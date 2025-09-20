Ì±²È¤Ê¤É4ÅïÇ³¤¨¤ë²Ð»ö¡¡2¿Í»àË´¡¡Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò»Ô
20ÆüÄ«¡¢Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò»Ô¤ÇÌ±²È¤Ê¤É4Åï¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤äÅìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢20Æü¸áÁ°4»þ¤¹¤®¡¢È¬²¦»Ò»ÔÂç²£Ä®¤Î½»Âð³¹¤Ç¡¢²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¸µ¤ÏÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ç¡¢²Ð¤ÏÎÙÀÜ¤¹¤ë½»Âð¤Ê¤É¤Ë¤âÇ³¤¨°Ü¤ê¡¢²Ð¸µ¤Î½»Âð¤ò´Þ¤á¤Æ4Åï¡¢¤ª¤è¤½90Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬Ç³¤¨¡¢¸áÁ°6»þ¤´¤í¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¸µ¤Î²È¤«¤é¤Ï2¿Í¤¬°Õ¼±¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Çµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²Ð¸µ¤Î²È¤Ë½»¤à2¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤ÈÅìµþ¾ÃËÉÄ£¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï²Ð¸µ¤Î½»¿Í¤È¤ß¤Æ¡¢¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£