤ÇÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢JLPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ç¸Ä¿Í¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥ÉµÚ¤Ó¥Ð¥Ã¥É¥¿¥¤¥àÂÐ¾Ý¼Ô¤ËÈ³¶â¤ò²Ý¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯¤«¤é¤Ç¡¢Æ±Ç¯¤ÎÈ³¶âÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï2¿Í¤À¤Ã¤¿¡£µÈÅÄ¤Ï5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö69¡×¤Ç½éÆü¤ò¥×¥ì¡¼¡£3¥¢¥ó¥À¡¼¤Î10°Ì¥¿¥¤¤È¹¥È¯¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¢¨1¡Ë¡Ø2025 JLPGA¥×¥ì¡¼¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Â§¡Ù4¡¥·×Â¬¡§³Æ¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ËµöÍÆ¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢40ÉÃ°ÊÆâ¤È¤·¡¢¥¿¥¤¥à¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿¤È¤¥Ð¥Ã¥É¥¿¥¤¥à¤È¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢°Ê²¼¤ÎÃÏÅÀ¤«¤éºÇ½é¤Ë¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆµöÍÆ¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤Ï50ÉÃ°ÊÆâ¤È¤¹¤ë¡£¡¦¥Æ¥£¡¼¥¤¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤«¤é¡¦¥»¥«¥ó¥ÉÃÏÅÀ¤«¤é¡¦¥µ¡¼¥ÉÃÏÅÀ¤«¤é¡¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Á¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È(¥°¥ê¡¼¥ó¼þÊÕ)¤«¤é¡¦¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤«¤é¡Ê¢¨2¡ËJLPGA¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥Èµ¬Â§µ¬Äê¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢JLPGA¶¥µ»°Ñ°÷²ñ¤¬ÊÌÅÓÄê¤á¤ë¡Ö¥×¥ì¡¼¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Â§¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸Ä¿Í¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¼Ô¡¢µÚ¤Ó¥Ð¥Ã¥É¥¿¥¤¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¼Ô¤Ï¡¢1¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸Ä¿Í¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ª¤è¤Ó¥Ð¥Ã¥É¥¿¥¤¥à¤ÎÎßÀÑ°ãÈ¿²ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢°Ê²¼¤Ë½¾¤¤¡¢È³Â§¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤¹¤ë¡£¢£ÎßÀÑ°ãÈ¿È³¡ÊJLPGA¥Ä¥¢¡¼¤Î¤ßÈ´¿è¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËÎßÀÑ¤Ï¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¸Ä¿Í¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ª¤è¤Ó¥Ð¥Ã¥É¥¿¥¤¥à¤ÎÎßÀÑ°ãÈ¿²ó¿ô1²óÌÜ¡§Ãí°Õ2²óÌÜ¡§È³¶â10Ëü±ß3²óÌÜ¡§È³¶â20Ëü±ß4²óÌÜ¡§È³¶â50Ëü±ß5²óÌÜ¡§È³¶â50Ëü±ßµÚ¤ÓJLPGA¤¬ÊÌÅÓÄê¤á¤ë¹Ö½¬²ñ¤Ø¤Î»²²ÃµÁÌ³6²óÌÜ°Ê¹ß¡§È³¶â50Ëü±ß
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
½èÃÖ¤ò´Ö°ã¤¨¡Ä¾å¸¶ºÌ»Ò¤Ë¤Ê¤ó¤È68ÂÇÈ³¡ª»Ë¾å¥ï¡¼¥¹¥È¡È141¡É¡Ö»ä¤Î¥ß¥¹¡×
¥Þ¥¥í¥¤¤¬ÅÜ¤ê¿´Æ¬¡¡¥¹¥í¡¼¥×¥ì¡¼¤Ç¥¿¥¤¥à¤ò·×¤é¤ì¡Ö¾ï¼±¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×
Ä¶¥ì¥¢¡ª µÈÅÄÎë¤¬»Ð¤ÎÍ¥Íø¡õ¥·¥Ö¥³¤È¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡Ú¼Ì¿¿¡Û
¡ÚLIVE¡ÛÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼º£½µ¤Ï3Æü´ÖÂç²ñ¡ª ½éÆü¥¹¥³¥¢Â®Êó
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥ä¥³¥ì¤¬10cm¥«¥Ã¥È¡Ü¹õÈ±¤ÎÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó
ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJLPGA¡Ë¤Ï¡¢µÈÅÄ¤¬¸åÈ¾17ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Î3ÂÇÌÜ¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ñ¥Ã¥È¡Ë¤Ë100ÉÃ¤òÍ×¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ø2025 JLPGA¥×¥ì¡¼¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Â§¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³Æ¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ËµöÍÆ¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤Ï40ÉÃ°ÊÆâ¤È¤·¡¢¥¿¥¤¥à¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿¤È¤¥Ð¥Ã¥É¥¿¥¤¥à¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖµöÍÆ¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äê¤â¤¢¤ë¤¬¡Ê¢¨1¡Ë¡¢µÈÅÄ¤Ïº£²ó¤¬2²óÌÜ¤Î¥Ð¥Ã¥É¥¿¥¤¥à¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡ØÈ³Â§µ¬Äê¡Ù¤Ë¤è¤ê¡Ö10Ëü±ß¤ÎÈ³¶â¡×¡Ê¢¨2¡Ë¤È¤¤¤¦ºÛÄê¤¬¤¯¤À¤µ¤ì¤¿¡£¥Ð¥Ã¥É¥¿¥¤¥à²ó¿ô2²ó°Ê¾å¤ÇÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢3²ó¤ÎÝ¯°æ¿´Æá¤ËÂ³¤¡¢º£µ¨2¿ÍÌÜ¡£Ý¯°æ¤Ï6·î¤Î¡ÖµÜÎ¤Íõ ¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥ì¥Ç¥£¥¹¡×Âè1¡¢2¥é¥¦¥ó¥É¡ÊR¡Ë¤È¡¢7·î¤Î¡Ö»ñÀ¸Æ²¡¦JAL ¥ì¥Ç¥£¥¹¡×ºÇ½ªR¤ÇÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢JLPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ç¸Ä¿Í¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥ÉµÚ¤Ó¥Ð¥Ã¥É¥¿¥¤¥àÂÐ¾Ý¼Ô¤ËÈ³¶â¤ò²Ý¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯¤«¤é¤Ç¡¢Æ±Ç¯¤ÎÈ³¶âÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï2¿Í¤À¤Ã¤¿¡£µÈÅÄ¤Ï5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö69¡×¤Ç½éÆü¤ò¥×¥ì¡¼¡£3¥¢¥ó¥À¡¼¤Î10°Ì¥¿¥¤¤È¹¥È¯¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¢¨1¡Ë¡Ø2025 JLPGA¥×¥ì¡¼¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Â§¡Ù4¡¥·×Â¬¡§³Æ¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ËµöÍÆ¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢40ÉÃ°ÊÆâ¤È¤·¡¢¥¿¥¤¥à¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿¤È¤¥Ð¥Ã¥É¥¿¥¤¥à¤È¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢°Ê²¼¤ÎÃÏÅÀ¤«¤éºÇ½é¤Ë¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆµöÍÆ¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤Ï50ÉÃ°ÊÆâ¤È¤¹¤ë¡£¡¦¥Æ¥£¡¼¥¤¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤«¤é¡¦¥»¥«¥ó¥ÉÃÏÅÀ¤«¤é¡¦¥µ¡¼¥ÉÃÏÅÀ¤«¤é¡¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Á¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È(¥°¥ê¡¼¥ó¼þÊÕ)¤«¤é¡¦¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤«¤é¡Ê¢¨2¡ËJLPGA¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥Èµ¬Â§µ¬Äê¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢JLPGA¶¥µ»°Ñ°÷²ñ¤¬ÊÌÅÓÄê¤á¤ë¡Ö¥×¥ì¡¼¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Â§¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸Ä¿Í¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¼Ô¡¢µÚ¤Ó¥Ð¥Ã¥É¥¿¥¤¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¼Ô¤Ï¡¢1¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸Ä¿Í¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ª¤è¤Ó¥Ð¥Ã¥É¥¿¥¤¥à¤ÎÎßÀÑ°ãÈ¿²ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢°Ê²¼¤Ë½¾¤¤¡¢È³Â§¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤¹¤ë¡£¢£ÎßÀÑ°ãÈ¿È³¡ÊJLPGA¥Ä¥¢¡¼¤Î¤ßÈ´¿è¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËÎßÀÑ¤Ï¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¸Ä¿Í¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ª¤è¤Ó¥Ð¥Ã¥É¥¿¥¤¥à¤ÎÎßÀÑ°ãÈ¿²ó¿ô1²óÌÜ¡§Ãí°Õ2²óÌÜ¡§È³¶â10Ëü±ß3²óÌÜ¡§È³¶â20Ëü±ß4²óÌÜ¡§È³¶â50Ëü±ß5²óÌÜ¡§È³¶â50Ëü±ßµÚ¤ÓJLPGA¤¬ÊÌÅÓÄê¤á¤ë¹Ö½¬²ñ¤Ø¤Î»²²ÃµÁÌ³6²óÌÜ°Ê¹ß¡§È³¶â50Ëü±ß
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
½èÃÖ¤ò´Ö°ã¤¨¡Ä¾å¸¶ºÌ»Ò¤Ë¤Ê¤ó¤È68ÂÇÈ³¡ª»Ë¾å¥ï¡¼¥¹¥È¡È141¡É¡Ö»ä¤Î¥ß¥¹¡×
¥Þ¥¥í¥¤¤¬ÅÜ¤ê¿´Æ¬¡¡¥¹¥í¡¼¥×¥ì¡¼¤Ç¥¿¥¤¥à¤ò·×¤é¤ì¡Ö¾ï¼±¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×
Ä¶¥ì¥¢¡ª µÈÅÄÎë¤¬»Ð¤ÎÍ¥Íø¡õ¥·¥Ö¥³¤È¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡Ú¼Ì¿¿¡Û
¡ÚLIVE¡ÛÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼º£½µ¤Ï3Æü´ÖÂç²ñ¡ª ½éÆü¥¹¥³¥¢Â®Êó