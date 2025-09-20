»³ÅÄË®»Ò¡¡¿Í¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÂÎ¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¹ðÇò¡¡¡ÖÌÜ¤ÎÃæ¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»³ÅÄË®»Ò¡Ê65¡Ë¤¬19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¸å9¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Í¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÂÎ¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂ¤Î¥µ¥¤¥º¡×¤ÎÏÃÂê¤«¤é¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤¨¤Ê¤è¤¦¤ÊÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¡ÊÂÎ¤ÎÇº¤ß¡Ë¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤è¤Í¡£ÄÞ¤Î·Á¤¬¤É¤¦¤À¤È¤«¡×¤ÈÃ¯¤·¤â¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌÜ¤ÎÃæ¤Ë¥Û¥¯¥í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤è¤¯¥¹¥Á¡¼¥ë»£±Æ¤È¤«¤Ë¡Ê¥Û¥¯¥í¡Ë¼è¤í¤¦¤È¤µ¤ì¤ë¡×¤È¥´¥ß¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤¬ÀÎ¤«¤é·ù¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£²¿¤«¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£