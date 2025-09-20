¡Ú¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¡ÛÊÆÊ´¥¯¥Ã¥¡¼¡õ¥¹¥¤¡¼¥Ä¥ì¥·¥Ô8Áª¡Á½é¿´¼Ô¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ÆÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤
¾®Çþ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ÎÊý¤ä¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤¬¡¢ÊÆÊ´¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ËõÃã¥¯¥Ã¥¡¼¤ä¥É¡¼¥Ê¥Ä¡¢¤«¤ê¤ó¤È¤¦¤Ê¤É¡¢ÊÆÊ´¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿ÏÂÍÎ¤ÎÀäÉÊ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò10ÉÊ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥µ¥¯¥µ¥¯¡¢¤Û¤í¤ê¡£ÊÆÊ´¥¯¥Ã¥¡¼¥ì¥·¥Ô2Áª
ËõÃã¤È¥Ð¥¿¡¼¤¬¹á¤ë¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¯¥Ã¥¡¼¤Ï¡¢¤ªÃãÀÁ¤±¤Ë¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤ë¥³¥Ä¤Ï¡¢¥Ð¥¿¡¼¤Ë¶õµ¤¤ò´Þ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¡£¥Ð¥¿¡¼¤¬Çò¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£ÊÆÊ´¤Ê¤É¤ÎÊ´Îà¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤á¤Õ¤ë¤¤¡¢¤·¤Ã¤«¤êº®¤¼¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ËõÃã¤¬¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ü¥Á¥ã¥Ú¡¼¥¹¥È¤äÎý¤êÇò¥´¥Þ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿ÏÂÉ÷¤ÎÊÆÊ´¥¯¥Ã¥¡¼¤Ç¤¹¡£À¸ÃÏ¤ËÊÆÊ´¤ò²Ã¤¨¤¿¤é¤µ¤Ã¤¯¤êÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ëº®¤¼¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥³¥í¥ó¤È¾®¤µ¤Ê¥¯¥Ã¥¡¼¤òËËÄ¥¤ì¤Ð¡¢¥µ¥¯¥Ã¤ÈÊø¤ì¤ë¿©´¶¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¼ê¤¬¤Î¤Ó¤Þ¤¹¤è¡£Ìý¤òÊÆÊ´¤ËµÛ¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ëº®¤¼¤ë¤Î¤¬¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ë»Å¾å¤²¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¡ÚÍÎÉ÷¡Û¥¹¥¤¡¼¥Ä¥ì¥·¥Ô3Áª
ÊÆÊ´¤È¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Çºî¤Ã¤¿¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÆÊ´¤Ï¾®ÇþÊ´¤Ë¤¯¤é¤Ù¤ÆÌý¤ÎµÛ¼ýÎ¨¤¬Äã¤¯¡¢Îä¤á¤Æ¤â¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ç¤¹¡£À¸ÃÏ¤òÎäÂ¢¸Ë¤Ç¿²¤«¤»¤ë¤È¡¢ÀÚ¤êÊ¬¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÀ®·Á¤¬´ÊÃ±¤Ë¡£¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤äËõÃã¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òº®¤¼¤ë¤È¡¢É÷Ì£¤â¿§¹ç¤¤¤â´ÊÃ±¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆÊ´¤È¤ª¤«¤é¤Î¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¥³¥ó¥Ó¤Ç¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¤Î¥Ó¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¤òºî¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤é¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¿©ÊªÁ¡°Ý¤ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ê¤É¤âÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤ª¤«¤é¤Ï¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤·¤ÆÎä¤Þ¤·¤Æ¤«¤é»È¤¦¤ÈÀ¸ÃÏ¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤Ë¡£À¸ÃÏ¤òÊ¿¤é¤Ë¤·¤Æ¾Æ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿©´¶¤¬¶Ñ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤¿¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Î´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Î¥±¡¼¥¤Ï¡¢ÌîºÚ¤Î±ÉÍÜ¤¬ÀÝ¤ì¤ë¤Î¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¡ý¡£¥·¥Ê¥â¥ó¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤Ç¥Ë¥ó¥¸¥ó¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ë´Å¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤â¡¢¤³¤Î¥±¡¼¥¤Ê¤éºá°´¶¤Ê¤·¡£À¸ÃÏ¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤òÄ´À°¤·¡¢¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÈë·í¤Ç¤¹¡£
¢£¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤â¡ª¡ÚÏÂÉ÷¡Û¥¹¥¤¡¼¥Ä¥ì¥·¥Ô3Áª
¤â¤ÁÊÆ¤¬¸¶ÎÁ¤ÎÇò¶ÌÊ´¤ÈÊÆÊ´¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤ÎÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£Çò¶ÌÊ´¤òº®¤¼¤ë¤³¤È¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¥ì¥·¥Ô¤Ç¤Ï¤æ¤Ç¾®Æ¦¤È¤¤ÊÊ´¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹õ¤ß¤Ä¤äËõÃã¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤â¥¤¥Á¥ª¥·¡£¥¤¥Á¥´¤ä¥¥¦¥¤¤Ê¤É¤ÇºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿Íµ¤¤ÎÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¤«¤ê¤ó¤È¤¦¤ò¼êºî¤ê¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡© ÊÆÊ´¤äÍñ¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤ÊºàÎÁ¤Çºî¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¥Ð¥Ê¥Ê¤Î´Å¤µ¤ÈÆ¦Æý¤Î¥³¥¯¤Ç¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¤«¤ê¤ó¤È¤¦¤Ë¡£·Ú¤¤¿©´¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Û¥í¥Ã¤ÈÊø¤ì¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¤¿¤Þ¤´¥Ü¡¼¥í¤Ï¡¢ÊÆÊ´¤äÊÒ·ªÊ´¤È¤¤¤Ã¤¿¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¿©ºà¤Çºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¥à¥ß¥ë¥¯¤ä¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Î´Å¤µ¤¬¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡£À¸ÃÏ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÍÏ¤Íñ¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÂ¤·¤ÆÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÊÆÊ´¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Î¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò
ÊÆÊ´¤Ï¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¥í¥ê¡¼¹µ¤¨¤á¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢¾®Çþ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ÎÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥¯¥Ã¥¡¼¤ä¥É¡¼¥Ê¥Ä¡¢ÏÂ²Û»Ò¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÆÊ´¤ò»È¤¨¤ÐËèÆü¤Î¤ª¤ä¤Ä¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥ì¥·¥Ô¤«¤é»î¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Î¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(¤È¤â¤ß)
º£²ó¤Ï¡¢ËõÃã¥¯¥Ã¥¡¼¤ä¥É¡¼¥Ê¥Ä¡¢¤«¤ê¤ó¤È¤¦¤Ê¤É¡¢ÊÆÊ´¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿ÏÂÍÎ¤ÎÀäÉÊ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò10ÉÊ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ï¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Î¤â¤Î¤ò¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥µ¥¯¥µ¥¯¡¢¤Û¤í¤ê¡£ÊÆÊ´¥¯¥Ã¥¡¼¥ì¥·¥Ô2Áª
¡ÚË§½æ¤Ê¹á¤ê¡ÛÊÆÊ´¤ÎËõÃã¥¯¥Ã¥¡¼
ËõÃã¤È¥Ð¥¿¡¼¤¬¹á¤ë¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¯¥Ã¥¡¼¤Ï¡¢¤ªÃãÀÁ¤±¤Ë¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤ë¥³¥Ä¤Ï¡¢¥Ð¥¿¡¼¤Ë¶õµ¤¤ò´Þ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¡£¥Ð¥¿¡¼¤¬Çò¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£ÊÆÊ´¤Ê¤É¤ÎÊ´Îà¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤á¤Õ¤ë¤¤¡¢¤·¤Ã¤«¤êº®¤¼¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ËõÃã¤¬¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
ÊÆÊ´¤ÎËõÃã¥¯¥Ã¥¡¼
¡ÚºàÎÁ¡Û¡ÊÌó 10ËçÊ¬¡Ë
ÊÆÊ´(À½²ÛÍÑ) 90g
ËõÃã ¾®¤µ¤¸ 1
¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼ ¾®¤µ¤¸ 1/4
Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼ 70g
¤¤Óº½Åü 50g
ÍÏ¤Íñ 1/2¸ÄÊ¬
¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢ËõÃã¤ÏÃã¤³¤·¤Ç¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
2¡¢Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤Ï¾ï²¹¤ËÌá¤·¤Æ½À¤é¤«¤¯¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
3¡¢ËõÃã¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¤é¡ãA¡ä¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¡£
ÊÆÊ´¤Ï¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£
4¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ï160¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥Ü¥¦¥ë¤Ë½À¤é¤«¤¯¤·¤¿Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¡¢¥Ï¥ó¥É¥ß¥¥µ¡¼¤ÇÇò¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤«¤¯¤Ï¤ó¤¹¤ë¡£¤¤Óº½Åü¤â²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¶õµ¤¤ò´Þ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2¡¢(1)¤ËÍÏ¤Íñ¤ò¾¯¤·¤º¤Ä²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£¡ãA¡ä¤ÎÊ´Îà¤â²Ã¤¨¡¢¥´¥à¥Ù¥é¤Ç¤µ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
3¡¢(2)¤ò¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¤Ë¤·¤Æ¥é¥Ã¥×¤ËÊñ¤ß¡¢4cm³Ñ¤ÎËÀ¾õ¤ËÀ°¤¨¡¢ÎäÅà¸Ë¤Ç2»þ´Ö¤Û¤ÉµÙ¤Þ¤»¤ë¡£
4¡¢(3)¤¬Åà¤Ã¤¿¤é¥é¥Ã¥×¤ò¤Ï¤¬¤·¤ÆÉ½ÌÌ¤ËÌ¸¿á¤¤ò¤·¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ë¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÅ¾¤¬¤·¤Ê¤¬¤é¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤ò¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯¤Þ¤Ö¤¹¡£
5¡¢ÊñÃú¤Ç¸ü¤µ8mm¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¡¢Å·ÈÄ¤Ë´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤Æ¤Î¤»¡¢160¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç25¡Á30Ê¬¾Æ¤¯¡£
6¡¢¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢Å·ÈÄ¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¡¢¥±¡¼¥¥¯¡¼¥é¡¼¤Î¾å¤ÇÎä¤Þ¤¹¡£
¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Ï¤â¤í¤¯Êø¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÎä¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¿¨¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¡Ú¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥³¥Ä¡Û
ÊÆÊ´¤Ï¡¢É¬¤ºÀ½²ÛÍÑÊÆÊ´¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¹¥¤ß¤Ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÇÈ¾Ê¬¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¥¬¥¹¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢²¹ÅÙ¤ä¾Æ¤»þ´Ö¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤À¤ó¤«¤é¤ª²È¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÎÊÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚºàÎÁ¡Û¡ÊÌó 10ËçÊ¬¡Ë
ÊÆÊ´(À½²ÛÍÑ) 90g
ËõÃã ¾®¤µ¤¸ 1
¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼ ¾®¤µ¤¸ 1/4
Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼ 70g
¤¤Óº½Åü 50g
ÍÏ¤Íñ 1/2¸ÄÊ¬
¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢ËõÃã¤ÏÃã¤³¤·¤Ç¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
2¡¢Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤Ï¾ï²¹¤ËÌá¤·¤Æ½À¤é¤«¤¯¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
3¡¢ËõÃã¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¤é¡ãA¡ä¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¡£
ÊÆÊ´¤Ï¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£
4¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ï160¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥Ü¥¦¥ë¤Ë½À¤é¤«¤¯¤·¤¿Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¡¢¥Ï¥ó¥É¥ß¥¥µ¡¼¤ÇÇò¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤«¤¯¤Ï¤ó¤¹¤ë¡£¤¤Óº½Åü¤â²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¶õµ¤¤ò´Þ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2¡¢(1)¤ËÍÏ¤Íñ¤ò¾¯¤·¤º¤Ä²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£¡ãA¡ä¤ÎÊ´Îà¤â²Ã¤¨¡¢¥´¥à¥Ù¥é¤Ç¤µ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
3¡¢(2)¤ò¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¤Ë¤·¤Æ¥é¥Ã¥×¤ËÊñ¤ß¡¢4cm³Ñ¤ÎËÀ¾õ¤ËÀ°¤¨¡¢ÎäÅà¸Ë¤Ç2»þ´Ö¤Û¤ÉµÙ¤Þ¤»¤ë¡£
4¡¢(3)¤¬Åà¤Ã¤¿¤é¥é¥Ã¥×¤ò¤Ï¤¬¤·¤ÆÉ½ÌÌ¤ËÌ¸¿á¤¤ò¤·¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ë¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÅ¾¤¬¤·¤Ê¤¬¤é¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤ò¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯¤Þ¤Ö¤¹¡£
5¡¢ÊñÃú¤Ç¸ü¤µ8mm¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¡¢Å·ÈÄ¤Ë´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤Æ¤Î¤»¡¢160¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç25¡Á30Ê¬¾Æ¤¯¡£
6¡¢¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢Å·ÈÄ¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¡¢¥±¡¼¥¥¯¡¼¥é¡¼¤Î¾å¤ÇÎä¤Þ¤¹¡£
¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Ï¤â¤í¤¯Êø¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÎä¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¿¨¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¡Ú¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥³¥Ä¡Û
ÊÆÊ´¤Ï¡¢É¬¤ºÀ½²ÛÍÑÊÆÊ´¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¹¥¤ß¤Ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÇÈ¾Ê¬¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¥¬¥¹¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢²¹ÅÙ¤ä¾Æ¤»þ´Ö¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤À¤ó¤«¤é¤ª²È¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÎÊÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁÇËÑ¤ÊÌ£¤ï¤¤¡ÛÊÆÊ´¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥´¥Þ¥¯¥Ã¥¡¼
¥«¥Ü¥Á¥ã¥Ú¡¼¥¹¥È¤äÎý¤êÇò¥´¥Þ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿ÏÂÉ÷¤ÎÊÆÊ´¥¯¥Ã¥¡¼¤Ç¤¹¡£À¸ÃÏ¤ËÊÆÊ´¤ò²Ã¤¨¤¿¤é¤µ¤Ã¤¯¤êÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ëº®¤¼¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥³¥í¥ó¤È¾®¤µ¤Ê¥¯¥Ã¥¡¼¤òËËÄ¥¤ì¤Ð¡¢¥µ¥¯¥Ã¤ÈÊø¤ì¤ë¿©´¶¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¼ê¤¬¤Î¤Ó¤Þ¤¹¤è¡£Ìý¤òÊÆÊ´¤ËµÛ¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ëº®¤¼¤ë¤Î¤¬¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ë»Å¾å¤²¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÊÆÊ´¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥´¥Þ¥¯¥Ã¥¡¼
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Êºî¤ê¤ä¤¹¤¤ÎÌ¡Ë
¥«¥Ü¥Á¥ã ÀµÌ£ 130g
Îý¤êÇò¥´¥Þ 30g
ÊÆÊ´ 130g
¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼ ¾®¤µ¤¸ 1
Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼ 100g
Ê´Åü 60g
Íñ²« 1¸ÄÊ¬
Æ¦Æý Âç¤µ¤¸ 1
¹õ¥´¥Þ ¾¯¡¹
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¥«¥Ü¥Á¥ã¤Ï¼ï¤È¥ï¥¿¤ò¼è¤ê¡¢4¤Ä¤ËÀÚ¤ë¡£¿å¤ËÄÌ¤·¤Æ¤Ì¤ì¤¿¤Þ¤Þ¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤ß¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç4¡Á5Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£Èé¤ò¼è¤ê¡¢Î¢¤´¤·¤Æ¤ª¤¯¡£ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ï600W¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¢ÊÆÊ´¡¢¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÏÌÖ¤òÄÌ¤·¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
3¡¢Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤Ï¾ï²¹¤Ë¤â¤É¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
4¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò170¡î¤ËÍ½Ç®¤¹¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤òË¢Î©¤Æ´ï¤Ç¥¯¥ê¡¼¥à¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤è¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢Ê´Åü¤ò²Ã¤¨¤Æ¤·¤Ã¤«¤êº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£Îý¤êÇò¥´¥Þ¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¤µ¤é¤ËÍñ²«¡¢Æ¦Æý¤òº®¤¼¤ë¡£
2¡¢¥«¥Ü¥Á¥ã¡¢¹ç¤ï¤»¤¿Ê´¤ò²Ã¤¨¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤«¤é¥´¥à¥Ù¥é¤ËÊÑ¤¨¤Æ¥µ¥Ã¥¯¥êº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
3¡¢2¤ò¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤ÎÂç¤¤µ¤Ë´Ý¤á¤ÆÃæ±û¤ò¾¯¤·¤Ø¤³¤Þ¤»¡¢¹õ¥´¥Þ¤ò¤Î¤»¤ë¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¥·¡¼¥È¤ò¤·¤¤¤¿Å·ÈÄ¤Ë´Ö³Ö¤ò¤¢¤±¤Ê¤¬¤éÊÂ¤Ù¤ë¡£170¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ËÆþ¤ì¤Æ18¡Á20Ê¬¾Æ¤¡¢¥±¡¼¥¥¯¡¼¥é¡¼¤Ë¤Î¤»¤ÆÎä¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥³¥Ä¡Û
¤³¤³¤Ç¤Ï¥¬¥¹¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ë¤è¤ê²¹ÅÙ¤ä¾Æ¤»þ´Ö¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª»È¤¤¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÎÊÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Êºî¤ê¤ä¤¹¤¤ÎÌ¡Ë
¥«¥Ü¥Á¥ã ÀµÌ£ 130g
Îý¤êÇò¥´¥Þ 30g
ÊÆÊ´ 130g
¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼ ¾®¤µ¤¸ 1
Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼ 100g
Ê´Åü 60g
Íñ²« 1¸ÄÊ¬
Æ¦Æý Âç¤µ¤¸ 1
¹õ¥´¥Þ ¾¯¡¹
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¥«¥Ü¥Á¥ã¤Ï¼ï¤È¥ï¥¿¤ò¼è¤ê¡¢4¤Ä¤ËÀÚ¤ë¡£¿å¤ËÄÌ¤·¤Æ¤Ì¤ì¤¿¤Þ¤Þ¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤ß¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç4¡Á5Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£Èé¤ò¼è¤ê¡¢Î¢¤´¤·¤Æ¤ª¤¯¡£ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ï600W¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¢ÊÆÊ´¡¢¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÏÌÖ¤òÄÌ¤·¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
3¡¢Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤Ï¾ï²¹¤Ë¤â¤É¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
4¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò170¡î¤ËÍ½Ç®¤¹¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤òË¢Î©¤Æ´ï¤Ç¥¯¥ê¡¼¥à¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤è¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢Ê´Åü¤ò²Ã¤¨¤Æ¤·¤Ã¤«¤êº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£Îý¤êÇò¥´¥Þ¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¤µ¤é¤ËÍñ²«¡¢Æ¦Æý¤òº®¤¼¤ë¡£
2¡¢¥«¥Ü¥Á¥ã¡¢¹ç¤ï¤»¤¿Ê´¤ò²Ã¤¨¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤«¤é¥´¥à¥Ù¥é¤ËÊÑ¤¨¤Æ¥µ¥Ã¥¯¥êº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
3¡¢2¤ò¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤ÎÂç¤¤µ¤Ë´Ý¤á¤ÆÃæ±û¤ò¾¯¤·¤Ø¤³¤Þ¤»¡¢¹õ¥´¥Þ¤ò¤Î¤»¤ë¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¥·¡¼¥È¤ò¤·¤¤¤¿Å·ÈÄ¤Ë´Ö³Ö¤ò¤¢¤±¤Ê¤¬¤éÊÂ¤Ù¤ë¡£170¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ËÆþ¤ì¤Æ18¡Á20Ê¬¾Æ¤¡¢¥±¡¼¥¥¯¡¼¥é¡¼¤Ë¤Î¤»¤ÆÎä¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥³¥Ä¡Û
¤³¤³¤Ç¤Ï¥¬¥¹¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ë¤è¤ê²¹ÅÙ¤ä¾Æ¤»þ´Ö¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª»È¤¤¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÎÊÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¡ÚÍÎÉ÷¡Û¥¹¥¤¡¼¥Ä¥ì¥·¥Ô3Áª
¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò³èÍÑ ÊÆÊ´¥É¡¼¥Ê¥Ä
ÊÆÊ´¤È¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Çºî¤Ã¤¿¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÆÊ´¤Ï¾®ÇþÊ´¤Ë¤¯¤é¤Ù¤ÆÌý¤ÎµÛ¼ýÎ¨¤¬Äã¤¯¡¢Îä¤á¤Æ¤â¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ç¤¹¡£À¸ÃÏ¤òÎäÂ¢¸Ë¤Ç¿²¤«¤»¤ë¤È¡¢ÀÚ¤êÊ¬¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÀ®·Á¤¬´ÊÃ±¤Ë¡£¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤äËõÃã¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òº®¤¼¤ë¤È¡¢É÷Ì£¤â¿§¹ç¤¤¤â´ÊÃ±¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤«¤é¤ÈÊÆÊ´¤Î¥Ó¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£
ÊÆÊ´¤È¤ª¤«¤é¤Î¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¥³¥ó¥Ó¤Ç¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¤Î¥Ó¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¤òºî¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤é¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¿©ÊªÁ¡°Ý¤ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ê¤É¤âÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤ª¤«¤é¤Ï¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤·¤ÆÎä¤Þ¤·¤Æ¤«¤é»È¤¦¤ÈÀ¸ÃÏ¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤Ë¡£À¸ÃÏ¤òÊ¿¤é¤Ë¤·¤Æ¾Æ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿©´¶¤¬¶Ñ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÆÊ´¤Î¥·¥Ê¥â¥ó¥¥ã¥í¥Ã¥È¥±¡¼¥
¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤¿¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Î´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Î¥±¡¼¥¤Ï¡¢ÌîºÚ¤Î±ÉÍÜ¤¬ÀÝ¤ì¤ë¤Î¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¡ý¡£¥·¥Ê¥â¥ó¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤Ç¥Ë¥ó¥¸¥ó¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ë´Å¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤â¡¢¤³¤Î¥±¡¼¥¤Ê¤éºá°´¶¤Ê¤·¡£À¸ÃÏ¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤òÄ´À°¤·¡¢¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÈë·í¤Ç¤¹¡£
¢£¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤â¡ª¡ÚÏÂÉ÷¡Û¥¹¥¤¡¼¥Ä¥ì¥·¥Ô3Áª
¤â¤Á¤â¤ÁÊÆÊ´ÃÄ»Ò
¤â¤ÁÊÆ¤¬¸¶ÎÁ¤ÎÇò¶ÌÊ´¤ÈÊÆÊ´¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤ÎÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£Çò¶ÌÊ´¤òº®¤¼¤ë¤³¤È¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¥ì¥·¥Ô¤Ç¤Ï¤æ¤Ç¾®Æ¦¤È¤¤ÊÊ´¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹õ¤ß¤Ä¤äËõÃã¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤â¥¤¥Á¥ª¥·¡£¥¤¥Á¥´¤ä¥¥¦¥¤¤Ê¤É¤ÇºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÆÊ´¤Î¤ä¤ï¤é¤«¥Ð¥Ê¥Ê¤«¤ê¤ó¤È¤¦
¿Íµ¤¤ÎÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¤«¤ê¤ó¤È¤¦¤ò¼êºî¤ê¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡© ÊÆÊ´¤äÍñ¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤ÊºàÎÁ¤Çºî¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¥Ð¥Ê¥Ê¤Î´Å¤µ¤ÈÆ¦Æý¤Î¥³¥¯¤Ç¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¤«¤ê¤ó¤È¤¦¤Ë¡£·Ú¤¤¿©´¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤¿¤Þ¤´¥Ü¡¼¥í
¥Û¥í¥Ã¤ÈÊø¤ì¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¤¿¤Þ¤´¥Ü¡¼¥í¤Ï¡¢ÊÆÊ´¤äÊÒ·ªÊ´¤È¤¤¤Ã¤¿¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¿©ºà¤Çºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¥à¥ß¥ë¥¯¤ä¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Î´Å¤µ¤¬¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡£À¸ÃÏ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÍÏ¤Íñ¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÂ¤·¤ÆÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÊÆÊ´¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Î¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò
ÊÆÊ´¤Ï¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¥í¥ê¡¼¹µ¤¨¤á¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢¾®Çþ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ÎÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥¯¥Ã¥¡¼¤ä¥É¡¼¥Ê¥Ä¡¢ÏÂ²Û»Ò¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÆÊ´¤ò»È¤¨¤ÐËèÆü¤Î¤ª¤ä¤Ä¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥ì¥·¥Ô¤«¤é»î¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Î¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(¤È¤â¤ß)