◇プロ野球セ・リーグ 巨人 5-4 広島(19日、東京ドーム)

巨人・山粼伊織投手が投打に躍動を見せ、キャリアハイとなる11勝目をあげました。

この日の山粼投手は初回からピンチを招くと、坂倉将吾選手の2点タイムリーを浴び先制点を献上。しかし2回以降は状態を持ち直しスコアボードに0を並べます。この間に岡本和真選手の2打席連続弾と山粼投手自身の2本のタイムリーで巨人が勝ち越しに成功。山粼投手は7回2アウトの場面でファビアン選手の2ランを浴び1点差に迫られるも、リリーフ陣が1点のリードを守り切り勝利しました。

試合後のお立ち台に登場した山粼投手は、打での躍動について「ランナーがいるときはバットに当ててなんとかしようと思っているので、それがタイムリーになってよかったです」とコメント。

続けて「ピッチング的にはすごくよくないとは思う。初回から点取られて、7回投げ切れずにアカンところでホームラン打たれてたので、反省するところはすごいあるのですが…」と投球を振り返りながら、「チームが勝つことが今は一番なんで。なんとか2位になって東京ドームで試合ができるように明日からも頑張っていきます！」と声をあげました。

山粼投手の打撃については、阿部慎之助監督も「元々バッティングはね、非凡なものを持ってますんで。自分で楽にしてくれたんで。ナイスバッティングでしたね」とコメント。この打撃センスについても「当て感もいいし、ボールに対する反応が素晴らしい」と称賛しながら、投球についても初回の失点以降の粘りを評価しました。

この日はマルティネス投手も球団新記録となる43セーブをマークするなど、メモリアルな勝利となりました。