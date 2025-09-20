ÇòÀÐËã°á¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¡¡Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Õ¼±¤ÎÊÑ²½
ÇÐÍ¥¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÇòÀÐËã°á¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£30Âå¤È¤Ê¤ê¡ÈÂç¿Í¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¡É¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤¬»×¤¦¡È¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇòÀÐ¤µ¤ó¤Ï¡¢2011Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ2012Ç¯¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢³Ú¶Ê¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2020Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¡¢ÇÐÍ¥¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÇòÀÐ¤µ¤ó¤Ë¡¢¼«¿È¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡È¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¡É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÇòÀÐ¤µ¤ó¤Î¡È¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¡É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¤ª»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¡¢ÇµÌÚºä¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¯¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤É¤¦Âç¿Í¤Ç»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£·ÝÇ½³¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÇµÌÚºä¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ïº£¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁÛÁü¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
Á´¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£¸µ¡¹¹â¹»À¸¤Î»þ¤ËÊÝ°é¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÊÝ°é¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤â¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Ï¤¶¤Þ¤Ë¤¤¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿¦¶È¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Â¿Ê¬¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çº£¤Ç¤â¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Ý¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¡¢³Ú¤·¤¯Â³¤±¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£ÇµÌÚºä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¤Ç¤â¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÎÇµÌÚºä¤Î³èÆ°¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤«¸«¤Æ¤ë¤È¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡¢¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤¦ÅÀ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£²þ¤á¤ÆµÒ´Ñ»ë¤¹¤ë¤È¡¢Àµ²ò¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÏÍ§Ã£¤È¤Î»×¤¤½Ðºî¤ê
¼«¿È¤ò¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹ÇòÀÐ¤µ¤ó¡£ÊÝ°é¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡½ÊÝ°é¤ÎÆ»¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¿Ê¤ó¤À¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹â¹»Â´¶È¤·¤Æ¡¢²»³Ú¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹â¹»3Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¡¢²»³Ú¤Ë¤â¶½Ì£»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¡£Í§Ã£¤¬¡¢¡È²»³Ú¤ÎÀìÌç³Ø¹»¹Ô¤¯¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤Æ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¹â¹»Â´¶È¤·¤Æ¡¢²»³Ú·Ï¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÇÇµÌÚºä¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤ªÍ§Ã£¤È°ì½ï¤Ë¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤«¡¢¡ÈÍ§Ã£¤È»×¤¤½Ðºî¤í¤¦¤è¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤½¤³¤«¤éÎ¾¿Æ¤â¡È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡É¤Ã¤ÆÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÈÂç¿Í¤ò¼Â´¶¡É
18Æü¤Ë¡ØSUIT SQUARE ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤&¿·CMÈ¯É½²ñ¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÇòÀÐ¤µ¤ó¡£30Âå¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÈÂç¿Í¤Î¼Â´¶¡É¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
Ç¯Îð¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ê¥¢¥ë¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªÍ§Ã£¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£20Âå¤Îº¢¤È¤Ï´¶³Ð¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤È¤â´Ø¤ï¤ê¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ç¯Îð¤äÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
20Âå¤Îº¢¤Ï¡¢ÇµÌÚºä¤Ç¤Î³èÆ°¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¤ä¤êÀÚ¤é¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£»Å»ö¤âÂç»ö¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤â¤è¤êÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿30Âå¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤ÎÊÕ¤Î°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½20Âå¤È30Âå¤ÇÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ç¯Îð¤Ë¹ç¤Ã¤¿Âç¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤â¤¦°ìÊâ³°¤«¤é¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¡¢Âç¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£20Âå¤Îº¢¤È¤Ï¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤â¤¦°ìÊâ¾å¡¢Âç¿Í¤Î»ëÅÀ¤Ç¼«Ê¬¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÇòÀÐ¤µ¤ó¤¬»×¤¦Âç¿Í¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Êý¤Ç¤¹¤«¡©²¿¤´¤È¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÎäÀÅ¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤¤ëÊý¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤È¤«°Õ»×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤ÑÂç¿Í¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£